Disneyland Paris desvela una nueva imagen de la próxima zona temática de Marvel Nueva zona Marvel en los Walt Disney Studios de París. / R.C. Los superheroes se establecerán permanentemente en el primer destino turístico europeo COLPISA Martes, 11 diciembre 2018, 18:11

Disneyland París ha desvelado este martes una nueva imagen de la zona temática de Marvel que se abrirá en los Walt Disney Studios. Esta nueva área permitirá a los visitantes encontrarse con sus héroes preferidos de nuevas y emocionantes maneras, viviendo en primera persona las ilusiones sobrenaturales de Doctor Strange o las heroicidades de Spider-Man en constante desafío de la gravedad. También se podrá experimentar la última tecnología Pym con Ant-Man y la Avispa y quedarán absolutamente impresionados cuando Iron Man, Capitana Marvel, Black Panther y Capitán América, entre otros, entren en acción sin previo aviso.

Además de inolvidables y heroicos encuentros, de emocionantes atracciones, de increíble entretenimiento y de opciones gastronómicas, los visitantes disfrutarán de una aventura de alta velocidad gracias a una Rock'n' Roller Coaster completamente reimaginada.

Esta nueva zona temática marca el comienzo de la transformación de los Walt Disney Studios, un plan de ampliación por valor de 2.000 millones de euros que se desarrollará a lo largo de varios años. Una de las nuevas zonas, se transformará para dotar a los superhéroes de Marvel de una presencia permanente en Disneyland Paris. Sus legendarias historias, más acción y aventura, la última y más innovadora tecnología, y espectáculos de interior y exterior, convertirán a los Walt Disney Studios en una cita ineludible para todos los visitantes.

Además de la de Marvel, la ampliación contará también con otras dos nuevas zonas temáticas inspiradas en Frozen y Star Wars, además de nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo de algunas de las historias más conocidas y de los icónicos personajes de estas populares franquicias.

La buena noticia es que los fans no tendrán que esperar a la apertura de esta nueva zona para disfrutar del universo Marvel en Disneyland Paris. Tras el éxito de la primera Temporada de Superheroes Marvel del pasado verano, Capitan América, Spider-Man, los Guardianes de la Galaxia y Viuda Negra volverán para una segunda edición llena de aventuras épicas en 2019, esta vez con nuevos héroes como Capitana Marvel y Groot de Guardianes de la Galaxia. Más allá de los Parques, el Disney's Hotel New York®, se convertirá en 2020 en Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, el primer Hotel Disney inspirado en el emocionante mundo de Los Vengadores.