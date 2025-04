Emilia Landaluce y Rosa Belmonte defienden los diarios de papel en su nueva novela

M.L. Madrid Martes, 25 de junio 2024, 18:16 Comenta Compartir

Belmonte y Landaluce, Rosa y Emilia, vuelven a la reñida arena editorial del 'noir' ibérico con 'Donde caiga la flecha' (Espasa). Es un 'thriller' sobre el oficio que tanto aman y que con tanto tino practican, el periodismo. Esta vez con la la caza como telón de fondo. Es una nueva y absorbente peripecia de Socorro Núñez, la reportera de sucesos que conocimos ya en 'La mala víctima' (2023), el debut narrativo al alimón de las autoras. El lector deberá llegar al final del libro para averiguar el porqué del título, tomado de una escena de 'Robin y Marian', la legendaria película de Sean Connery y Audrey Hepburn.

La finca manchega de las millonarias e influyentes hermanas Lequerica Fernández de Córdova, Pincho y Pila, dueñas de centenario e imaginario El Matinal, el diario en el que trabaja Socorro, es el escenario de la nueva intriga.

La periodista regresa a ese lugar para ultimar un reportaje sobre un antiguo crimen sin resolver. El secuestro y asesinato en los años noventa de dos niñas muy cerca de la finca, crimen que provocó una ola de morbo alimentada por los medios de la época. Se condenó por el asesinato a un débil mental que se suicidó al salir de la cárcel, dejando en el aire la sospecha de que los verdaderos culpables seguían libres.

Mientras Socorro avanza en sus pesquisas, las Lequerica organizan en su fincón cacerías a las que invitan a poderosos e influyentes hombres de negocios. Entre batidas y y ojeos se suceden hechos que arrojarán luz sobre el viejo crimen y muchas sombras se irán cerniendo sobre el presente del periódico. El código ético de Socorro, las deudas con su pasado y su afán por descubrir la verdad entrarán en conflicto.

Las autoras dedican la novela «a los periódicos bellamente maquetados» que enriquecen con sus firmas y de los que son devotas lectoras y defensoras frente a la «tiranía del 'scroll' infinito» de los medios digitales. Aseguran que escriben ficción «por placer y diversión», pero también por tener un colchón y otra forma de ganarse la vida si, como dicen algunos agoreros «se van a acabar los periódicos de papel».

Se confiesan «encariñadas» con Socorro y admiten que la serie de la reportera tiene pinta de convertirse en saga. No quieren «dejarla abandonada», pero se someterán a los dictados del mercado. Esto es, la ley de la oferta y la demanda, de modo que si los lectores y los editores se lo piden «no podremos decirles que no». Reconocen que Socorro es «una mezcla» de ambas y que «así debe ser, porque es nuestra criatura».

Belmonte escribe columnas en los regionales de Vocento y en ABC y Landaluce en El Mundo, diario en el que dirige el suplemento LOC. Alertan ambas del deterioro de la profesión periodística y critica la intromisión de la inteligencia artificial en las redacciones. «El lujo que ya no tenemos los periodistas es poder dedicar tiempo a las historias», denuncian. Y como en el titulo de su libro, lanzando una flecha dirigida a los lectores de diarios: «Quien no paga por la información no merece saber la verdad».