Un dibujo obra de Mandela se subasta por más de 98.000 euros en Nueva York La pieza es un dibujo de la puerta de su celda de la prisión de Robben Island, donde Mandela pasó 18 de sus 27 años de cárcel

Un dibujo obra del premio nobel de la Paz Nelson Mandela se vendió este jueves por más de 110.000 dólares (98.400 euros) en una subasta celebrada en las oficinas neoyorquinas de Bonhams.

La pieza es un dibujo de la puerta de su celda de la prisión de Robben Island, donde Mandela pasó 18 de sus 27 años de cárcel por sus esfuerzos para acabar con el régimen racista del apartheid, y alcanzó exactamente los 112.575 dólares tras incluirse tasas y comisiones.

Realizada en pasteles a la cera en tonos amarillos y morados, fue pintada en 2002, tres años después de retirarse de la vida política tras decidir limitar su presidencia de Sudáfrica a un mandato. «Cuando mi padre se retiró como presidente, no tenía mucho que hacer. Creo que para él, el arte era una buena forma de expresarse o de asimilar su pasado y, no me gustaría hablar de fantasmas, sino simplemente aceptar su vida entera», explicó la hija de Mandela en declaraciones a Bonhams.

La obra, vendida en una subasta de arte moderno y contemporáneo de África, forma parte de una serie de bocetos sobre Robben Island que pintó en 2002, bajo la enseñanza de su profesora de arte Varenka Paschke, que le ayudó en la composición y aplicación de los colores. En total, Mandela completó veintidós bocetos de imágenes que tuvieron un significado para él, tanto simbólico como emocional, durante su encarcelamiento. Diez de ellos fueron reproducidos en su libro de litografías 'My Robben Island' de 2002 y 'Reflections of Robben Island' de 2003, aunque el que se ofrece en subasta no fue uno de ellos, que permaneció en la colección de la familia Mandela.

«Hoy, cuando pienso en Robben Island, lo veo como una celebración de mi lucha y un símbolo de las mejores cualidades del espíritu humano, en lugar de un monumento a la tiranía brutal y la opresión del apartheid», escribió el expresidente sudafricano en 2002. La celda número 5 de Robben Island en la que estuvo encarcelado Mandela ha sido visitada por presidentes, primeros ministros y destacadas personalidades de todo el mundo, entre ellos los exmandatarios de EE UU Barack Obama en 2013 y Bill Clinton en 1998.