Cercas lamenta que «los poderes públicos no hacen lo suficiente» por potenciar el español

j. sainz y v. soto Logroño Miércoles, 27 de octubre 2021, 19:24 | Actualizado 22:47h.

«A veces caemos en un cierto triunfalismo. Es cierto que nuestra lengua es la segunda más hablada del mundo, pero los poderes públicos no hacen lo suficiente por darle valor a eso y aprovecharlo. En España no somos conscientes de lo que hay ahí, que el español no es solo una lengua de España, es una lengua global». Son palabras del escritor Javier Cercas en la apertura de Futuro en Español (FEE). El autor, que saltó a la fama hace veinte años con su libro 'Soldados de Salamina' y acaba de publicar 'Independencia', reivindicó en Logroño el idioma, no solo como patrimonio común entre España y América Latina, sino también como capital.

«Eso nos debería dar una presencia en el mundo que no tenemos -dijo-. Si el poder político se tomase en serio que este es nuestro principal patrimonio y capital... Lo que hay que hacer es potenciarlo. No basta con tener una lengua que sea creciente. El factor esencial es el prestigio de la lengua. En Estados Unidos, aunque el español es muy popular, no es una lengua de prestigio. El prestigio hay que potenciarlo a través de los periodistas, de los escritores, de los profesores... Y yo no veo que nuestra clase política crea en eso. Es muy distinto el caso francés, donde están a matar con la francofonía y tienen la conciencia de que la lengua es capital».

Fue un acto celebrado este miércoles en el Círculo Logroñés presidido por Concha Andreu, presidenta de La Rioja, e introducido por José Luis Prusén, director del diario 'La Rioja', y José María Vázquez, rector de Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Javier Cercas abrió la undécima edición del foro de debate que organizan Vocento y 'La Rioja' desde 2011 con el idioma como medio y también como fin de iniciativas de progreso a ambos lados del Atlántico. Cercas se suma así a la lista de grandes escritores que han pasado por FEE, que nació hace diez años con el Premio Cervantes hispano-chileno Jorge Edwards y en sus últimas ediciones ha contado con el Nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa (2019) y el escritor, periodista y académico Arturo Pérez Reverte (2020).

Sociedad digital

Al igual que en su origen, el propósito sigue siendo «recordar a las administraciones, a las empresas y al conjunto de la sociedad que una comunidad lingüística de 580 millones de hablantes en veintiún países ofrece oportunidades no solo a los sectores tradicionalmente relacionados con el idioma, sino a los sectores más dinámicos de las economías y aquellas empresas que aspiran a competir en los mercados globales».

Las jornadas, que este año cuentan con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica, pretenden ser «un espacio para la reflexión sobre los valores compartidos por América Latina y España, un foro que favorece el encuentro y la colaboración entre empresas e instituciones en torno al idioma común». Los temas principales de esta undécima edición son 'Sociedad digital, conocimiento y educación', los cuales se desarrollan este jueves en tres mesas de debate en el Círculo (a partir de las 10:00 horas).

Pero en la inauguración Cercas ha hablado también, como no podía ser de otra manera, de literatura, de idioma, de pensamiento y de la incuestionable vinculación de todo ello. «La literatura -afirmó- es, antes que nada, un placer, como el sexo. Pero también una forma de conocimiento, también como el sexo. Una forma de conocimiento de nosotros mismos moralmente y también políticamente».

También habló sobre la memoria: «Si abordas una determinada época histórica, lo haces para decir algo nuevo. Me pongo de los nervios si me dicen que escribo novelas históricas. Lo hago siempre desde el presente. Vivimos una especie de dictadura o tiranía del presente. Eso es fruto del poder brutal de los medios y de las redes. Y eso crea una visión distorsionada y mutilada de la realidad. Pero el pasado del que hay memoria es el que a mí me interesa. Ese pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Esos libros míos son el intento de combatir la dictadura del presente y demostrar que el pasado todavía está aquí. Si no son libros relevantes para el presente no son buenos libros. Un político que dice que el pasado ya no está en el presente miente. La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener presente el pasado».

En diálogo con Jesús García Calero, director de 'ABC Cultural', Cercas no evitó referirse a uno de los asuntos polémicos en los que siempre ha sido un opinador de referencia para unos y criticado por otros: «El lenguaje no es un adorno. Quien quiere conquistar la realidad primero conquista el lenguaje. Es lo que han hecho los independentistas, han colonizado el lenguaje. Por eso estamos como estamos. La palabra independencia... no quieren la independencia, quieren la separación. Ha sido una masiva manipulación del lenguaje. La lengua no es un aditamento, es la realidad, usar mal el lenguaje es crear una realidad tramposa. Las palabras son esenciales. También el franquismo conquistó el lenguaje. Si tú conquistas el cerebro de las personas ya lo has conseguido».

Horizontes universales

Futuro en Español se inauguró este miércoles con las reflexiones y retos de un idioma que ha derribado todas las barreras físicas pero que debe conquistar el mundo virtual. El español como medio, como mensaje, como factor económico, como clave del futuro y como necesidad del presente. Para Prusén, el objetivo de Futuro en Español es y seguirá siendo «hacer de la palabra un recurso capaz de mejorarnos».

Ese idioma debe saber combinar esa vocación universal con una de sus anécdotas germinales, esa partida de nacimiento que se dató en San Millán de la Cogolla hace más de un milenio. En ese sentido, Vázquez señaló que La Rioja tiene la obligación de «ser un polo de estudio del español en muy diversos aspectos, desde el histórico al filológico pasando por la inteligencia artificial y la lingüística computacional». Por su parte, Andreu tomó el testigo de los retos del idioma que durante estos once años ha puesto sobre la mesa Futuro en Español. Y con una idea, que defiende la iniciativa valle de la Lengua, muy clara. «Es necesario que desde ya trabajemos por posicionar nuestro idioma en el mundo real, pero también en el mundo digital», sentenció.