Una columna salomónica dorada de nueve metros de altura preside la exposición 'De luz y de sangre' que Juan Uslé (Santander, 1954), uno de los ... artistas plásticos españoles más internacionales, ha creado expresamente para la desacralizada iglesia de Verónica, en Murcia, donde podrá disfrutarse hasta el 23 de abril y en la que ofrece, mediante 18 pinturas de gran y pequeño formato y 27 fotografías, una actualización del concepto de retablo. Uslé está pasando ahora una de sus largas temporadas en Nueva York, en compañía de su mujer, la también pintora Victoria Civera. En esta entrevista asoma el hombre y el artista, su sentido del humor y su compromiso ciudadano y artístico.

- ¿Y usted qué rechaza?

- Los absolutismos, los lavados de coco y la mentira.

- Dice usted de sí mismo que es un pintor lento, incluso torpe.

- [Sonríe] Cada vez valoro más la lentitud, soy bastante ágil para algunas cosas pero, por experiencia propia, voy aprendiendo a tomarme el tiempo necesario en el proceso para dejar que las obras respiren y reposen lo suficiente, para que me digan basta en su propia voz. O me inviten a seguir la conversación.

- ¿También lo es para vivir?

- Creo que no, torpe del todo no soy, aunque hablo un inglés de pena y escribo con dos dedos en el ordenador; pero lo intento, intento expresarme, y mi instinto de supervivencia y la vida me han ayudado a reconocer mis errores para mejorar, y a no dormirme en los placenteros laureles ni cultivar en exceso los adornos y vanidades. Me gusta trabajar y soy inquieto, si no tengo algo en mi cabeza me adormezco. En el estudio me siento muy bien, me gusta mucho mi profesión, sobre todo de puertas adentro. Necesito el silencio y la soledad para centrarme y sacar lo mejor. Pintar es muchas veces hablar con los demonios, no es siempre coser y cantar, hay una fase de catarsis que se produce mejor al interior y a solas.

- ¿Cómo vive usted?

- Tranquilo y algo apartado, apenas tengo vida social. Me gusta la gente, pero me siento muy a gusto en el estudio y entiendo mi labor ahí, como un proceso continuo que no me gusta cortar. Echo mucho en falta las rutinas y los mantras de cada día cuando viajo, sobre todo por mis inauguraciones y para montar las exposiciones. El resto es mi familia, con ella comparto casi todo.

- ¿Y la naturaleza?

- Me encanta...; los árboles son nuestros hermanos y nos ayudan a limpiar el aire y nuestros ojos. Paseo un poco cada día; en Nueva York también lo hago, generalmente con una cámara en la mano con la que voy disparando a aquello que me sorprende o no entiendo, así quizás me defiendo de las novedades y cambios que te propone la calle. Disparo una o mil veces esa sombra, la ardilla que me saluda desde el árbol extraordinario, un objeto extraviado, o el sinsentido de un escaparate que se enciende y apaga intermitente para certificar el poder del ruido y de lo innecesario, y también para mostrarnos lo mayores que nos hacemos.

- ¿Qué le ha enseñado la experiencia?

- Sobre todo lo importante que es aprender a 'templar' para elegir bien. Elegir es muy importante, tanto como no perder los valores y recordar siempre de donde venimos. La experiencia es el mapa que nos define y el lugar donde se asienta nuestra conciencia. La experiencia son también los demás los seres que, estando a nuestro alrededor, nos aportan, nos cuestionan, nos ayudan a vernos con otra distancia; a vernos a veces reflejados en ellos y a veces, también, a apartarnos de muchas cosas. Por la experiencia aprendemos también a valorar la belleza, a certificar su existencia, tan rica, inesperada, cambiante y compleja, como la vida, buscando siempre escapar de cánones y celdas. También que en cada cosa diminuta y en cada rincón olvidado habita de algún modo la belleza, y la importancia del instinto y de la libertad para elegir siendo fiel a tus principios y a ese valor inmenso que es la amistad; inmenso, sin precio.

- ¿Qué hace que se indigne?

- Fundamentalmente las palabras vacías, y más cuando se pronuncian desde un pedestal. Vivimos rodeados de conversaciones y discursos muy pulidos, repletos de palabras vacías. Me indignan las propuestas y promesas tan bien vendidas por los políticos, que casi nunca se llegarán a cumplir. El juego de esas palabras que se han convertido en la retórica de la mentira. Me recuerdan a los sermones de los curas, a los intérpretes poseedores de la verdad que siempre nos acompañan en la vida. Igualmente me indigna que continuemos siendo tan borregos, comulgando con las nuevas formulas y 'verdades' en venta; y, esto ya con humor, que todos los productos de los supermercados y nuestra ropa interior necesiten 7 o más etiquetas para significar algo. Que todo nos venga tan explicado y masticado, para que sintamos que estamos en el camino correcto.

- ¿De los demás qué espera?

- Mucho, tengo la seguridad de que hay muchos 'demás' que tienen mucho que aportar, esos que precisamente no venden 'verdades', sino dignidad, respeto y compromiso. También es bienvenida la complicidad inteligente, el temple y la capacidad de escuchar, muy valorable pero escasa en estos días.

Igualdad de oportunidades

- ¿Cuáles son sus principios?

- Lo primero la honestidad y, lo mas importante de todo, en términos de sociedad: intentar contribuir a la igualdad real de oportunidades, a una sociedad más justa y equilibrada donde las inquietudes y el talento puedan aflorar, manifestarse en algo positivo y creativo. Respetando siempre las diferencias, porque igualdad no ha de oponerse a diferencia, sino servir de base para que ésta la enriquezca. A mí, por ejemplo, siempre me apoyó gente con visión amplia y sin prejuicios.

- ¿En qué consiste el éxito?

- Para mí, el éxito consiste en poder entrar cada día a mi estudio con la ilusión y la ambición intacta de un jovenzuelo. Aspiro a mantenerlo.

- ¿Cómo ve España desde Nueva York?

- Desde Nueva York he visto crecer a España en muy variados aspectos; hemos avanzado mucho en contenidos de carácter social y humano, la he visto limpiarse de muchos tabúes y, en suma, mejorar. Cuando, recién llegados aquí, decías que eras de España, se imaginaban un país de Sudamérica; ahora a España se la reconoce y ubica con mayor facilidad. Mucha gente aquí descubrió España por los Juegos Olímpicos del 92, porque para el americano medio Picasso era francés. También los clásicos del fútbol y las 'champions' secuenciadas del Madrid han ayudado [risas]; al presidente Sánchez le apodan el 'guapo Sánchez', le conocen así. Pero cuando regreso a España, suelo encontrarme de nuevo con esa crispación, casi genética, que divide a los españoles, y eso me molesta, porque veo, sobre todo a los políticos, despellejarse con insultos y palabras desacertadas y efectistas, simulando heridas y guerras innecesarias. No entiendo muchas cosas y algunos espectáculos me parecen lamentables. Tampoco entiendo lo que desde hace ya muchos años se ha convertido en hábito: los cambios prácticamente completos, en los nuevos programas oficiales de Educación. Me pregunto si tanto vaivén mental será estimulante, o desconcertante, para los jóvenes adolescentes. Quizás por herencia, por genética o por odio, seguimos aún ahí, divididos en bandos irreconciliables, guiados por verdades absolutistas disfrazadas con tempura.

- ¿Cómo somos?

- No soy sociólogo, pero me parece que vamos dejando atrás muchos complejos, miramos más allá de nuestros ya olvidados y polvorientos ombligos, desde hace ya tiempo, y hemos perdido muchas vergüenzas; aunque, eso que llamaron pandemia nos metió de nuevo, y demasiado, en la casa de nuestros propios miedos, esos que ya parecían rotos. En general creo que somos una sociedad más culta y abierta, aunque siento que aún estamos demasiado pegados a la pantalla, a la tele, el móvil…, y a la frívola 'novedad'; pero sí, hemos avanzado en muchos ámbitos, y sobresalimos más en deportes, y algo también en cine y cultura. La imagen de España ha cambiado y hoy es visto desde fuera como un país moderno, cuyos representantes no necesitan llevar los cuellos de su indumentaria tan almidonados. Creo que ha sido en derechos sociales donde más ha avanzado en las décadas recientes, y eso se reconoce bastante internacionalmente. La política no es mi fuerte, pero si observo en la calle que la gente normal, mis vecinos del pueblo, son personas con cada vez más ganas de vivir y disfrutar, de viajar y moverse por el mundo con una mochila bien distinta a aquella en la que yo crecí, tan cargada de plomo.

- ¿En qué deberíamos cambiar?

- Hemos abandonado demasiado pronto, y dado la espalda radicalmente, a la naturaleza y los ritmos que nos hacen formar parte armónicamente de ella. Yo siento cada vez más la necesidad de perder el tiempo observando un árbol, de disfrutar escuchando el viento y los delicadísimos matices del trinar de los pájaros, sentir el balanceo de las ramas del roble; y siento esa llamada como un instinto indomable, tanto como admirar y perderme en la inmensidad del mar. Me preocupa también que hemos fomentado en exceso, creo, la necesidad de estar a la última, de ser muy, muy, modernos y demostrarlo siempre y aprisa, y en algunos aspectos hemos perdido profundidad, algo de peso y maduración. Creo que volver a utilizar las manos es parte del camino, y cavar el huerto nos pondrá de nuevo en contacto con la tierra. Nos hemos convertido demasiado pronto en seres sin piel, alérgicos temerosos de todo lo que no lleva funda y etiquetas. Apagar más el móvil, recuperar la tierra y la serenidad nos vendría muy bien.

Alejamiento de lo primario

- ¿Qué le resulta molesto?

- El uso exacerbado de palabras como confort, bienestar y tantas nuevas recetas para 'sanear' las economías, haciendo más confortable nuestras vidas, ¿o estimulándonos a consumir indiscriminadamente? ¡Tanto alejamiento de lo elemental, de lo primario!... No soy profeta ni visionario social y paso muchas horas encerrado en mi estudio, no sigo los consejos ni las directrices de los Bill Gates o George Soros, porque pensaba que ya no estábamos en la Edad Media de los señores feudales, pero a veces parece que volvemos a ella, a una nueva fórmula de poder medieval, revestidos con otra piel y otra vestimenta, solo nos faltaría ya incorporar un nuevo derecho de pernada y otra lamentable guerra más.

- ¿Qué tiene de especial para usted 'De luz y de sangre'?

- Ha supuesto para mí un reto, arriesgado, y también un placer. Ha sido el detonante para sumergirme en un mundo de imágenes que, de un modo u otro, todos llevamos dentro, al menos mis coetáneos: el del peso de la religión y su iconografía. He pasado mucho tiempo recorriendo iglesias y museos..., disparando y revisando en múltiples sesiones más de 4.000 fotografías. Iba pintando y, en paralelo, editando, haciendo pruebas, pintando y comparando, intentando ver cómo podía hilar una historia con una narrativa no excesivamente didáctica pero suficientemente sólida y sugerente.