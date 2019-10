Todo comenzó en Ibahernando

¿Qué habría sido de Javier Cercas (Ibahernando, 1962) si sus padres se hubieran quedado en Ibahernando y no hubieran emigrado a Girona? ¿Qué habría sido de su carrera literaria si Mario Vargas Llosa no lo hubiera elogiado con pasión y generosidad? ¿Y si no hubiera ganado el premio Planeta? Pues Javier Cercas habría seguido siendo lo que es: un extremeño inquieto e inteligente que hubiera orientado su vida, quizás, por otros derroteros. Le hice la primera de estas preguntas una tarde de abril de 2002 en el Parador de Zafra y me respondió que si se hubiera quedado en Ibahernando, quizás hubiera sido un señorito extremeño en lugar de un escritor.

Afortunadamente, Javier Cercas se dedicó a escribir y, más allá de lo que dijera Vargas Llosa y del premio recibido anoche, es uno de los grandes, pero no por su fama ni por sus premios, sino porque escribe con una regularidad envidiable: no hace un artículo malo ni un libro infumable. Todo lo que retrata, describe, relata o analiza con su pluma se convierte en literatura que atrapa, fascina, divierte e ilumina. Cercas, con Planeta y sin él, literato o señorito, alabado o no por Vargas Llosa, es la quintaesencia de la lucidez.

Hace unos años, viví la experiencia de la noche de los premios Planeta en Barcelona. En la cena, todo el mundo sabía que iba a ganar el mejicano Jorge Zepeda Patterson. Y efectivamente, ganó con 'Milena o el fémur más bello del mundo'. ¿Dejé por eso de creer en los premios literarios? No, de hecho no creía en ellos desde niño. Pero sí sé que los Planeta son el reconocimiento a una carrera literaria. El jurado premia a alguien que normalmente se lo merece y suelen acertar: es raro que una novela 'Planeta' defraude completamente. Al contrario, suelen tener siempre un punto de interés por mucho que en la quiniela que la organización reparte entre los periodistas con los aperitivos, todos acierten.

Cercas es uno de los grandes, pero no por su fama ni por sus premios, sino porque escribe con una regularidad envidiable

Lo diferente de este caso es que un extremeño va a ser leído por millones de personas y va a entrar definitivamente en el Olimpo de los escritores que, además de ser grandes por su literatura, lo son también por su influencia y la trascendencia de su pensamiento. Y a mí me gusta el pensamiento de Cercas y cómo lo transmite. Quienes escucharon su discurso en la entrega de las medallas de Extremadura, hace poco más de un mes, sintieron que ese hombre estaba tocado por la gracia de hacer que lo de siempre suene distinto.

No dijo nada que no supiéramos, nada que no nos hayan dicho ya mil veces, pero lo dijo muy bien: la falta de autoestima de los extremeños, la despoblación, el abandono histórico y, sobre todo, la necesidad de que arrimemos el hombro porque los problemas no nos los van a solucionar los políticos, los tenemos que solucionar nosotros.

Este extremeño de ideas tan sencillas como claras ha ganado el Planeta y nos regala con el galardón un chute de orgullo. Cercas es un poco nuestro y en su escepticismo ante el nacionalismo y ante cualquier doctrina salvadora, en su apego a la tierra de sus mayores y en su sencillez sin retórica a la hora de explicar lo complejo hay mucho de Extremadura.

«Más que de Extremadura, soy de Ibahernando y lo soy seriamente. Allí me han pasado todas las cosas importantes»

En aquella conversación en el Parador de Zafra, Cercas me dijo que quienes dicen que el fracaso es bueno para los escritores son unos mentirosos. «El éxito es bueno», sentenció mientras tomábamos un café. Solo quienes no recurren a la falsa modestia para hablar del propio triunfo son capaces de soportar el frenesí que sucede a un premio Planeta.

A veces, con estos escritores emigrantes por decisión de sus padres sucede que uno duda sobre su condición de extremeños. «Más que de Extremadura, soy de Ibahernando y lo soy seriamente. En Ibahernando me han pasado todas las cosas importantes: allí me enamoré por primera vez y allí eché mi primer polvo», me confesó durante la charla en Zafra. El amor y el sexo como anclaje sentimental. «Mis olores, mis sabores, mis colores son Ibahernando y eso es la patria», sentenció.

Esta novela por la que Javier Cercas va a recibir 601.000 euros es, como todo lo que escribe, una venganza. «Yo escribo precisamente para vengarme de la realidad, como diciendo, qué faena me han hecho, con lo bien que hubiese vivido yo en Extremadura». Una Extremadura en la que Badajoz le resulta bastante exótica y Cáceres, más cercana, más familiar. «Mi padre me llevaba allí, a la capital, de pequeño y a mí me parecía que estaba en Nueva York. En el comer y en el habla, no hay diferencias sustanciales, pero Badajoz tiene más espíritu empresarial y Cáceres me parece más feudal», comparaba Cercas ambas capitales aquella tarde de abril en el Parador de Zafra.

Me contó que había empezado a escribir una novela, de la que llevaba ciento y pico de folios, ambientada en los años 30 en un pueblo extremeño que estaba al lado de Trujillo, pero que la había tenido que dejar porque necesitaba palpar la realidad, venirse a Ibahernando seis meses, oler, caminar, leer los periódicos. Su padre le decía que era lo mejor que había escrito. Pero la aplazó. Años después, tuvo tiempo para palpar la realidad de su pueblo durante un tiempo y el resultado fue, en 2017, 'El monarca de las sombras', una novela emocionante donde Ibahernando se convierte en trasunto del mundo.

Desde que es novelista, Javier Cercas se estuvo preparando para escribir 'El monarca de las sombras'. No creo que nunca se preparara para ganar el Planeta. «No me gusta que los amigos se tomen a mal mi éxito», se lamentaba en Zafra. En Extremadura no encontrará ese problema: aquí somos empáticos con el triunfo de los nuestros. Ha ganado Cercas y hemos ganado todos con él.