David Chipperfield, el arquitecto global que apuesta por lo local, gana el Pritzker

David Alan Chipperfield (Londres, 1953) es el ganador del Premio Pritzker 2023, considerado el 'Nobel' de la arquitectura y dotado con 100.000 euros. El arquitecto británico que devolvió la vitalidad a la isla de los museos de Berlín es uno de los grandes de su oficio y ha trabajado con otros grandes maestros. Muy vinculado a Galicia, donde ha levantado una casa en Corrubedo (A Coruña), el arquitecto global tiene allí una fundación que vela por el desarrollo local y ha abierto estudio en Santiago de Compostela.

Durante cuatro décadas ha firmado más de cien obras de muy distinta tipología y escala, desde centros cívicos, culturales y académicos hasta edificios de viviendas y planes urbanísticos en Asia, Europa y América del Norte. En España es autor del edificio Veles i Vents en Valencia para la Copa América en 2007, de la Ciudad de la Justicia en Barcelona y de viviendas sociales en el barrio madrileño de Villaverde y del paseo del Óvalo en Teruel junto a Fermín Vázquez.

Con el prestigioso galardón Chipperfield recibirá además del reconocimiento a su talento, un jugoso cheque y una medalla de bronce. Pero el gran honor es entrar en un selecto club con miembros como Philip Johnson, James Stirling, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, I.M. Pei, Norman Foster, Rafael Moneo o Tadao Ando.

«Diseñar no es inventar colores y formas. Se trata de desarrollar una serie de preguntas e ideas que tienen cierto rigor y consecuencia. Y si puede hacer eso, no importa qué camino se tome, siempre y cuando se haga bien y haya sido consecuente en el proceso», asegura este dotado y versátil diseñador que devolvió el esplendor al complejo museístico del corazón de Berlín y que colocó el busto de Nefertiti bajo una estilizado cono-chimenea de ladrillo el Museo Nuevo berlinés.

Crítico

Chipperfield se crió en una granja rural en Devon, al suroeste de Inglaterra. Se graduó de la Escuela de Arte de Kingston en 1976 y en la Escuela de Arquitectura de la Asociación Arquitectónica de Londres en 1980, donde forjó su espíritu crítico, reconsiderando el potencial de cada elemento para ampliar cada proyecto más allá de la tarea en sí.

Trabajó con maestros como Douglas Stephen, Norman Foster, (Pritzker, 1999), y el difunto Richard Rogers, (Pritzker, 2007), antes de fundar David Chipperfield Architects en Londres en 1985. Un estudio que abriría sucursales en Berlín (1998), Shanghái (2005), Milán (2006) y Santiago de Compostela (2022). Enraizado en Galicia, donde pasa largas temporadas, diseñó y levantó su propia casa en la localidad coruñesa de Corrubedo.

Su carrera comenzó en la londinense Sloane Street, diseñando un interior comercial para el difunto modisto Issey Miyake, lo que le llevaría a trabajar en Japón. El Museo del Río y el Remo (Henley-on-Thames, Reino Unido, 1989–1997) fue su primera gran obra en su país natal. Uno de sus grandes éxitos ha sido la reconstrucción y reinvención del Neues Museum (Berlín, 1993–2009) y la recién construida James-Simon-Galerie (Berlín,1999–2018) dos edificios esenciales de la isla de los museos de la capital alemana.

«Los arquitectos no pueden operar fuera de la sociedad. Necesitamos que la sociedad venga con nosotros. Y sí, tal vez podamos provocar y quejarnos, y podamos encontrar modelos», ha dicho Chipperfield, defensor del bienestar social y ambiental, y muy crítico con la mercantilización de la arquitectura que sirve al poder global en lugar de a la sociedad local. Ha levantado viviendas en la ciudad China de Hangzhou. En Venecia ha intervenido en el Cementerio de Sant Michele y la Procuratie Vecchie, los edificios renacentistas de la Plaza de San Marcos. En la ciudad de México diseñó el Museo Jumex (2013) y acaba de ganar el concurso para remodelar y ampliar en Atenas el Museo Arqueológico Nacional. En su perfil más tecnificado cero las oficinas de Amore Pacific en Seúl (2017) y el Museo Pompidou West Bund de Shanghái (2019)

Doble perfil

En los últimos años ha desarrollado un «profundo cariño y devoción» por la Galicia, donde estableció la Fundación RIA en 2017 que fomenta la investigación, promueve ideas y alinea el desarrollo y protección de los entornos naturales y construcciones relacionados con los desafíos globales a lo largo de la costa de la Ría de Arousa. Su estudio con seis empleados en Galicia es la demostración de su doble perfil de de arquitecto global y local.

«La realidad es que los buenos edificios provienen de un buen proceso y un buen proceso significa que estás comprometiéndote y colaborando con diferentes fuerzas» asegura este alarife que ha hecho de la colaboración con otros arquitectos algo primordial en su trayectoria.

«Creo que la buena arquitectura proporciona un escenario, está ahí y no está ahí. Como todas las cosas que tienen un gran significado, están tanto en primer plano como en segundo plano, y no estoy tan fascinado por el primer plano todo el tiempo», asegura. «La arquitectura es algo que puede intensificar y apoyar y ayudar a nuestros rituales y nuestras vidas. Las experiencias en la vida hacia las que me inclino y que más disfruto son cuando las cosas normales se han vuelto especiales en lugar de donde todo se trata de lo especial» es otra de sus declaraciones de intenciones.

Chipperfield ya tenía en su palmarés premios como la Royal Gold Medal de RIBA (Reino Unido, 2011), el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, el Premio Mies van der Rohe (España, 2011) y la Medalla Heinrich Tessenow (Alemania, 1999). Miembro de la Real Academia de las Artes Británica desde 2008, recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (2009) y el Praemium Imperiale para la Arquitectura (Japón, 2013). Es miembro de la Royal Instituto de Arquitectos Británicos, del Instituto Americano de Arquitectos y de la Asociación de Arquitectos Alemanes.