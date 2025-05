«No creo que Picasso fuera especialmente misógino»

Miguel Lorenci Madrid Domingo, 11 de septiembre 2022, 00:17 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

Carlos Alberdi (Madrid, 66 años) sucedió al difunto José Guirao como comisionado del 50 aniversario de la muerte de Picasso. Cree que la efemérides aportará nuevas lecturas y sorpresas sobre la obra y la vida del pintor más influyente del siglo XX, cuya figura «no debemos juzgar con ojos de hoy».

–Guirao veía a Picasso con más futuro que pasado ¿Es así?

–Lo evidente es que tiene un presente muy importante, y lo prueba esta celebración. Será una relectura de Picasso en el siglo XXI con eventos en España, Francia y Estados Unidos. Habrá quince exposiciones en España, proyectos académicos y congresos.

–¿Cuál será la gran exposición?

–Todas son relevantes. La primera, en la Fundación Mapfre, confrontará en septiembre a Julio González con el Picasso escultor. El Thyssen, a Coco Chanel con el Picasso cubista y su relación con la moda, y con los grandes maestros de su colección. En '1906' el Reina Sofía, explicará un año crucial anterior a 'Las señoritas de Avignon'. El Prado enfrenta a Picasso y al Greco en una muestra comisariada por Carmen Giménez. La Academia de Bellas Artes acogerá la colección Nahmad, la más importante de Picasso fuera de la propia familia, y La Casa Encendida se ocupará de sus últimos años.

–¿Barcelona, Málaga, Coruña...?

–El Picasso de Barcelona explorará la relación con su marchante Kanhweiler, y la de ambos con la ciudad y la relación entre Picasso y Miró junto a la Fundación Miró. El Museo de Diseño se ocupará de la cerámica. El Picasso de Málaga ofrece 'Picasso y el cuerpo humano', que irá al Guggenheim de Bilbao, y 'El eco de Picasso', sobre su influencia en los artistas actuales. Su casa natal expondrá sus riquísimos fondos documentales. El Museo de Bellas Artes de La Coruña, donde pasó cuatro años de adolescente, recoge obras muy diversas. El Picasso de París, el gran prestador de este esfuerzo, aportará muchas obras a estas exposiciones y las que se celebrarán en Francia.

–La figura de Picasso se revela hoy incómoda, con un lado oscuro como misógino y maltratador.

–Lógicamente, en los congresos y en las exposiciones se abordarán todos sus perfiles. Y ese hay que verlo en su contexto. También temas menos tratados, como Picasso y los medios de masas, y su hibridación de industria y arte como ceramista.

–¿Hay que separar al artista de la persona?

–Sí. Pero hay que tener un equilibrio a la hora de juzgar a toro pasado. Picasso no está hoy para defenderse, y hay que ver las cosas en su contexto. Fue un español nacido en Málaga en 1881, y para su generación, es obvio que tuvo relaciones muy ricas con muchas mujeres de gran carácter. Quienes critican a Picasso quizá supongan eran manipuladas con facilidad. Los expertos hablarán. Yo no lo soy. Desde mi mirada, no creo que se pueda decir que Picasso fue especialmente misógino.

–El pintor más influyente del siglo XX ¿lo será en el XXI?

–No cabe duda del gran espacio que ocupó en el arte siglo XX. Y eso alienta, quizá, cierto deseo de sacarle algún defecto. La prueba de su influencia es que hoy lo celebran los museos más importantes. Sigue generando ideas y reflexiones. Queremos que durante año y medio se reflexione más sobre él gracias a los estudios, congresos y exposiciones. Mejorar su conocimiento y que la gente lo disfrute. Y si tienen que criticarlo, que lo critiquen.

–Francia quiso apropiarse de Picasso ¿El cincuentenario afianzará su definitiva españolidad?

–Cada cual ve la feria según le va. Es muy español, pero sin Francia no habría desarrollado su fabulosa obra, cuyo carácter español es evidente. Es un malagueño cabezón y testarudo. Cuesta creer que de quedarse en Barcelona hubiera llegado donde llegó.