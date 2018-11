La española Bárbara Lennie, candidata al premio a Mejor actriz Europea La actriz española Bárbara Lennie. / Efe Cold War, la gran favorita para los premios Europeos de Cine con cinco nominaciones CECILIA CUERDO Sevilla Sábado, 10 noviembre 2018, 14:30

Los Premios del Cine Europeo calientan motores para su ceremonia de entrega el próximo mes de diciembre en Sevilla. La coproducción polaca-británica-francesa 'Cold War', dirigida por Pawel Pawlikoski, se presenta como la gran favorita de esta edición, la número 31, ya que aspira a las cinco categorías principales: mejor director, mejor película, mejor guionista y mejores actores principales, Joanna Kulig y Tomasz Kot, encargados de dar cuerpo a una desoladora historia de amor en la Polonia de posguerra. La participación española se reduce a Bárbara Lennie, que aspira al premio a Mejor Actriz por Petra, y Almudena Carracedo, que compite en la categoría de Mejor Documental por «El silencio de los otros».

Otras dos cintas se cuelan entre el grupo de favoritas, aunque ya con cuatro nominaciones: 'Dogman', de Matteo Garrone, estrenada este fin de semana en nuestro país, y Gräns (Border), de Ali Abbasi. Las nominaciones han sido dadas a conocer este sábado en Sevilla con motivo del Festival de Cine Europeo de la capital hispalense, un acto en el que también ha estado presente el presidente de la Academia española de Cine, Mariano Barroso.

En la categoría de Mejor Película, 'Cold War' tendrá que competir con 'Gräns' (Border), de Ali Abbasi; 'Dogman', de Matteo Garrone; 'Girl', de Lukas Dhont y 'Lazzaro Felice', de Alice Rohrwacher.

Asimismo, en la categoría de Mejor Director competirán Ali Abbasi, con 'Gräns' (Border), Matteo Garrone, por 'Dogman'; Samuel Maoz por 'Foxtrox'; Paweł Pawlikowski, con 'Cold War' y Alice Rohrwacher, autora de 'Lazzaro Felice'.

Los candidatos a Mejor Actriz son Joanna Kulig, por 'Cold War'; Marie Bäumer, por '3 Tage in Quiberon'; Eva Melander, por 'Gräns' (Border); Alba Rohrwacher, por 'Lazzaro Felice'; Barbara Lennie, por 'Petra' y Halldora Geirhardsdottir por 'Woman at war'.

En la categoría a Mejor Actor, los nominados son Tomasz Kot, por 'Cold War'; Marcello Fonte, por 'Dogman'; Victor Polster por 'Girl'; Jakob Cedergren, por 'Den Skyldige' (The guilty), Rupert Everett, por 'The Happy Prince' y Sverrir Gudnason, por 'Borg/McEnroe'.

La lista de nominaciones la cierran las candidaturas a Mejor Guionista, donde se encuentran Ali Abbasi, Isabella Eklof y John Ajvide Lindqvist por 'Gräns' (Border),; Matteo Garrone, Uno Chiti y Massimo Gaudioso, por «Dogman», Gustav Möller y Emil Nygaard Albertsen, por «Den Skyldige (The guilty); Pawel Pawlikowski, por Cold War, y Alice Rohrwacher por Lazzaro Felice.

Con anterioridad a la lectura de las nominaciones, la European Film Academy ya había dado a conocer a los nominados en las categorías de Mejor Comedia Europea y Mejor Film de Animación. En el caso de las comedias, competirán las cintas 'C'est la vie' (Francia), de Eric Toledano y Olivier Nakache; 'Diamantino' (Francia, Portugal y Brasil), de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt y 'The death of Stalin' (Francia, UK; Belgica), de Armando Iannucci.

En la categoría de animación, los candidatos son 'Another day of life' (Polonia, España, Belgica, Alemania y Hungría), dirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow; 'Early Man' (UK), de Nick Park; 'The breadwinner' (Irlanda, Canadá y Luxemburgo), de Nora Twomey; y 'White fang' (Francia y Luxemburgo), dirigida por Alexandre Espigares.