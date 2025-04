La deuda de Pedro Almodóvar con Sigrid Nunez

Miguel Lorenci Madrid Domingo, 22 de septiembre 2024, 18:38 Comenta Compartir

Pedro Almodóvar le debe mucho a Sigrid Nunez (Nueva York, 1951). Es la autora de 'Cuál es tu tormento' (Anagrama, 2020), la novela que permitió al cineasta manchego armar su última película, 'La habitación de al lado', una reflexión sobre la empatía y el final de la vida, ganadora del León de Oro de Venecia. La primera cinta en inglés de Almodóvar protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton se proyecta el jueves 26 en el festival de Cine de San Sebastián que entrega al director con el premio Donostia.

Un éxito que consagra a la novelista estadounidense, poco conocida para el gran público español a quien la crítica presenta como una nueva Virginia Woolf neoyorquina o la sucesora de la canadiense y premio Nobel de Literatura Alice Munro, otra de las narradoras fetiche de Almodóvar, hoy 'cancelada' por consentir los abusos sexuales a una de su hijas por parte de su padrastro. No resulta raro que el realizador, que ya adaptó a Munro en 'Julieta' (2016), se fijara en Nunez demostrando de nuevo su fino olfato literario.

Ampliar Portada de Cuál es tu tormento'. Anagrama

De madre alemana y padre chino-panameño, Nunez nació y se educó en Nueva York. Se licenció en el Barnard College y obtuvo un máster en la Universidad de Columbia. Fue asistente editorial en The New York Review of Book y secretaria de la recordada Susan Sontag, intelectual y ensayista y víctima de un cruel cáncer, como las protagonistas de la novela y de la película.

En las últimas dos décadas Nunez se ha convertido en un referente de las letras estadounidense. Autora de algunos relatos y nueve novelas -traducidas a más de veinticinco idiomas- su narrativa se caracteriza por un estilo directo y claro, pero sofisticado y elegante al tiempo. Tierna, divertida y profunda, combina drama e ironía para reflexionar sobre la tensión entre las clases sociales, la soledad, la necesidad de empatía, el favor y la escritura como un modo de comunicación.

Además de 'Cuál es tu tormento', Anagrama ha publicado en español 'El amigo' y 'Los vulnerables'. Errata naturae publicó 'Siempre Susan. Recuerdos sobre Susan Sontag', una suerte de memorias de su gran referente, icono de la intelectualidad estadonidense y madre de uno de sus novios, a quien Nunez conoció 1976, siendo una joven aspirante a escritora.

Sigrid Nunez escribiendo. R. C.

Martha, una periodista y reportera de guerra (Swinton en la película de Almodóvar) e Ingrid, una narradora de autoficción (Moore) protagonizan la octava novela de Nunez, cuyo título en inglés es 'What Are You Going Through', algo así como 'Qué está pasando' o 'Qué estás viviendo'. Nunez parte de una frase de la filósofa francesa Simone Weil: «La plenitud del amor al prójimo estriba, simplemente, en preguntarle ¿Cuál es tu tormento?».

Asumir que la vida se acaba, decidir cómo recorrer su tramo final, hacer balance, aprender a decir adiós y, sobe todo, saber acompañar a quien se va, son los temas de la novela y de su adaptación al cine.

El deseo, la productora de Almodóvar, presenta la cinta como la historia de una madre «muy imperfecta» y de una hija «rencorosa» separadas por un malentendido. Entre ambas está Ingrid, amiga de la madre, depositaria del dolor y la amargura de ambas. Trata «de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y narran sobre la realidad» y también de la muerte de la amistad y del placer sexual «como los mejores aliados para luchar contra el horror».

Acompañan a Swinton y Moore en el reparto los estadounidenses John Turturro, Alessandro Nivola y Esther McGregor; el hispano-argentino Juan Diego Botto y los españoles Raúl Arévalo, Victoria Luengo y Melina Matthews.

Amistades

De temática semejante, 'El amigo' también se llevó al cine con dirección de Scott McGehee y con David Siegel, Naomi Watts y Bill Murray en los papeles protagonistas. La historia gira sobre otra escritora, Iris (Watts), que afronta el suicidio de su amigo y mentor (Murray) y debe hacerse cargo de su perro -un enorme y artrítico gran danés llamado Apolo- apenad por la súbita muerte de su amo. Forzada a llevarse al can su diminuto apartamento neoyorquino don está prohibido tener animales. se arriesga a que la echen.

Ampliar Prtada de 'El amigo'. Anagrama

'Los vulnerables' también habla de amistad y empatía. La narradora es una mujer solitaria que se hace cargo de un vivaracho loro llamado Eureka a petición de la amiga de una amiga. Un trío inusual se verá forzado a convivir en un apartamento durante el confinamiento.

«Me siento la escritora más afortunada del mundo», dijo Nunez tras ver 'La habitación de al lado'. «Ambos libros fueron muy significativos para mí y tengo estas dos hermosas interpretaciones, unas obras de arte en las que no tuve que hacer nada. Mi visión dio una visión a otras personas talentosas y estoy emocionada», dijo sobre las adaptaciones de sus novelas.

Ampliar Portada de 'Los vulnerbes' Anagrama

Nunez declinó participar en ambas películas y no aparece en los créditos. Conoce a colegas que exigieron participar en el guion y salieron escaldados. «Creo que mi instinto fue muy acertado y que también tuve suerte al elegir a estos directores y con los actores», se consuela Nunez.

Miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras, Nunez ha sido profesora las universidades de Princeton, Columbia, Siracusa o Boston. Ganadora de numerosos galardones, es firma habitual en The New York Times, Harper´s, The New York Review of Books, London Review of Books' o The Wall Street Journal.