Diego S. Garrocho engrandece la memoria de David Gistau, su «hermano mayor»

Miguel Lorenci Madrid Martes, 14 de diciembre 2021 | Actualizado 15/12/2021 10:26h.

El profesor de filosofía y escritor Diego S. Garrocho Salcedo (Madrid, 1984) recibió anoche el II Premio de Periodismo David Gistau, convocado por Vocento y Unidad Editorial, dotado con 10.000 euros y patrocinado por la Fundación ACS, Mapfre, Santander y Telefónica. Se lo entregó la viuda de Gistau, Romina Caponnetto, en un emotivo acto celebrado en la sede de Vocento y presentado por Susanna Griso. Recibió Garrocho el galardón como «una pesada y feliz carga» que engrandece la memoria y el legado de Gistau, su «hermano mayor». Se lo había adjudicado por unanimidad gracias a su artículo 'Carta a un joven posmoderno', publicado en 'El Español' el pasado 15 de enero.

En el texto de Garrocho, para quien la búsqueda de la verdad y la persecución de la mentira son «el nexo natural entre pensamiento y periodismo», se premiaba «la solidez intelectual y el compromiso ético de un artículo incisivo, que denuncia los estragos del posmodernismo a partir de sus referentes más conspicuos». Es «una amarga misiva con algo de desesperación» y «una reflexión sobre la deriva intelectual de una generación seducida por el posmodernismo líquido», según su autor.

«Prácticamente todos los pensadores del siglo XX, de Ortega a Camus, escribieron artículos en prensa, y quiero destacar hoy el valor de las ideas de los columnistas, en los que hay una efervescencia y un vigor conceptual mucho mayor de la que se da en la filosofía académica y que merece ser reconocido», dijo el ganador.

Ver fotos Galería. De izquierda a derecha. Antonio García Ferrer (Fundación ACS); Julián Quiros (ABC); Javier Fernández (Mapfre); Romina Caponnetto; Jorge Bustos; Diego S. Garrocho; Patricia Colino (Banco Santander); Francisco Rosell; y Pedro Calvo (Telefónica). José ramón Ladra

El Gistau es el primer galardón que recibe este profesor de Filosofía Política y Ética en la Universidad Autónoma de Madrid para quien su admirado antecesor era «el carisma hecho columna». No lo conoció en persona, pero asegura que «Gistau inauguró una manera de escribir que completa la gran tradición del articulismo español: la de los González Ruano, Julio Camba o Francisco Umbral». «Gistau es el heredero natural de esa gran tradición y toda mi generación creció mirándole como nuestro hermano mayor, el que mostraba esa manera magistral de ser irreverente con una erudición rebelde», recuerda Garrocho del precoz maestro cuya vida y carrera truncó una temprana muerte poco antes de cumplir 50 años.

En esta edición presidió el jurado el periodista y jefe de Opinión de El Mundo, Jorge Bustos, y estuvo compuesto por Juan Manuel de Prada, colaborador de ABC; Mar Cohnen, directora de la revista XLSemanal; Lorenzo Silva, escritor y colaborador de XLSemanal; Alberto Aguirre de Cárcer, director del periódico La Verdad, los periodistas de El Mundo Antonio Lucas y Maite Rico y el columnista de El Mundo Rafael Latorre.

«Indómito e irreverente»

Jorge Bustos evocó a un «libérrimo, indómito e irreverente» David Gistau para encontrar ecos de su irreverencia en el artículo de Garrocho. «Amos reivindican ese pensamiento que hiere e incomoda», dijo recordando un consejo de Gistau, «que decía que a veces hay que incomodar y cabrear un poco a la parroquia». «Los buenos columnistas no están para regalar los oídos al lector y Garrocho no lo hace, como no lo hizo Gistau, y por eso seguirán germinando las semillas de la irreverencia», agregó.

«En el columnismo hay hoy una efervescencia conceptual mucho mayor de la que se da en la filosofía académica»

«Quiso ser periodista y nada más, y defendió su oficio con una convicción radical», dijo de Gistau Julián Quirós. «Marcaba distancias y tenía frescura, de ahí su autenticidad», agregó Quirós quien también encontró ecos de ese talento libre y apasionado en el artículo de Garrocho, «una crítica del empobrecimiento de la cultura».

Para Francisco Rosell, director de 'El Mundo', Gistau fue «un James Dean del periodismo a quien solo la muerte apeó del cuadrilatero del columnismo con un golpe bajo». Evocó Rosell la bonhomia y el talento inconformista de Gistau, «que está por encima de su leyenda». «Estamos desabrigados de la prosa perspicaz y lúcida de uno de los grandes columnista del siglo XX, símbolo de su espíritu cimarrón e indómito», concluyó.

El sentido y respetuoso recuerdo de toda la profesión olegas del columnismo y el periodismo junto a personalidades de todos los ámbitos, de la política, la empresa o la cultura, se citaron este martes en la sede de Vocento para mostrar de nuevo su cariño, admiración y respeto y por la palabra, la memoria y el legado de David Gistau, una de las más originales, indómitas e innovadoras plumas del articulismo español del siglo XX. Lo hicieron de nuevo los directores de dos de los grandes diarios en los que la prosa y el osado talento de Gistau brilló a más altura: Julián Quirós, del centenario 'ABC', y Francisco Rosell, de 'El Mundo', que glosaron con largueza y cariño la figura de Gistau. Al emotivo acto acudió la plana mayor de Vocento: Ignacio Ybarra, su presidente; Luis Enríquez, consejero delegado; Iñaki Arechabaleta, adjunto al consejero delegado; Íñigo Argaya, director general de negocio editorial o Rafael Martínez de Vega, director general de CMVocento. También quisieron arropar al ganador la madre de Gistau, Isabel Retes, y sus hermanas, Irene e Isabel Gistau. Además, muchos colegas en la exigente brega de la columna diaria y de la opinión, algunos de los cuales compartieron con Gistau páginas, afanes y veladas: Alberto Olmos, ganador de la primera edición del premio, Agustín Pery, Pedro García Cuartango, Hughes, Karina Sanz Borgo o Ángel Antonio Herrera. No faltaron la presidenta de la agencia Efe, Gabriela Cañas; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; el vicepresidente de la Fundación ACS, Antonio García Ferrer, y el legendario periodista José María García.

