Se estrena una comedia de Cervantes, denostada durante 400 años

Una obra teatral de Miguel de Cervantes nunca había sido representada, al menos de forma profesional, y 400 años después se estrenará en España. Se ... trata de la última de sus ocho comedias, titulada 'La casa de los celos y selvas de Ardenia', que el autor del Quijote publicó incluso antes de ponerla en escena, en 1615, contraviniendo las normas de su época. Desde hace un año la dramaturga Brenda Escobedo se ha dedicado, junto al director Ernesto Arias, a investigar qué había pasado con esta obra y por qué obtuvo tan largo menosprecio.

Con una exhaustiva búsqueda en las hemerotecas de la Biblioteca Nacional y otras instituciones, cotejando amarillos papeles y antiguos films, concluyeron que ninguna compañía ni actor profesional había encarnado jamás a los personajes de esta «ficción de ficciones, que traduce todo el imaginario fantástico a la realidad material del teatro», define Escobedo, que buscaba noticias, comentarios, críticas o «algo que sale en los periódicos». «Cervantes es el gran dramaturgo por cómo monta la magia en escena, hace desaparecer a los personajes y representa teatro dentro del teatro con una estructura genial», aunque durante siglos críticos reputados como Menéndez Pelayo tildaran la obra de «disparate», «floja», «sin suelo lírico» o «apartada de la realidad».

Pero Escobedo, que realizó esta investigación dentro de un programa de la Fundación Juan March, asegura que, una vez comprendido un argumento que es muy difícil de imaginar solo leyéndolo, sucede una epifanía: «Cervantes es un revolucionario». ¿Entonces no solo inaugura la novela modera con Don Quijote? «Su visión teatral es muy vanguardista. Para entenderlo no podemos remitirnos a Lope de Vega o Shakespeare, por ejemplo, sino a Bertolt Brecht y Eurípides».

Caballeros y pastores

La obra contiene dos tramas que sirven como espejos. En la selva de Ardenia, dos caballeros, Roldán y Reinaldos, se disputan el amor de una princesa y descuidan sus deberes con su rey, mientras un mago intenta que vuelvan al redil. Al mismo tiempo, dos pastores, Lauso y Corinto, también pretenden a la misma mujer, que prefiere a un hombre rico. Estos personajes coinciden con un paladín heroico y con una guerrera vestida de caballero, de nombre Marfisa.

Dolores Iglesias / Archivo Fundación Juan March

«Son estructuras triangulares que se combinan y donde un tercero siempre complica las cosas», explica Escobedo. «No hay antagonistas, todos son protagonistas y se interrumpen unos a otros en sus tormentos y aventuras. Hay cruces de camino y la obra se soluciona desenredando los caminos».

Un año después de que el propio Cervantes publicara esta comedia que mezcla el mundo de la caballería con el pastoril –«algo insólito en la literatura»–, muere. «La obra no era desconocida, ni se trata de un manuscrito perdido», aclara Escobedo. «Nos interesaron las razones por las que se ignoró en el campo teatral, aun cuando a nivel literario y académico siempre ha sido estudiada».

Primeras puestas en escena

Después de un año de investigación histórica y con actores, Escobedo y Arias decidieron no quitar personajes, respetar al máximo los versos, no adaptarla, modernizarla ni actualizarla y no modificar las estructuras. También se propusieron mantener la tramoya tal como la imaginó Cervantes, a pesar de las diferencias estructurales de los escenarios actuales y los del Siglo de Oro, con una «pirámide giratoria donde el actor se metía y desaparecía».

«Sin vanidades, aportamos lo único posible: darla a conocer», prosigue Escobedo. «Decir que no es un disparate y que es posible representarla ya es una aportación a la historia del teatro». Con diez actores en escena, la obra, bajo la dirección de Arias, se estrena en el Festival Clásicos en Alcalá el 29 de junio. Las siguientes representaciones serán en julio, en la sede madrileña de la Juan March del 12 al 16, en el Festival del Castillo de Peñíscola el 18 y en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, el 21 y 22.

«Cervantes devela que el teatro es un engaño y uno solo ve lo que quiere ver, para lo bueno y lo malo», reflexiona Escobedo. «Esa consciencia de cómo manipular el contrato con el espectador está en esta obra, algo que nunca se había visto antes. La dificultad de leerse no se va a quitar, pero una vez representada es clarísima. Los espectadores de 2021 la entenderán sin duda».