Muere Ivan Reitman, el director de 'Los cazafantasmas', a los 75 años

Iker Cortés Madrid Lunes, 14 de febrero 2022, 07:56 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Gran parte de las historias que nos divirtieron y nos emocionaron a mediados de los ochenta y finales de los noventa llevaban su sello. Un sello en el que el humor y, en menor medida, la aventura lo copaban todo. El cineasta canadiense Ivan Reitman, autor de películas como 'Los cazafantasmas' o 'Los gemelos golpean dos veces', ha fallecido a la edad de 75 años.

Reitman falleció pacíficamente mientras dormía el pasado sábado por la noche en su casa en Montecito (California), según han informado sus hijos, que no han desvelado las causas de su muerte. «Nos consuela que su trabajo como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre», han señalado.

Reitman se encontraba trabajando en la preproducción de 'Triplets', la que iba a ser la secuela de 'Los gemlos golpean dos veces', de nuevo con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito en los papeles protagonistas, junto con las incorporaciones de Eddie Murphy y Tracy Morgan. En la nueva historia, Julius y Vincent Benedict descubrían que tenían un tercer hermano.

Y también de 'Summer of Love', una comedia musical que contaba con Shawn Mendes en su reparto. Curiosamente en los últimos años había abandonado su labor como director, para dedicarse a tiempo completo a la de productor, siendo su última película como realizador 'Decisión final' (2014), una cinta acerca de un equipo de fútbol americano protagonizada por Kevin Costner y con Jennifer Garner, Frank Langella y el malogrado Chadwick Boseman en el reparto.

Hijo de una pareja de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, nació Reitman en 1946 en Komárno, entonces Checoslovaquia, ahora Eslovaquia. Cuatro años después su familia emigró a Canadá. Allí estudió en el Oakwood Collegiate Institute de Toronto y realizó su primer trabajo como productor en una televisión local de la ciudad. Abandonó la cadena un año más tarde para estudiar en la Universidad McMaster.

Reitman produjo las dos primeras películas de otro cineasta canadiense, David Cronenberg, 'Vinieron de dentro de...' (1974) y 'Rabia' (1976). Y aunque se inició en el terror como realizador, su primera gran oportunidad como director llega con una comedia, 'Los incorregibles albóndigas'. Dos años más tarde repetiría con 'El pelotón chiflado'. Protagonizadas por Bill Murray, el actor acabó convirtiéndose en uno de sus valores seguros y para él fue el papel del doctor Peter Venkman, el más escéptico de los tres parasicólogos que protagonizan 'Los cazafantasmas' (1984). La cinta, uno de los grandes clásicos de la comedia ochentera estadounidense, daría lugar a una secuela cinco años más tarde, también con Reitman detrás de la cámara, pero mucho más torpe y deslucida. Sin embargo, la franquicia sigue viva hasta nuestros días y en 2016 se estrenó una estupenda entrega protagonizada por mujeres y el pasado año llegó, en un ejercicio de nostalgia, 'Cazafantasmas: más allá', dirigido por Jason Reitman, hijo del cineasta y autor de cintas como 'Tully', 'Up in the Air' y 'Juno'.

No fue el único éxito de Reitman, que a finales de los ochenta cruzó su camino con el de un Arnold Schwarzenegger con ganas de dar carpetazo al cine de acción que lo había encumbrado. Junto a él rodó 'Los gemelos golpean dos veces', en la que Schwarzenegger da vida a un tipo inocente y con un físico perfecto, a la búsqueda de su hermano gemelo perdido. Cuando se encuentra a Danny DeVito, un mujeriego bajito y un estafador de poca monta, las cosas se complican. El éxito fue tal que la dupla Reitman-Schwarzenegger repitió en películas como 'Poli de guardería' (1990) o 'Junior' (1994).

Por el camino dejó también títulos como 'Dave, presidente por un día' (1993), 'Un lío padre' (1997), 'Seis días y siete noches' (1998), 'Evolution' (2001), 'Mi súper exnovia' (2006) y 'Sin compromiso' (2011).