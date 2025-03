El 'Ecce Homo' perdido de Caravaggio ya brilla en el Prado, «donde debe estar»

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 27 de mayo 2024, 14:07 | Actualizado 18:42h. Comenta Compartir

¿Se quedará para siempre el recuperado 'Ecce Homo' de Caravaggio en el Prado? Ese es el deseo de todos los responsables de la pinacoteca, empezando por el presidente de su Patronato, Javier Solana. Pero todo dependerá de la voluntad de su hoy anónimo propietario, un británico con residencia en España que pagó unos 36 millones de euros por el cuadro que ha cedido durante nueve meses a la pinacoteca, donde ya se puede disfrutar. Se expone en solitario, en la sala 8A del edificio Villanueva hasta octubre, con un vidrio sobre la tela y luces atenuadas. Después se trasladará a otra sala para que brille en contexto con otros lienzos de su época y temática.

«Ojalá que seamos capaces de que el cuadro siga donde tiene que estar», es el deseo de Javier Solana. También le gustaría que se quedara para siempre en el Prado a Miguel Falomir, director del museo. Pero sabe que «todo dependerá de la buena voluntad del propietario». «El cuadro se expone de forma desinteresada y sin contrapartidas durante nueve meses gracias a la generosidad de su dueño, que lo quiere compartir con todos por nada, pero esto no quiere decir que no haya una continuación», dijo Falomir. «Habrá que ver si le gusta cómo se expone y la expectativa que genera. Es normal que se dé unos meses para calibrar la respuesta. Puede acabar diciendo que no», añadió.

Repasó Falomir la azarosa llegada del cuadro al museo desde que en abril de 2021 se supiera que solo a 200 metros del museo, en la Sala Ansorena, se subastaba un cuadro atribuido al entorno de Ribera por 1.500 euros. Los expertos que se acercaron a verlo aseguraron de inmediato que se trataba de una obra de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). El 7 de abril el Ministerio de Cultura aseguraba su inexportabilidad y el 9 de abril la Comunidad de Madrid (CAM) lo declaraba Bien de Interés Cultural (BIC).

Con la autoría de Caravaggio establecida sin ningún género de dudas, se hizo cargo de la pieza por encargo de la familia Pérez de Casto el galerista Jorge Coll, CEO de Colnaghi. Restaurada en la galería a manos del equipo de Andrea Cipriani y estudiado por los grandes especialistas en el maestro italiano, el cuadro se vendió por unos 36 millones de euros a un británico radicado en España cuya identidad se desconoce. Ni el Estado ni la CAM ejercieron su derecho de retracto, que les habría permitido adquirirlo por el mismo precio.

Su dueño no lo podrá vender fuera del país. Si podrá exponerlo fuera de España, como es su deseo, si obtiene los preceptivos permisos y la tutela correspondiente de Cultura y de la CAM, como parece que será. Y es que el cuadro ha sido ya solicitado para exponerlo en Roma en 2025, en la gran muestra de Caravaggio que se celebrará en el Palacio Barberini.

Falomir ni negó ni afirmó que el cuadro pudiera superar los 100 millones de euros en el mercado internacional, como sí admitió Jorge Coll, el galerista que tuteló su restauración y logró su venta. «Un cuadro vale lo que se paga por él, y no podemos decir qué ocurriría en el mercado internacional, porque es obvio que no va a salir a la venta en ese marco», dijo Falomir. No es la única obra de un particular expuesta en estas condiciones en El Prado, que exhibe en sus salas un 'San Jorge' de Jorge Inglés cedido por su propietario.

Rastros inequívocos

«Su limpieza permitió sacar a la luz las típicas pinceladas cruzadas de Caravaggio y que pudiéramos establecer la correspondencia exacta con la técnica del maestro del claroscuro», destacó la catedrática de Arte Maria Cristina Terzaghi, quizá la mayor autoridad en el mundo en el maestro milanés. Ella analizó el cuadro y dijo desde el primer momento que se trataba de un Caravaggio. «Un fragmento de la belleza que el mundo ha redescubierto y que nos sorprendió porque fue mucho más allá de nuestras expectativas», aseguró este lunes. Citó detalles de la corona de espinas del 'Ecce Homo' «copiados de un modelo de Durero», y de la cabeza de Cristo «que se inspira en una imagen de 1576, quizás de Simone Peterzano». «Estamos ante una pintura de Caravaggio que salió de su memoria, no de un modelo y eso lo hace más valioso» asegura la experta.

A pesar de la suciedad y la oxidación de los barnices que presentaba «el mundo del arte comprendió que se trataba de un Caravaggio y el Estado español actuó acertadamente», dijo la experta. Repasó la peripecia del cuadro desde su llegada a España en el mismo barco en el que llegó 'Salomé con la cabeza del Bautista' de la Galería de Colecciones Reales, su paso por las colecciones de Juan de Lezcano, secretario del virrey de Nápoles, de Felipe IV y por el Palacio de Buenavista, habitado por la duquesa de Alba y Manuel Godoy, su salida de la Real Academia de Bellas artes de San Fernando intercambiado por un cuadro de Giovanni Bautista para recala en la familia Pérez de Castro hasta su formidable restauración y venta.

«No se daba un caso como este desde hace casi 45, años cuando en 1981 se produjo la atribución indubitada a Caravaggio de 'El martirio de Santa Úrsula' que está hoy en el Museo de Nápoles», apuntó David García Cueto, jefe del departamento de pintura italiana y francesa del Prado. Recordó que «apenas seis años lo separan del del maduro, refinado, elegante y audaz 'Davi vencedor de Goliat' a este Ecce Homo', intenso, expresionista y lleno de dramatismo». «Estamos ante los últimos momentos de la vida de Caravaggio y podemos compararlo con los 'eccehomo' de Tiziano y de Murillo y ver como Rubens asume su estrategia», se felicitó el experto.

Pintado por el genial y pendenciero Caravaggio entre 1605 y 1609, la obra es una de las apenas 60 obras conocidas del artista que existen en todo el mundo lo que le confiere un valor extraordinario. «Su aparición supuso uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte logrando un consenso precedentes en lo que su autentificación se refiere», celebra el Prado que ya contaba con otra obra del genio milanés, 'David vencedor de Goliat', que data de 1600.