Entrevista Eva Longoria: «Hay una ola de intolerancia indescriptible contra los inmigrantes» Eva Longoria (i) , Isabela Moner (c) y Michael Peña en un fotograma de 'Dora y la ciudad perdida'. La actriz de origen mexicano estrena esta semana 'Dora y la ciudad perdida', donde encarna a la madre de la famosa exploradora de la serie de animaciónlo MARÍA ESTÉVEZ Los Ángeles (EE UU) Miércoles, 28 agosto 2019, 20:02

Eva Longoria (Corpus Christi, Texas, 1975) es un símbolo para la comunidad latina de EE UU. Con su trabajo como poderosa empresaria, actriz y productora dentro de la industria de Hollywood busca despertar la conciencia de esta comunidad. Esta semana estrena 'Dora y la ciudad perdida', la traslación al cine de las aventuras de la joven exploradora hispana de la exitosa serie de animación, un icono para muchos niños y jóvenes de todo el planeta. Longoria es la madre de Dora en esta aventura.

-Inspira a la comunidad hispana y pide el voto latino. ¿Cuál es el motor que le impulsa?

Ayudar forma parte de mi ADN. Ayudar a los demás, apoyar a nuestra comunidad, incitarles a votar; dedico mi trabajo y mi voz a causas que necesitan el foco. Viene de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas, de mi hermana que tiene necesidades especiales. Viví participando en muchos programas en la comunidad de mi barrio, en centros de caridad que ayudaban a gente como mi hermana. Mi madre siempre nos animaba a contribuir voluntariamente. Era una mujer luchadora que trabajó durísimo durante toda su vida. Muchas veces pienso que no estoy haciendo lo suficiente para equipararme a ella.

- Pero si no para, acaba de regresar de Marbella donde ha participado en una gala benéfica.

Sí. Abrimos allí la casa Global Gift, una casa increíble para niños que necesitan ayuda. Tenemos cinco fundaciones donde los niños pueden ir a recibir las terapias que necesitan dentro de la casa. Estoy muy orgullosa y siento mucha emoción al contribuir en estas causas.

- ¿Por qué ha decidido participar en Dora, un filme donde no eres protagonista?

Es un proyecto muy importante para nuestra comunidad. Adaptar un icono como Dora para nosotros es sensacional. Representa los valores de la comunidad latina: la familia, el coraje, la valentía, la educación, la inteligencia. Para mi fue un honor.

- ¿Fue un problema ir a Australia a rodar?

Me dio miedo. Yo acababa de tener a mi hijo hacía dos meses y estaba dando el pecho, no dormía, estaba gorda. Me lo pensé, pero hablando con Pepe, mi marido, me dijo que tenía que hacerla porque era un proyecto increíble. Me convenció porque me aseguró que contaba con su apoyo, que él iba a estar ahí conmigo ayudándome.

- ¿Es importante contar con el apoyo de su marido?

Uno está destinado a hacer muchas cosas en la vida, esta personaje era uno de esos. Es el primer papel donde interpreto a una madre y eso fue maravilloso por el momento en que sucedió. Yo acababa de ser madre y me identificaba con ella. El hecho de que sea una cinta con gran representación de latinos es positivo. Hablamos de un gran estudio, con un gran presupuesto y sin restricciones. Es algo necesario.

- Su familia tiene orígenes mexicanos. ¿Qué aspecto de la cultura mexicana le gustaría transmitir a su hijo?

Sin duda, el valor de la familia, la idea de tener una gran familia muy cerca. Y luego la cocina, que es una de las mejores del mundo.

-¿Es importante esta película para los hispanos?

Nuestra comunidad tiene que presentarse y tiene que ir a ver esta película para que se produzcan más películas de este tipo. El apoyo en la taquilla es la clave. Necesitamos películas con latinos para latinos. Necesitamos historias de latinos. Somos importantes, somos poderosos y tenemos poder de compra. Si plantamos la semilla de Dora y es exitosa, los frutos durarán para siempre o por muchas décadas.

- ¿Cuánto arriesga poniendo su nombre en un proyecto?

Mucho, por eso los elijo con mucho cuidado. Si no voy a dar el 110%, no lo haré. Le digo que no al 90% de los proyectos que me presentan. No quiero interpretar personajes que no entiendo lo que están haciendo, latinos o no. Hay cosas que representa mi marca y quiero ser congruente con lo que hago.

- Es productora. ¿Qué necesitan los latinos para mover la aguja a su favor?

Mi serie 'Gran Hotel' es mi granito de arena porque casi todo el elenco es latino. De arriba hasta abajo hay latinos, y muchas mujeres. Estoy dispuesta a construir una escalera para los latinos de este país, pero también para las mujeres. Tengo diez proyectos en desarrollo en todas partes; Amazon, Apple, Fox, ABC. Me entrego para sacar proyectos a la luz.

- Inspira a las mujeres que son parte de minorías ¿Cómo conecta con ellas?

Intento ser yo. Hago lo que hago para dar ejemplo.

- ¿Qué piensa de las políticas antiinmigración que se está extendiendo por todo el mundo?

Hay una ola de intolerancia indescriptible. Sin embargo, no entiendo cómo es posible con internet y las redes sociales. Todos deberíamos estar más informados, más expuestos y predispuestos a otras culturas. Deberíamos estar más abiertos a ayudar a las personas, a ser tolerantes. Pero sucede exactamente lo contrario. Vivimos en una comunidad global: es esencial aprender a ser tolerante, a aceptar otras culturas y religiones.

- ¿Cuál es su relación con las redes sociales?

Amo las redes sociales. Como figura pública, las uso principalmente para conectarme con mis seguidores. Pero me doy cuenta de los aspectos negativos que pueden tener, especialmente para los jóvenes, que terminan bajo la presión de mostrar a toda costa un cuerpo perfecto y una vida perfecta.

- Explíquelo mejor.

Todas las fotos que hago están retocadas. Nosotros contamos con la ayuda de profesionales. Las chicas más jóvenes ven y sienten que tienen que ser perfectas, pero al final lo que persiguen es solo una ilusión. Es algo que puede ser abrumador en un sentido negativo.

- ¿Qué consejo le daría a una chica que está persiguiendo su sueño de convertirse en actriz?

Tengo que pensar un momento porque mi sueño no era convertirme en actriz. Fui a la universidad, me gradué y un día me dije que quería actuar. Fue más fácil para mí porque todavía tenía la seguridad de mi título, sabía que podía arriesgarme. Creo en el poder de la educación. Lo más importante es el estudio de la profesión, para estar listo cuando se presente la oportunidad de tu vida.