'Los días que vendrán' y 'Las niñas bien', Biznagas de Oro en el Festival de Málaga

ALBERTO GÓMEZ Málaga Sábado, 23 marzo 2019, 13:45

Cada vez que viene a Málaga, Carlos Marques-Marcet se va con una Biznaga de Oro bajo el brazo. Lo hizo en 2014 con '10.000 kilómetros', la campanada de aquella edición, una cinta intimista que supuso su debut en el largometraje, y ha vuelto a hacerlo ahora con 'Los días que vendrán', gran triunfadora este año en la sección oficial del Festival de Málaga, que este sábado repliega su alfombra roja después de nueve intensos días de cine y actividades paralelas.

El director catalán filmó el embarazo real de la actriz protagonista, María Rodríguez, para construir una película hermosa y conmovedora sobre el carrusel de emociones, a menudo contradictorias, que sacuden a una pareja, también real, completada por David Verdaguer, presente en los tres filmes dirigidos hasta ahora por Marques-Marcet y ganador de un Goya por 'Verano 1993'.

No es el único premio que esta noche recogerá el equipo de 'Los días que vendrán'. Rodríguez, curtida en el teatro pero hasta ahora sin papeles protagonistas en el cine, se ha alzado con la Biznaga a mejor actriz, un galardón por el que también competían Maribel Verdú, Natalia de Molina o Julieta Zylberberg. Marques-Marcet también se lleva la distinción a mejor director. Su película partía como favorita tras la extraordinaria acogida que tuvo el miércoles tanto en el pase de prensa como en su presentación en el Teatro Cervantes, donde el director y los dos actores protagonistas recibieron emocionados la ovación más larga de la semana.

Se trata de la segunda vez consecutiva que una película rodada en catalán gana en Málaga después de que el año pasado lo hiciera 'Las distancias'. También 'Verano 1993' y 'Los niños salvajes' se impusieron en ediciones anteriores, como 'Callback', en inglés, hizo en 2016.

De las 22 películas proyectadas esta edición en la abultada sección oficial, nueve son producciones iberoamericanas. El certamen malagueño concede dos Biznagas de Oro: una para cada lado del Atlántico. El premio a mejor película latina ha recaído en 'Las niñas bien', donde Alejandra Márquez retrata a una arrogante clase alta que pelea por mantener su estatus tras el estallido de la crisis económica que azotó México en los años ochenta. Esta crítica a la desigualdad protagonizada por Ilse Salas coloca un espejo frente al derrumbe de los palacios de cristal de varias familias adineradas, una historia que ha enganchado al jurado.

El premio especial del jurado ha reconocido 'Esto no es Berlín', donde Hari Sama reconstruye la movida mexicana y el movimiento contracultural surgido en el país azteca a finales de los años ochenta, una crítica velada a la generación 'millennial' entregada al entretenimiento de masas. Sama llegó a Málaga después de que su película fuera elegida para competir en el Festival de Sundance, cuna del cine independiente, donde este retrato de liberación adolescente tuvo buena recepción por parte de crítica y público.

Óscar Martínez se ha alzado con el galardón a mejor actor por 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta', de Santi Amodeo, donde da vida a un arquitecto al borde de la jubilación que acaba de enviudar y viaja a la Costa del Sol para descubrir la doble vida de su esposa. Ganador en San Sebastián en 2008 por 'El nido vacío', donde compartía protagonismo con Cecilia Roth, Martínez acumula más de cuatro décadas de trayectoria con papeles memorables como los de 'Relatos salvajes' o 'El ciudadano ilustre'.

Carolina Ramírez, por 'Niña errante', y la malagueña Maggie Civantos, por 'Antes de la quema', han sido distinguidas ex aequo como mejor actriz de reparto. Igualmente repartido ha estado el premio a mejor actor de reparto, para Quim Gutiérrez por 'Litus' y Mauro Sánchez por 'Esto no es Berlín'. El premio del público ha sido para 'Antes de la quema', de Fernando Colomo, mientras que la crítica ha reconocido a 'Esto no es Berlín'. Entre los premios técnicos, destacan los galardones al mejor montaje y mejor guión a 'Las niñas bien y mejor música a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'.

El jurado de la sección oficial, presidido por la directora Patricia Ferreira, ha estado compuesto también por la productora Agustina Chiarino, el gestor cultural Andrés Bayona, el guionista Diego San José y el montador Nacho Ruíz Capillas.