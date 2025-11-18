El emotivo gesto hacia Extremadura en 'El cuco de cristal', la serie de Netflix de Javier Castillo La nueva serie de Netflix se rodó en Hervás y otros municipios del Valle del Ambroz

Se rodó en el mágico otoño del Valle del Ambroz y ya es lo más visto de Netflix a solo tres días de su estreno. 'El cuco de cristal', la nueva serie de ficción basada en la novela de Javier Castillo, es, en palabras de sus protagonistas, un «thriller emocional sobre personajes muy rotos» que, moviéndose en distintas líneas temporales, desentraña las misteriosas desapariciones que desde hace décadas están teniendo lugar en un pequeño y enigmático pueblo.

'El cuco de cristal' emociona a los extremeños

Bosques dorados, calles con historia, aguas termales, senderos infinitos y el calor de su gente... Nuestra región se convirtió en el mejor escenario posible para la nueva serie de la plataforma y por eso, tras los devastadores incendios que azotaron la zona este verano, el equipo ha querido incluir un emotivo mensaje hacia Extremadura, que tan bien los acogió y cuidó durante el rodaje.

Sucede al final de cada episodio de la serie (tiene seis en total). Antes de dar paso a los créditos, los espectadores encontrarán un significativo mensaje: «Esta serie ha sido rodada en Hervás y otros municipios del Valle del Ambroz, en la provincia de Cáceres, afectados por los incendios del verano de 2025», se lee al principio. «Queremos mostrar nuestro apoyo a esta región, y dar las gracias por toda la generosidad con la que nos trató su comunidad durante el rodaje», añaden.

Un conmovedor gesto hacia el valle y sus vecinos, que está emocionando a los espectadores de Netflix.

El Valle del Ambroz

La serie, protagonizada por Itziar Ituño, Álex García, Catalina Sopelana e Iván Masagué, llegaba a Netflix este 14 de noviembre convirtiéndose, «sin ninguna duda, en un escaparate único para el Valle del Ambroz», así lo destacaba durante el rodaje Óscar Mateos, alcalde de Baños de Montemayor. «Porque nuestro otoño mágico va a lucir en una serie de televisión de la mano de una plataforma importante, solo podemos estar satisfechos», añadía.

Además de Baños de Montemayor, las cámaras también estuvieron en su pantano y en Hervás, al igual que en Béjar (Salamanca), donde arrancó el rodaje.

Los vecinos de Hervás y de las localidades del valle ya están disfrutando de verse reflejados, y es que además de presumir de paisajes bonitos, pudieron participar como extras en la serie: «estamos muy ilusionados y con muchas ganas de ver cómo ha quedado», comentan.