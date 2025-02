España, un país con más escritores que superlectores

El de Cervantes, Lope, Corín Tellado, Arturo Pérez-Reverte y Vargas Llosa es un país con más escritores que grandes lectores. Casi cuatro de cada ... diez españoles (37%) afirman que la escritura es uno de sus hábitos. Solo tres de cada diez (30%) son súperlectores, esto es, que leen entre diez y doce libros al año en un país que publica más de 90.000 títulos cada año. Son datos del estudio 'Lectura, escritura y creación literaria' realizado por Beruby para Amazon en vísperas del día de Libro. Con una muestra de 3.000 personas constata, por contra, como aún persiste el 10% de españoles que no lee ni un libro al año, ninguna de la diez novedades editoriales que aparecen cada hora.

Ente quienes sí leen, cuatro de cada diez (42%) dice leer menos de cinco libros al año y apenas dos de cada diez (18%) lee más de un libro al mes. La lectura se concibe además como un «entretenimiento» para del 44% de los encuestados, frente al 20% que asegura leer «para aprender» y el 19% que lo hace por «sentirse bien consigo mismo».

Es en el grupo de mediana edad, entre los 41 y los 60 años, es donde el porcentaje de aficionados a los libros y la lectura es mayor, con un 51%, seguido de la franja de lectores entre los 31 y los 40 años que son un 31%. Por encima de los 60 años, solo el 6% se confiesa aficionado a la lectura, y entre los mayores de 80 años el porcentaje se reduce al 2%.

Lo más llamativo del estudio es quizá la arraigada afición a la escritura de la población, y que según las conclusiones del estudio es «mucho más que una pasión juvenil». Del 37% de españoles que tiene la escritura como un hábito, es más común entre los más jóvenes, de modo que dos terceras partes (70%) de los encuestados entre 18 y 30 años suele escribir. Les siguen quienes tienen entre 31 y 40 años (60%), y los que están entre los 41 y los 60 años (55%).

Ampliar La escuela es el lugar crucial para aficionarse a la escritura. R.C.

Casi la mitad de los encuestados (47%) afirma escribir «lo que siente», mientras que una cuarta parte (25%) considera que «no es necesaria una formación concreta» para escribir. Hasta un 12% se considera autodidacta y es lector de manuales de escritura, mientras y un 6% ha asistido a talleres o cursos de escritura para formarse.

Necesidad y diversión

Las dos principales motivaciones de los españoles que escriben son «reflejar un mundo interno» con pensamientos «que necesita poner por escrito» (33%), y «por diversión» (42%). Casi un tercio de escribientes (27%) busca inspiración en historias imaginarias, un 18 % se basa en hecho reales y un 14% quiere compartir su propias vivencias con los demás.

Un tercio de los escribientes, ya sean residentes en grandes ciudades o pueblos, reconoce que descubrió en la escuela el placer de escribir. Un cifra que varía entre quienes adquirieron esté hábito en la madurez: un 12% en los pueblos frente al 10% de las ciudades.

Ampliar El papel y el soporte electrónico, dos opciones compatibles para los lectores. R.C.

El 67% de los encuestados desconoce las herramientas de autopublicación y el 15% admite que, pese a conocerlas, nunca las ha utilizado aun considerándolas «útiles» para lectores y escritores. El 22% cree que permite a los autores tener el control sobre su obra, tanto del formato como del diseño, la maquetación, el contenido y el precio. Un 35% cree que facilita a los lectores conocer nuevos autores y un 34% dice que le gusta descubrir nuevos autores autopublicados. Un 40% considera que los escritores tienen que tener las mismas oportunidades y reconoce que esta es una herramienta «útil».

Un 37% de quienes escriben ha publicado alguna vez, ya sea en un blog (30%), en una editorial (31%) o mediante la autopublicación (39%). Un 36 %, pese a conocer las autopublicación, no ha recurrido a ella por diferentes motivos. Un 4 % asegura tener una o varias obras terminadas pero nunca ha llegado a publicarlas, un 15 % no ha publicado nada de lo que ha escrito y un 16 % dice no animarse a hacerlo.

Librerías y redes

La compra de libros se reparte entre librería (27 %) y una combinación de compra online y librería. Un 76 % considera que adquirir libros por internet hace la lectura «más accesible para todos» en urbes y pueblos. De ellos, un 59% destaca que en internet pueden encontrar libros para todos los gustos y un 41 % destaca la posibilidad de recibirlos rápidamente en cualquier lugar.

El libro en papel sigue siendo el rey (48 %), pero cada vez son más quienes combinan todo tipo de formatos, incluyendo los audiolibros, como señalan el 34 % de los encuestados. Pero el audiolibro está aun por descubrir y solo el 3 % de los encuestados disfrutar de este formato.

Ampliar La ciencia ficción y la fantasía son temas favoritos de los lectores. R. C.

La ciencia ficción y fantasía destacan como temas favoritos y atraen a un 26% de los encuestados. Un 24% se decanta por la ficción policíaca y de misterio, un 17% prefiere la literatura histórica y política y un 12% la no ficción. La literatura romántica y erótica seduce al 10% de los lectores. Un 5% opta por las novelas de terror y un 3% por la filosofía y el humor.

Antes de dormir es el momento favorito para leer (50%), seguido de los fines de semana (27%) y las vacaciones (14%). Solo un 5% lee en trayectos en transporte y apenas un 3% acude a un bar o una cafetería a leer.