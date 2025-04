George Benjamin: Una perfecta armonía

Comenta Compartir

Afirmaba George Benjamin no hace mucho la notable importancia creativa de la ópera, de ese arte frágil y de difícil conservación en nuestra azarosa contemporaneidad, ... ya que se trata de un género que nos cuenta cosas de gran profundidad sobre nosotros mismos, a través de una perfecta armonía ente el teatro, la música, la voz, la luz y una completa dramaturgia que vincula el texto y la acción con el sentido sensible del arte y la música. Una gran afirmación o un decidido compromiso personal en defensa de la vigencia lírica, de quien es sin duda uno de los más grandes compositores de nuestro tiempo o también -junto con Adams, Glass, Sciarrino, Boesmans, Mitterer y agunos más- un perfecto renovador de aquellas grandes tradiciones operísticas que no se desdibujan, sino al contrario, cuando se vinculan con referencias contemporáneas.

Seguramente el siempre sorprendente éxito de un compositor y director operístico en el siglo XXI se explica, en el caso de Benjamin, por su profundo conocimiento de la historia de la música, su magistral técnica compositiva cercana al lenguaje, su racional concepción en el flujo de la música y la narración, su atención compositiva a los matices vocales de los personajes, su entendimiento de lo que debe de ser un enfoque sensible que de sentido a la creación lírica y hasta su extraordinaria intuición para crear óperas que habitan un pasado remoto, en el que no desentona la presencia de los grandes retos existenciales de la contemporaneidad. En esto último ha sido clave su formidable convivencia creativa con el dramaturgo y libretista Martin Crimp, cuyo resultado no es otro que una belleza musical de texturas y colores sutiles, una armonía plena desde los acordes más simples a los más saturados y por supuesto una poesía narrativa a veces intrigante, misteriosa y emocional. La ópera de siempre acompasada a nuestros tiempos, en fin, con todos sus mejores ingredientes.

