Gloria Ramos: «Vamos a arrasar en los Goya» Gloria Ramos. / Virginia Carrasco Candidata al Goya a mejor actriz revelación por 'Campeones', la joven sueña con hacer más películas y trabajar con Dove Cameron IKER CORTÉS Madrid Jueves, 13 diciembre 2018, 20:12

A Gloria Ramos (Madrid, 1993) poco se le ha subido a la cabeza la flamante nominación a mejor actriz revelación para los Goya por su papel en 'Campeones'. La madrileña se despide de sus compañeras chocando sus cinco al salir de la tienda que Adidas tiene en la Gran Vía, tras una jornada de trabajo un tanto especial. «Cuando he llegado a las nueve me estaban esperando todos en el almacén y me han dado un aplauso... Y yo: '¡Pero qué es esto!'», dice con el desparpajo que muestra en la gran pantalla. No son los únicos que la han felicitado. Sus compañeros en la película y Álvaro del Bosque, hijo del exseleccionador nacional de fútbol, no han dudado en telefonearla para darle la enhorabuena.

Y es que la candidatura que la joven recibió el miércoles es solo el último hito de una película que no ha parado de crecer. Seleccionado para representar a España en los Oscar, el largometraje de Javier Fesser acumula ya más de 22 millones de euros y atesora once nominaciones para los Goya, incluida también la de mejor actor revelación para Jesús Vidal.

Por eso resulta lógico que a Gloria cada vez le cueste más andar por la calle. «Me conoce mucha gente y me paran para hacerse fotos conmigo o para que les firme autógrafos, pero me encanta», confiesa sonriente. De hecho, a la joven le encantaría dedicarse por entero a la profesión. «Es que lo mío es mucho teatro. Quiero ser actriz profesional y salir por la televisión», afirma quien acude a clases de interpretación todos los martes por la tarde, donde ahora están haciendo improvisación. Y eso que dar vida a Collantes, el personaje un tanto macarra que lidera el equipo de baloncesto de 'Campeones', no fue tarea fácil. Dice Gloria que le costó aprenderse los textos, pero que el trabajo con dos tutores le ayudo mucho a la hora de encarnar a la jugadora.

«No he celebrado la nominación, pero en Sevilla vamos a arrasar», dice convencida mientras cuenta los días para saber si finalmente 'Campeones' será finalista a los Oscar: «Estoy deseando ir y caminar por la alfombra roja con todos los actores».

Entretanto, Gloria sueña con hacer más películas -ya están intentando convencer a Fesser para rodar la secuela- y dice que le encantaría «hacer de villana», así como trabajar con su actriz favorita, Dove Cameron, en alguna película de 'Los descendientes', que ahora mismo es su saga favorita. «Imito los bailes de las películas y escribo canciones. Me gustaría hacer un proyecto sobre 'Los descendientes', pero mi madre se empeña en que no hable de ello», expone. El conflicto en torno a estas películas ha llegado incluso a afectar a la relación con su hermana, pues «no hace más que quitarme los posters de la habitación. Dice que le agobian». Aunque para conflicto, el que tiene con la persiana. «A Barbarita -dice con retintín- no le gusta que duerma con ella subida, así que la tengo bloqueada en Whatsapp». Conociéndola, no será por mucho tiempo.