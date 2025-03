«Deberíamos proteger la siesta»

Madre' de Annika Kaunda, una agente de origen namibio afincada en Extremadura, y de Camino Vargas, la famosa inspectora sevillana de Homicidios, Susana Martín Gijón ( ... Sevilla, 1981) se ha propuesto dar un giro con su nuevo libro. Sin abandonar el género negro, pero desde otro contexto histórico. La 'reina del thriller' se ha trasladado cinco siglos atrás para dar forma a la historia que más le ha costado -dos años de trabajo y una ardua labor de documentación-, pero con la que más ha disfrutado. La novela, que llegará a las librerías en septiembre, ha roto el ritmo de la escritora y guionista, que acostumbraba a publicar libro por año. «Esta vez me he tomado más tiempo, y creo que con el siguiente también tardaré un poquito más», advierte Martín Gijón, que arranca la semana sentada delante del ordenador.

Lunes

08:30 horas. Una de las cosas que he ganado como autónoma -antes trabajaba como asesora jurídica- es que no tengo que ponerme el despertador, lo que no quita para que no me levante muy tarde. Me gusta desayunar tranquila. Siempre he sido muy 'dulcera', necesito mucho azúcar por la mañana, aunque a medida que va pasando el día necesito menos. Ahora estoy intentado cambiar mis hábitos, porque si sigo así voy a tener diabetes antes de los 50 por acumulación. Y estoy desayunando más sano. Me como mis tostaditas de pan de masa madre que compro cada día con aguacate, con plátano, con aceite... bueno, diversas cositas. Como si fuera un poco vegana, pero no del todo.

09:00 horas. Para esa hora ya estoy sentada delante del ordenador. La rutina que sigo es como la de cualquier otro trabajo. Así echo mi jornada laboral completa. Eso cuando no estoy de viaje de promoción o en encuentros en clubes de lectura. Si no tengo actos ni nada en la agenda, trabajo de mañana y de tarde. Como unas cinco horitas por la mañana y dos o tres por la tarde.

Martes

12:30 horas. Paro un ratito para descansar y hacerme la comida. No es que sea muy cocinillas pero... Mi plato estrella es la lasaña de berenjenas. Bueno, es más pastel de berenjena que lasaña, porque las capas no son de pasta, sino de berenjena con tomate. Se tarda bastante en prepararlo, pero está muy rico. Y llena. No sólo me hago la comida. En realidad, me hago todo. Siempre he sido muy de hacerlo todo. Valoro mucho las cosas que hago con mis propias manos. Cocinar, cuidar mi terraza que es como mi vergel ahora que vivo en Madrid -antes vivía en Mérida-. Tengo aquí todas mis plantitas, a las que dedico un rato, y me encanta ese espacio. Las cosas de mi casa y las cosas que tienen que ver con mi entorno y conmigo trato de hacerlas yo misma, y con cariño. Además, mi piso es pequeño y acabo pronto. Si fuera un casoplón...

14:30 horas. Paro para comer. A veces a las tres menos cuarto o tres, porque intento enganchar con las noticias para mantenerme un poco informada. Como muy lento. Cuando salgo por ahí fuera siempre soy la que más tarde acaba y si encima me pongo a hablar... ya estoy perdida. Y tapear es un peligro, porque cuando el plato está en el medio siempre eres la que menos come.

18:30 horas. Los martes me gusta ir a yoga. Tengo un instructor muy bueno. Voy una vez por semana, el resto de los días hago prácticas en casa o salgo a andar o a correr. Ahora estoy pendiente de apuntarme a otra cosa para hacer algo más de cardio. De momento estoy ahí, en el reto de los propósitos para el año nuevo.

Miércoles

16:00 horas. La siesta es una de esas cosas que deberíamos proteger siempre que fuera posible. Me gusta echarme un ratito con mis gatos al lado.

16:40 horas. Cuando me despierto de la siesta me tomo una o dos onzas de chocolate. Ni fumo ni tomo café casi nunca, así que el chocolate me da ese punto de energía necesario para reengancharme otra vez al libro y volver a sentarme delante del ordenador. Y ahí me paso otro par de horitas.

19:30 horas. Siempre viene bien escuchar algo de música. Me gusta el rock español mucho y la cultura pop más actual, con algunos grupitos específicos. Vetusta Morla, Sidonie...

Jueves

20:00 horas. La oferta cultural que tiene Madrid me vuelve loca, es lo que más me gusta. Voy al cine, al teatro siempre que puedo. Tengo un cine versión original muy cerquita de casa, con muy buena programación, con una oferta que va mucho conmigo. Me trago casi todo lo que ponen. Las películas de acción me hacen desconectar, pero también me gusta el cine más tranquilo, el cine independiente que escarba más en otras realidades. Este año he tragado también muchísimo cine español. Ha sido una hornada impresionante. Lo último que he visto en teatro ha sido 'La dama boba', de Lope de Vega. ¡Es genial! Parece mentira que hayan pasado tantos siglos y siga siendo tan de actualidad y tan divertida.

22:00 horas. Después del típico cine me encanta ir de cervezas con los amigos a diseccionar la película. Eso lo hago mucho. Y una vez a la semana voy de cena con amigas. Mis restaurantes favoritos son los mexicanos y asiáticos, sobre todo tailandeses, pero los mexicanos me fascinan. He estado un par de veces en México y como país y por gastronomía me sigue fascinando.

Viernes

22:30 horas. Ceno tranquilamente. Si no salgo me hago algo sencillo, no me apetece liarme mucho en la cocina. Un sándwich, una tortilla de queso, de ajos tiernos... En invierno una sopita de ajo... Soy muy de ajo.

00:30 horas. Como escritora a tiempo completo trabajo muchísimo y me he vuelto también muy bohemia en el sentido de acostarme muy tarde. Yo antes madrugaba mucho más porque a las siete empezaba a trabajar y me acostaba antes, pero ahora... Y luego me pongo a leer y no sé cuándo me duermo. Depende de lo adictivo que sea el libro. En este momento estoy leyendo 'Memoria de cenizas', de Eva Díaz Pérez, como documentación para mi libro. Pero si tengo que elegir alguno más por ocio me encantó 'Canto yo y la montaña baila', de Irene Solá. Hay un capítulo narrado desde la voz de un ciervo que cuenta toda su vida que me deslumbró. La autora es de esas voces nuevas, diferentes, que me gusta leer. La mayoría son escritoras bastante jóvenes que se atreven con temas que no habían sido tratados. Me aporta muchísima frescura y lo disfruto muchísimo.