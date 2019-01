«A Cupido no lo conozco muy bien, por eso sigo escribiendo sobre él» Eugenio Fuentes, en la biblioteca de su casa en Cáceres. :: HOY El escritor cacereño publica la sexta entrega del detective, en esta ocasión con el drama de los niños robados de fondo A. GILGADO BADAJOZ. Sábado, 19 enero 2019, 09:16

Eugenio Fuentes vuelve a las librerías con 'Piedras negras'. En esta ocasión al detective Cupido le encargan encontrar a uno de los niños robados durante la Guerra Civil, pero se topa con otras historia más mundanas. Varios asesinatos y muchas sombras sobre una sociedad religiosa en el Toledo de 2004, poco días después del 11-M. Como suele ocurrir en el universo galdosiano de Cupido, más que la investigación, destaca el mundo interior de los protagonistas.

-Usted siempre dice que el marco es lo de menos, que lo relevante reside en lo que piensan y hacen los personajes. ¿Le gustaría haber profundizado más en algunos personajes de esta historia. Marthe, o su abuela Marta, por ejemplo?

-En efecto, tengo mucho respeto por la historia que se narra en una novela, por su coherencia y su interés para el lector, pero lo que me parece sustancial son los personajes. En mi opinión, las grandes novelas de la historia de la literatura son novelas de grandes personajes. Pienso en Cervantes, en Flaubert, en Galdós, en Joyce, en Faulkner. En este caso, no era necesario profundizar más en la prehistoria de Marta Medina, porque ya había descrito con detalle su vida en el exilio en mi novela 'Si mañana muero'. En 'Piedras negras', más que recuperar al personaje, se relatan las consecuencias que deja su legado, su testamento, y toma el relevo su nieta. El gran poeta alemán Gottfried Benn se preguntaba: ¿Qué van a hacer las novelas policiacas sin el testamento?

-Huye del maniqueísmo de buenos y malos, todos los protagonistas tienen sus penumbras. ¿Está a salvo Cupido de esa impostura actual por fingir ser lo que realmente no es?

-Procuro huir de la clasificación de los personajes en héroes y villanos, en absolutamente buenos y absolutamente malos, aunque no sé si siempre lo consigo. En cuanto a Ricardo Cupido, es un detective que observa desde fuera, pero no tiene participación en la acción dramática, por decirlo así. Su papel es como el de esos catalizadores que, al introducirse en una solución química, revelan las propiedades ocultas de la materia. Pero como personaje dramático, Cupido apenas me interesa.

-El marco temporal de 2004 es relativamente reciente, pero sí queda claro que vivíamos en época distinta a la actual. ¿Siguen vigente los pecados de la España del despilfarro?

-Es la España de los atentados de Atocha y de la burbuja inmobiliaria, del año en que nace Facebook. Por fortuna, la España de ahora es más austera. No podía sostenerse durante mucho tiempo aquella locura de despilfarro en lo público, cuando todas las obras terminaban costando el doble de lo presupuestado. Y de ostentación en lo privado, de consumo masivo, de construcción de casas enormes, de techos altos, cuando muchos nos convertíamos de un día para otro en gourmets y en expertos catadores de vinos.

-En el drama de los niños robados de la Guerra Civil hay gente que sigue justificando que se hizo para salvar de la miseria a los condenados a la pobreza. ¿Por qué seguimos justificándolo todo, incluso las injusticias?

-Hubo niños robados no solo en la Guerra Civil, sino durante todo el Franquismo. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas a las que intenta responder la novela.

-Toda la historia de 'Piedras negras' gira en torno a los secretos de familia. ¿Ve muchas similitudes entre los dramas familiares que vivimos ahora y los que contaban los griegos?

-Los griegos ya escribieron sobre casi todos los temas que afectan al hombre y, con la Biblia, sus obras están inscritas en nuestro genoma emocional, por lo que siempre resuenan sus ecos. Ahora bien, no he pretendido hablar de dramas en abstracto, sino he intentado contar un relato de personajes concretos que los padecen, ambientado en la modernidad. De ahí la aparición de temas actuales. He buscado más imágenes que ideas, evitar cualquier discurso y generar emociones. Dicho de otra forma, he intentado escribir un thriller con thrill, donde la emoción conviva a partes iguales con la intriga.

-«Se ganan las guerras y solo la victoria se cuestiona con el tiempo», reflexiona en el libro. ¿Están mal vistos los autocríticos?

-Lo que dice uno de los personajes, Alejandro Garcilaso, es que los vencedores no se cuestionan la victoria. Creo que la novela crece cuando también Garcilaso es arrastrado por la tragedia y se ve obligado a cuestionarse muchas de las certezas que hasta entonces no se había planteado.

-A Garcilaso le cuesta asumir la verdad sobre su origen y, como dice Marthe, «toda verdad tiene su momento y fuera de contexto puede parecer una mentira». ¿La verdad asusta?

-Sí, aunque la diga el porquero de Agamenón.

-Conociendo la historia de Garcilaso parece que solo con la sentencia final encima podemos ser mejores personas. ¿La derrota es la madre de la humildad?

-Usted lo ha dicho muy bien. Creo que eso también se nota en la novela.

-Cupido suele mantenerse al margen de los sentimientos de sus clientes, pero con Marthe hay una especie de compasión extraña en él para que no se dé por vencida. Y, evidentemente, no lo hace por dinero. ¿Con la edad es menos pesimista con el género humano?

-Por decirlo de algún modo, a Ricardo Cupido todavía no lo conozco muy bien como personaje literario, y por eso sigo escribiendo sobre él. Pero no creo que se haya vuelto optimista en 'Piedras negras'. Lo que ocurre es que, frente al pesimismo que le genera la condición humana colectivamente, intenta al menos resolver el dolor individual de algunos casos.

-Toledo, su Corpus, la Inquisición. Un envoltorio histórico para un asesinato que puede despistar, al final siempre se mata por lo mismo.

-No, yo creo que Toledo es más que un marco, porque ambientada en otra ciudad esta historia no habría sido la misma. Cerca de Toledo es donde Marta Medina da a luz a su hijo en mi anterior novela 'Si mañana muero'. Además, Toledo es una ciudad muy literaria. En Toledo encuentra Cervantes el manuscrito de Cidi Hamete Benegeli, donde supuestamente se narra la historia de Don Quijote. Y al mismo tiempo concentra mucha simbología histórica.

-A los lectores enamorados del Alkalino les podía compensar por el poco protagonismo en esta historia con una 'spin off' en un futuro.

-¡Ah, es una buena idea convertir al Alkalino en protagonista! ¡Se la voy a plagiar!