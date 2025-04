Miguel Lorenci Madrid Martes, 14 de enero 2025 | Actualizado 15/01/2025 11:51h. Comenta Compartir

«El ser humano va camino del suicidio como especie, pero quizá tenga remedio» Así lo cree Rosa Montero (Madrid, 71 años). Es, además, una idea central de su nueva novela, 'Animales difíciles' (Seix Barral), la cuarta y última de la serie del clon humanoide Bruna Husky, un androide en declive. «Es una novela oscura con un final luminoso», advierte su autora, que sin encastrarse en ningún género mezcla 'thriller' e intriga policíaca con existencialismo y ciencia ficción. Ambientada en el Madrid de 2111, cierra con ella y la tetralogía que inició con ´Lágrimas en la lluvia' y siguió con 'El peso del corazón' y 'Los tiempos del odio'.

«No son novelas realistas, no son distópicas y no hablan de un futuro catastrófico», precisa su autora. La última es una indagación sobre la identidad y sobre el futuro incierto que nos deparará el peor uso de la inteligencia artificial. Algo que a juicio de la narradora supone «un error evolutivo», según dijo el filósofo sueco Nick Bostrom. «Es la más oscura y crepuscular de las cuatro novelas pero con un final esperanzador», insiste. «La intriga es angustiosa y propone un peligro posible y probable para muchos, pero llega a un final consolador y casi luminoso sobre el sentido de la vida», dice.

«El 'homo sapiens' lleva 300.000 años en la Tierra pero en los últimos 70 se ha puesto tres veces en riesgo de extinción: primero con la energía nuclear, luego con el calentamiento global y ahora con la inteligencia artificial» que para Montero es una amenaza «más que real». «Se ha creado una superinteligencia no humana que ahora se educa sola. Será muy superior a la nuestra y tan poderosa que no sé cómo la controlaremos», aventura.

Mundo líquido

La identidad es el otro tema central de un relato que se pregunta «cómo la construimos en un mundo líquido, en descomposición y en caída libre como en el que vivimos». «Se trata de averiguar qué somos y, sobre todo, cuántos somos» propone la escritora. Convencida de que «se escribe para perderle el miedo a la muerte», cree haberlo conseguido con esta novela escrita «on fire».

Ampliar Portada del Libro. Seix Barral

«Ser o no ser, pero ser qué» es la pregunta crucial para Montero que da la vuelta a la duda hamletiana. «Nos morimos sin saber quiénes somos. Intentamos ser lo que nuestros padres quieren primero, luego lo que quiere nuestro entorno y finalmente lo que quiere nuestra pareja. Todos somos muchos, pero yo quiero morirme sabiendo quién soy y esta novela me ha puesto las cosas un poco más claras», se felicita.

Cree que «la personalidad rota» es uno de los signos de los de la maltrecha modernidad. «Allí donde se da esa ruptura crece el totalitarismo, el islamismo y el extremismo de cualquier signo, todas las ideologías tiránicas y violentas como la ascendente extrema derecha, que lo primero que ofrecen es esa sensación de pertenencia por oposición a un contrario», destaca.

«Estamos en una crisis de credibilidad democrática, sí, pero aún así la peor democracia es preferible a la mejor dictadura. Hay una crítica legítima a la democracia pero hay mucha gente sin información veraz, manipulable, muchos de ellos antisistema, de los que se aprovechan personajes como Trump» sostiene la escritora. «Lo que está ocurriendo ahora ya lo vimos con el Tercer Reich, y si no refundamos la democracia nos vamos al garete», vaticina.

«La gente siente ahora que la democracia no habla por ellos, no los defiende. Ven que se han empobrecido y sus hijos serán aún más pobres cuando los causantes de la crisis no sólo no pagaron nada, sino que se han hecho más ricos que antes. Hay una crítica legítima de todos los que votan a Trump, los que votan a la extrema derecha alemana», ha lamentado.

«Ahora estamos en el caos. Nos estamos suicidando como especie, pero quizá tengamos remedio y podamos reinventarnos y vivir unos con otros. O nos salvamos todos o ninguno», asegura. «A pesar de todo creo en la fuerza de la vida y en la capacidad de adaptación del ser humano».

Tsunami migratorio

Para Montero, la inmigración masiva de hoy es solo «el comienzo de un tsunami que no hará más que crecer con el calentamiento global y «para el que no sirve plantar muros, porque es una imbecilidad y éticamente discutible».

«Las novelas son sueños con los ojos abiertos que ni sabes donde te van a llevar» dice la autora que ha escrito esta novela con la misma pasión que sus novelas anteriores. «Esta serie no es una rama secundaria de mi literatura. Está escrita con la misma exigencia que las demás, y lo que sí es una innovación en el sentido de la existencia», advierte. Prometió que no mataría a Husky en la cuarta novela y lo ha cumplido. «No hay que eternizarse con los personajes», dice.

Montero lleva muchos años distanciada del día a día del periodismo, pero aún así mantiene intacto su amor por un oficio que recomendaría ejercer a un ser querido. «Ser reportera y cronista es maravilloso. Te pone en contacto con el mundo y te enseña un montón de cosas. La profesión está en crisis, desde luego, pero siempre será necesario: la democracia no se puede reinventar si no es con medios fuertes», concluye.

Su cabeza no para y concluida esta tetralogía de Bruna, cuya serie televisiva se ha frustrado, tienen ya en marcha una trilogía fantástica contemporánea «en la que no habrá dragones».