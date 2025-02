El 'Diccionario panhispánico de dudas' zanja la polémica sobre el acento de solo

El nuevo 'Diccionario panhispánico de dudas' zanja la «inútil» polémica sobre la tilde de solo. La manera de acertar es no acentuarlo nunca, aunque podrá hacerlo quien crea que hay ambigüedad. Así lo recoge la redacción de la norma en la segunda edición de este ... diccionario digital y no normativo que dirige Salvador Guitiérrez Ordoñez, quien lo presentó este martes en el IX Congreso Internacional de la Lengua (CILE) que se celebra en Cádiz. El nuevo diccionario abre la puerta al uso de términos como 'jol', 'jáquer' o 'wiski'.

Además de estas formulaciones, recogerá la redacción definitiva de la norma de la tilde en una polémica que se desmadró. «No hay cambio de redacción. Queda como el espíritu de 2010, pero un poquito más claro. Lo ideal es que nadie lo escriba con tilde», dijo Gutiérrez. «La redacción quedaba entonces un poquitín oscura, porque hacía referencia a la de 1999. Ahora es mucho más taxativa y clara», insistió.

Gutiérrez Ordóñez dirige el Departamento de Español al día desde 2008 y fue señalado por Arturo Pérez-Reverte en la inflada polémica por la tilde de solo, quien criticó las explicaciones ofrecidas en Twitter desde la RAE. «¿'No se añade nada nuevo'? ¿'Lo tendrá que justificar'? Lamento decir que RAE, dirigida por un académico antitildista, está dando información sesgada e inexacta», aseguró el creador del Capitán Alatriste.

Para Gutierrez ha sido una polémica «sin sentido» y casi «inútil» «Es una cosa mínima. Imagine que estamos hablando de la pandemia o de de un cáncer de páncreas y dices que te duele una uña», afirma muy gráficamente.

«Cuando se fundó la Academia solo se escribía sin tilde, y se escribió así ciento y pico. Fue hacia 1880 cuando la Academia dijo que por costumbre, sin que fuera normativo, se acentuara, y eso pasó a la enseñanza, que fue la causa de que todos aprendiéramos unas normas y luego cuesta cambiarlas. Pero en el año 59 la Academia había reflexionado y propone ya que no se acentúe» explica el académico.

«Antes se acentuaban unos monosílabos, como vio, dio, fue, fui y la Academia dictaminó que había que quitar esa tilde». «La Academia debe hacer normas que sean coherentes. Si por un lado dice que los monosílabos no se acentúan y por otro lado dice que la tilde diacrítica sirve para distinguir palabras tónicas de palabras átonas. El solo no tiene sentido porque son las dos palabras tónicas», precisó. «En escuela nos enseñaron que la tilde servía para marcar la intensidad de una sílaba o de una palabra y si para diferenciarla de otra o de otras palabras pero no diferenciar sentido» «Las tildes no son para desambiguar. Si fuera así tendríamos que sembrarlas por todos los sitios», ironizó .

Cambio de bando

La polémica sigue, con todo, viva y ha hecho «cambiar de bando» a defensores de tildar siempre esta voz, como la escritora María Dueñas que participó en el Congreso de la Lengua de Cádiz en una mesa sobre el espanglish. «Yo era de las que ponía la tilde, pero creo que voy a cambiar de opinión y seré 'sintildista'», dice. «Pecamos demasiado de purismo en muchas ocasiones: cuando salió esto, tenía el corazón partido, pero me quedo con la última propuesta de la Academia», asegura la filóloga y autora de 'El tiempo entre costuras'.

«El 'Diccionario panhispánico de dudas' es distinto de un diccionario de lengua. Responde a las preguntas que nos plantean los hablantes. Que tienen muchas dudas ortográficas con más morfológicas con más sintácticas como léxicas». «Se hacen más de quinientas preguntas diarias en el español al día y el diccionario se adelanta». Hará posible usar términos como 'jol', por 'hall', 'jáquer' por 'hacker', y 'wiski' por 'whisky', que son recomendaciones de escritura de la RAE contra los extranjerismos.

«La primera obligación que tiene la Academia es hacer propuestas de equivalencia», dice Gutiérrez. «Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada» aseguró. Para 'backstage' se recomienda usar 'trascenio'; para 'bullying', 'acoso escolar' o para 'hall', 'vestíbulo', 'entrada' o 'recibidor'.

«La adaptación del anglicismo es innecesaria, pero, de hacerse, la grafía 'jol' sería posible y correcta», dice el nuevo diccionario panhispánico. 'Whisky' podría sustituirse por 'wiski' aunque ahora la fórmula recomendada por la RAE en era la de 'güisqui'. Se cambia debido a la plena aceptación de letras como 'w' o 'k' en español. «Ambas letras eran vistas como extranjeras y se podría decir que estaban condenadas durante una época, pero ahora ha cambiado», apunta el lingüista. «Es verdad que casi nadie escribe así, pero si se pregunta, hay que decir esto y dejar claro que no son faltas ortográficas», concluye.

No ha entrado en el diccionario panhispánico 'balé' como alternativa de 'ballet'. «Se recoge una propuesta del departamento, pero en el pleno se habló de que era todavía bastante arriesgado» explicó el experto. Por contra sí se recomienda 'Sambernardo' para 'San bernardo', 'brauni' para 'brownie' o 'baipás' por 'bypass'. Hay extranjerismos como 'hardware' o 'software' que a juicio de Gutiérrez «son muy difíciles de desterrar».

La académica y directora del 'Diccionario de la lengua española' (DLE), Paz Battaner, anunció novedades como un diccionario de sinónimos incorporado quizá al DLE del que no descartó que tenga una edición en papel. «Son libros voluminosos y ya no habrá ediciones históricas importantes, pero se hará aunque solo sea por preservar la tradición», concluyó.