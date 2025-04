«'Crepúsculo' me cambió la vida»

El videoclip que la cantante norteamericana Taylor Swift grabó para su canción 'I Knew You Were Trouble' le dio la pauta para escribir 'Culpables', la ... exitosa saga que la ha convertido en una de las autoras más populares de la literatura romántica. Con más de un millón y medio de ejemplares vendidos. Mercedes Ron (Buenos Aires, 1993), que con solo 20 años se unió a la red de Wattpad para comenzar a escribir historias, cumplirá uno de sus sueños el 8 de junio, el día elegido por Amazon Prime para estrenar la película basada en 'Culpa mía', su novela más aclamada que también este mes se publicará en Estados Unidos, Su nuevo trabajo, '30 sunsets para enamorarte', cuenta la historia de amor de una chica de Bali que se queda prendada de un turista inglés de vacaciones en la isla durante 30 días, el tiempo que tienen para estar juntos. Amor con fecha de caducidad. El éxito está garantizado, La segunda entrega, '10.000 millas para encontrarte', vendrá después.

Lunes

08.30 horas. Es pronto para levantarse, pero estoy de promoción y no me queda otra. Normalmente duermo una hora más.

10.30 horas. Sin desayunar nada, me voy al gimnasio. Allí me paso una horita. Suelo hacer máquinas y dos clases que me gustan mucho, spinning y grit, un par de días a la semana. Hago también GAP, glúteo, abdominal y pierna, y un poco de cardio, aunque lo odio.

11.45 horas. Cuesta ir al gimnasio, pero cuando salgo me siento muy realizada. Y luego me voy a la cafetería que hay justo enfrente, que tiene un 15% de descuento para la gente del gimnasio. Me suelo llevar el portátil porque ahora estoy intentando escribir fuera de casa. Allí me cuesta más concentrarme. Son rachas. Me quedo casi hasta la hora de comer, dos o tres horitas.

18.00 horas. Los lunes por la tarde voy a clase de punto. Me encantan los muñequitos de punto que hace una prima mía y decidí aprender. Voy con una amiga, y ahí nos pasamos las dos un par de horas todos los lunes, hablando y relajándonos, porque relaja un montón.

Martes

14.00 horas. Cuido bastante mi alimentación. Hace tiempo que empecé con una nutricionista porque quería perder un poco de peso, ponerme en forma... Y aprendí a comer bien. Esta chica es muy buena, no te pone la típica dieta de pollo a la plancha que te mueres de asco, sino que te enseña a comer y te manda todas las recetas. Y a mí me gusta muchísimo cocinar: pollo con un aceite rico y una buena guarnición, mucha verdura... Los fines de semana ya metes un poco la pata. Sales a comer fuera y la lías, pero durante la semana lo hago bien.

16.30 horas. Intento ponerme a escribir un poquito por la tarde, pero por suerte no tengo un horario muy marcado.

18.00 horas. Tengo un perro, un Pomerania que se llama 'Mushu', como el dragón de Mulan. Es mi compañero, porque mi novio pasa mucho tiempo fuera de casa. Al final, formamos un equipo. Me hace salir y eso me viene muy bien, porque me da un montón de pereza sacarle. Sobre las cinco y media de la tarde ya empieza a ladrar, a decirme que le toca paseo largo. Vivo en Sevilla, en Triana, y nos vamos a un parque que hay al lado de mi casa, junto al Guadalquivir. Es nuestro momento.

Miércoles

15.00 horas. Odio la siesta de toda la vida. Recuerdo esa rutina con mis padres, el 'venga, vamos a echar la siesta'. No, no quería. Sentía como que perdía el tiempo. Pero, voy a ser sincera, cuanto más años tengo mejor me entra.

«Pasar la primera fase de 'Operación Triunfo' ya fue un logro. Creo que ha sido la única vez que he llorado de felicidad»

15.30 horas. Me enamoré de la lectura bastante tarde, y eso que mis padres son lectores máximos. Yo era la típica que veía a mis hermanas con un libro y pensaba: '¡qué hacéis, por favor!' Hasta que llegó a mis manos el libro que me cambió la vida, 'Crepúsculo', Y de repente desaparecí. Ese fanatismo que yo veo mucho en mis lectoras y que se puede lograr aislada con un libro, la mejor sensación del mundo, yo lo viví con esta novela y luego con 'Harry Potter'. Soy como la mayor fan. Me lo releo casi todos los años. Empecé a leer mucho, cada dos días me leía un libro, y mi madre, que me los compraba, me sugirió en plena crisis del ladrillo -mi padre tenía una inmobiliaria- que tenían que durarme un poquito más. Entonces me iba a la biblioteca, ¡mi momento feliz! Y cuando ya había leído todo lo que tenía a mano me dije: '¿por qué no escribo yo lo que quiero leer, mis propias historias?'

18.00 horas. Soy muy fan de la merienda. Hace poco fui con mi novio a comprar expresamente unas tazas de té para ese momento. Me gusta hacer cosas para merendar, comprar unos pastelitos, preparar café... y charlar, me encanta charlar.

Jueves

12.00 horas. Es gratificante escribir para la gente joven sobre el amor adolescente, que es el más intenso que se vive. Creo que el primer amor marca a la gente, que se queda con él para siempre. Entiendo a las niñas que se acercan a mí llorando diciéndome que mis libros las han salvado. Lo comprendo perfectamente, porque a mí la lectura me salvó en muchos aspectos. Era mi forma de evadirme de los problemas.

00.00 horas. Intento no acostarme más tarde de las doce. Me gusta mucho dormir y necesito un mínimo de ocho horas, si no no soy persona.

Viernes

17.00 horas. Hago cosas en casa. Antes me pasaba el día cantando, la música formaba parte de mi vida, pero es un tema que ahora tengo aparcado. Cuando me presenté a 'Operación Triunfo' le puse todas las ganas. Iba a clase de canto dos veces por semana. Salí a por todas. Pasar la primera fase ya fue un logro, uno de los días más felices de mi vida. Creo que ha sido la única vez que he llorado de felicidad.

23.00 horas. Lo de la tele es un drama. Nunca he tenido televisión en mi habitación. Yo quería leer por las noches antes de dormir, pero esa batalla la he perdido con mi pareja, porque se duerme con ella puesta. Hace poco volvimos a ver entera 'Juego de tronos', una de nuestras series favoritas. ¡Mira que ya la habíamos visto!, pero nos enganchamos y ese era nuestro momento feliz.