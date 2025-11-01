HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
La gente camina cerca de la pirámide de cristal del museo del Louvre. Reuters

Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Se eleva a cuatro el total de personas procesadas por las autoridades francesas en relación con el espectacular golpe de hace dos semanas

C. P. S.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Dos personas, entre ellas una mujer de 38 años, fueron imputadas ayer por la tarde en la investigación del robo en el Museo del Louvre de París, lo que eleva a cuatro el total de personas procesadas por los hechos de hace dos semanas, cuando un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día a la pinacoteca y, en cuestión de minutos, hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado en 102 millones de dólares, y que siguen sin aparecer.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles. Pero ayer se conoció que otras cinco personas fueron detenidas ese mismo día por la noche en la región parisina: dos fueron imputadas y tres quedaron en libertad, según informaron a AFP fuentes policiales cercanas al caso.

Entre ellas se encuentra una madre de familia de 38 años que fue imputada por «complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos». La mujer quedó bajo detención preventiva tras una audiencia en la que expresó tener «miedo» por sus hijos y por ella misma. Uno de los abogados de la mujer, Adrien Sorrentino, subrayó que la acusada «rechaza rotundamente los cargos que se le imputan». La otra persona procesada también ha quedado en detención preventiva, según las mismas fuentes.

Por otra parte, tres personas arrestadas fueron puestas en libertad tras su detención preventiva, sin que se les imputaran cargos. «En estos casos de delitos graves, observamos que las oleadas de detenciones se asemejan más a redes de deriva», criticó la defensa de una de estas personas puestas en libertad.

El 25 de octubre ya fueron detenidos dos sospechosos de formar parte del comando. Uno de ellos, detenido en el aeropuerto parisino de Roissy, se disponía a viajar a Argelia. Estos dos hombres, de 34 y 39 años, fueron imputados y puestos en prisión preventiva a mediados de esta semana. Pese a todas estas pesquisas policiales y detenciones, de momento no hay ni rastro de las piezas robadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años