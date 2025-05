Colombia anuncia el hallazgo de los restos de dos barcos históricos junto al galeón San José

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que un grupo de arqueólogos marinos de su Armada ha localizado dos pecios cerca a la ... zona donde está el galeón español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses y cuyos restos fueron encontrados en 2015. Duque dio a conocer el hallazgo con la presentación de unas nuevas grabaciones de video del buque, que yace a unos mil metros de profundidad.

«Hemos encontrado ya dos embarcaciones adicionales: una embarcación que es del periodo colonial y otra que, desde el punto de vista de análisis preliminar, corresponde al periodo republicano de nuestra historia», esto es, posterior a 1810, dijo el presidente colombiano. Además, aseguró que tienen «antecedentes de alrededor de una decena de embarcaciones similares», cuya ubicación están investigando los equipos de su Armada.

Por su parte, el almirante José Joaquín Amézquita, destacó que en las imágenes obtenidas con los equipos con los que trabaja la Armada colombiana, que se sirven de un vehículo de exploración remota, «se ven con un nivel de detalle nunca antes apreciado, los cañones, las monedas de oro u octavos reales, ánforas, botijas, lingotes de oro y una vajilla china en perfecto estado de conservación», cuyas decoraciones se estudian para precisar su procedencia .«Con las inscripciones descubiertas se pudieron determinar los sitios de fabricación de los cañones del barco, en Sevilla y en Cádiz, en el año 1655«, añadió.

Los restos del galeón fueron descubiertos el 27 de noviembre de 2015 por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). La flota de la que formaba parte el San José fue atacada por una escuadra británica frente a la península de Barú el 8 de junio de 1708. El galeón se hundió con su cargamento de lingotes, monedas de oro y plata, con un valor total de 11 millones de pesos en la época.

El hallazgo del San José, el modo en el que se produjo y el destino de sus restos fueron objeto de polémica. El Gobierno español, entonces encabezado por Mariano Rajoy, quiso conocer los pormenores del descubrimiento y reclamó al Ejecutivo colombiano que aclarara cuáles eran sus intenciones. Con la ley colombiana de Patrimonio en la mano, el entonces presidente de aquel país, Juan Manuel Santos, respondió que el pecio era «patrimonio de los colombianos». La citada norma no impedía que los restos pudieran ser vendidos o repartidos, que era la principal preocupación de los expertos.

El presidente colombiano actual aclaró que «con el paso de los años, el enfoque frente a ese descubrimiento fue distinto por parte de nuestro gobierno. Nuestro gobierno decidió que todo ese tesoro es un patrimonio unificado que no puede ser partido, no puede ser separado, que es un todo que tiene una riqueza patrimonial enorme». En cuanto al estado actual del pecio, indicó que las exploraciones han revelado que «el tesoro está intacto», no ha habido intervención humana en este yacimiento submarino.

«Aunque esté sumergido, este patrimonio tiene todas las garantías de protección», aseguró. «A partir de miles de fotos que se tomaron a profundidades de más de 950 metros, se hizo una reconstrucción de todo el mapa morfológico del área donde se encuentra este naufragio». Esto ha permitido aventurar que los dos nuevos barcos descubiertos no serán los últimos. En el área en la que se encuentra el San José hay indicios de la presencia de por lo menos «otros diez navíos más».