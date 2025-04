El Festival de Venecia comienza con una película de Netflix

María Estévez Enviada especial Venecia Miércoles, 31 de agosto 2022, 20:52 Comenta Compartir

El Festival de Cine de Venecia comenzó este miércoles con la presentación de la película 'Ruido de fondo' del director Noah Baumbach, protagonizada por Greta Gerwin y Adam Driver. Una enfermedad contagiosa, la desinformación y el consumismo son los hilos narrativos de una película basada en la novela del brillante escritor norteamericano Don DeLillo.

«La novela de DeLillo es una sátira, tanto contra el mundo académico como contra la cultura pop», dijo el realizador en la rueda de prensa posterior a la presentación de su película. Driver se convierte en un profesor de estudios de Hitler, en una pequeña ciudad universitaria que experimenta un «evento tóxico en el aire».

Baumbach desglosó los orígenes de su estreno que dijo haber redescubierto durante la pandemia de covid-19. «No podía creer lo relevante que me parecía la novela y cómo me hacía entender el momento que estábamos viviendo. Comencé no solo a adoptar el lenguaje de DeLillo, sino también a encontrar mi propia voz dentro de su lenguaje», dijo Baumbach que se reúne de nuevo con Driver después de triunfar juntos con 'Historia de un matrimonio'. Driver interpreta a Jack Gladney, un ostentoso profesor de estudios de Hitler, padre de cuatro hijos, cuya cómoda vida universitaria en los suburbios, junto a su extravagante esposa Babette (Greta Gerwig), se ve alterada después de un terrible accidente que una sustancia tóxica en el aire. «La película trata sobre la vida y la muerte y cómo esencialmente tenemos que reconocer que son lo mismo y existen juntos en lugar de ser dos cosas diferentes», concluyó el realizador.

Netflix en Venecia

'Ruido de Fondo' es la primera de cuatro películas producidas por Netflix que compiten por el León de oro, durante la 79 edición del festival. De hecho, durante los tres primeros días en el certamen de Venecia se presentarán continuamente películas de esta plataforma.

A 'Ruido de Fondo', seguirá 'Bardo', lo último del mexicano Alejandro González Iñarritu, que estrenó sus anteriores películas 'Birdman' y 'El Renacido' también en Venecia en su camino hacia la gloria del Oscar. El tercer día del festival, Netflix estrenará 'Athena', del director francés Romain Gravas, dejando para la segunda semana su esperadísima 'Blonde'. Esta es una oscura narración de la trágica vida de Marilyn Monroe, con la estrella cubanoespañola Ana de Armas en el papel de principal.

Netflix se ha convertido en el nuevo mecenas de directores intelectuales a medida, mientras que los estudios tradicionales de Hollywood apuestan por éxitos plagados de superhéroes y franquicias.

El festival de cine más antiguo del mundo, se celebró por primera vez hace 90 años, tiene lugar en la isla de Lido y hasta aquí se ha trasladado por primera vez la Academia de Hollywood para lanzar su campaña de premios. El nuevo CEO de la Academia, Bill Kramer, participará en el Festival de Venecia en una serie de eventos, siendo esta la primera vez que el organismo asiste oficialmente al festival.

El sólido historial que en los últimos años ha supuesto el certamen italiano para los directores provoca el reclamo de mejor talento de la industria, pues no en vano ocho de los últimos diez Oscar al Mejor Director han sido para películas que se estrenaron en Venecia, incluida la última ganadora, Jane Campion, por 'El Poder del Perro', producida por Netflix.

También series

La complicada relación de Netflix y el Festival de Cannes ha beneficiado a Venecia, que después de presentar tres películas de este estudio en el Lido en 2021 reafirma su compromiso con cuatro títulos. Estas cuatro películas son una impresionante lista para el festival, pero Netflix añade la presentación de la miniserie 'Copenhagen Cowboy', la primera incursión en este formato del director Nicolas Winding Refn. Un drama de seis episodios, donde la protagonista navega a través del inframundo criminal de Copenhague. El estreno marca el regreso del director danés a Venecia desde la presentación de 'Valhalla Rising', en 2009.

Este miércoles también se ha mostrado en Venecia la serie 'The Kingdom Exodus' firmada por Lars von Trier, el director acaba de anunciar que tiene parkinson. Esta es la última entrega de la serie de culto de Von Trier, que completa la trilogía que comenzó inicialmente en la década de 1990. 'The Kingdom' se desarrolla en un hospital construido sobre los antiguos estanques de Copenhague, donde el mal ha arraigado.

Tras ganar el año pasado la Copa Volpi por su papel en 'Madres Paralelas', la actriz española Penelope Cruz regresa al Festival con la cinta 'En los Márgenes', que supone el debut en la dirección de Juan Diego Botto. La cinta es la única representación española en este Venecia 2022 y está protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar. 'En los Márgenes' concursará en la Sección Orizzonti (Horizontes).