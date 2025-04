Elisenda Hernández Janés gana el 42º Premio Literario Felipe Trigo

La novela 'Despídete con una sonrisa' de la escritora catalana Elisenda Hernández Janés ha resultado ganadora de la 42 edición del Premio Literario Felipe Trigo.

«No me lo puedo creer», dijo Elisenda Hernández, la ganadora de esta edición, antes de ser interrumpida por un fuerte aplauso del público asistente. «Estoy en shock total, muy feliz y muy contenta», expresó emocionada esta Licenciada en Económicas, natural de Cataluña. «A veces la vida te lleva por caminos inesperados, pero yo nunca he dejado de escribir; este premio me da mucho más ánimo para seguir escribiendo», ha añadido.

El fallo se ha dado a conocer esta noche en el transcurso de una gala celebrada en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena. Un premio dotado con 20.000 euros y que este año, por primera vez, tenía una única categoría de Novela, además de una obra finalista que ha recaído en la obra literaria 'Entre algodones', del escritor catalán José Soler Fraile, que presentó la novela con el pseudónimo Alejo Lunas.

«Las dos obras son diferentes, si tienen algo en común es que son un espejo de la sociedad moderna. Tienen su intriga, no son nada previsibles y son un estupendo estudio de personajes», explicó sobre ambos trabajos Juan Eslava, presidente del jurado.

Música de Marlango

La gala, que contó con la música entre actos de Marlango, arrancó con las intervenciones institucionales todas ellas encaminadas a ensalzar este premio literario, uno de los más longevos de España. «Es un premio consolidado y un sello de calidad», expresó el alcalde villanovense Miguel Ángel Gallardo que excusó a Juan Eslava, presidente del jurado, que por un accidente personal no pudo asistir a la gala, pero intervino de forma telemática. «El Felipe Trigo continuará y será más fuerte», dijo en referencia al proceso de unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, «si el Felipe Trigo ha subsistido 42 años ha sido por su capacidad de adaptación».

Asimismo, Gallardo hizo referencia a los cambios realizados este año en el premio «porque había dificultades para poner en valor la narración corta y, gracias a la Fundación Lara, se decidió que cambiáramos a finalista y novela».

«Este premio ha sido capaz de incorporar elementos futuristas», aseveró en su discurso Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que también tuvo un recuerdo para el Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la mujer que se conmemora este 25 de noviembre.

Ganadores del año pasado

Uno de los momentos emotivos de la gala fue la entrega de los galardones a los ganadores del año pasado, Susana García y Antonio Tocornal. «Le tengo mucho cariño a Villanueva de la Serena», expresó la escritora ganadora en la pasada edición del Felipe Trigo en la categoría de narración corta. «Agradezco a la comisión lectora y al jurado del año pasado; a cualquier ciudad donde iba asociaba el nombre de Villanueva al premio», dijo Tocornal, ganador de la novela.

«Es un placer venir a Villanueva. Los 42 años del premio no solamente lo califican como uno de los más veteranos de España y es también un premio ejemplar por su comisión lectora y por el grado de compromiso del jurado. Puedo dar fe del absoluto rigor y de su limpieza», aseveró Ignacio Garmendia, editor de la Fundación Lara.

La voz de Leonor Watling y el piano de Alejandro Pelayo, el dúo Marlango, puso el broche a esta gala del Premio Felipe Trigo que cumplió una nueva edición premiando la literatura española.