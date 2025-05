Laurence Lemoine Valencia Domingo, 27 de octubre 2024, 00:32 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

Marc Levy (Boulogne-Billancourt, 1961) publicó en 2000 su primera novela, una historia destinada a su hijo. Su entorno animó al antiguo empresario a enviarla a una editorial. 'Y si fuera cierto', tuvo un éxito inmediato y Steven Spielberg la adaptó al cine. Desde entonces Levy ha publicado un libro por año. Hasta 25 novelas que han copado las listas de ventas en Francia y en otros países. Traducido a 50 idiomas y con más de 50 millones de ejemplares vendidos, es el escritor francés vivo más leído en el mundo. Publica en España 'La sinfonía de los monstruos' (HarperCollins ), que explora los secuestros masivos de niños ucranianos.

-Es más oscuro que sus libros anteriores e inspirado por una actualidad trágica. ¿Cambia de estilo a propósito?

-No. He cambiado muchas veces de universos, de temas e incluso de géneros. Nunca he querido encasillarme. He escrito novelas de aventuras, políticas, históricas, comedias y 'thrillers'. No premedito. Escribo sobre el tema que me conmueve en cada momento.

-¿La historia llega al autor, o al revés?

-La trilogía de 'Los Nueve' ya son novelas muy políticas que dicen mucho sobre lo que sucede en el mundo y la corrupción política. En la última entrega, 'Noa', menciono la invasión de Ucrania antes de que ocurriera, tras publicar el libro. Cuando supe del programa de deportación sistemática de niños ucranianos por parte de la Rusia de Putin, sentí la urgencia de abordar el tema.

-¿Quiso comprometerse políticamente para denunciarlo?

-Siempre he tratado de abordar los temas graves sin tomarme demasiado en serio. Puede hacerse desde una perspectiva distinta a la gravedad. Es, a menudo, la mejor manera de cautivar a los lectores. 'La sinfonía de los monstruos' no es un documental sobre el secuestro de niños ucranianos. Es una historia de aventuras y amor sobre un crío que hará todo lo posible por escapar, una adolescente lucha por encontrar a su hermano menor, y una madre que hará lo mismo por recuperar a sus dos hijos. Pero, ante todo, es la historia de mis personajes a través de la gran Historia.

-¿Son personajes ordinarios en situaciones extraordinarias?

-Así es. Son personas que se ven inmersas a la fuerza en una situación extraordinaria que les sobrepasa y que se revelan de manera extraordinaria.

-La búsqueda de identidad y el amor, temas recurrentes en sus libros ¿ayudan a vender más?

-No es tanto la búsqueda de las raíces lo que está en el corazón de mis novelas. Es la cuestión de la identidad. Hago la distinción porque la identidad no siempre está en el pasado. También está en cómo asumes quién eres, tu origen social, tu sexualidad, tus gustos, tu personalidad... Todo esto forma parte de la búsqueda identitaria, y a veces es más enriquecedor y liberador que saber de quién desciendes. El amor no es porque se venda más. Sin amor, para mí, carece de interés. No creo que haya una pintura, una escultura, una fotografía, un trabajo o un paso de baile que valga la pena compartir sin amor. Acaso los formularios administrativos. Es imposible pasar uno o dos años escribiendo una historia que no esté impregnada de amor. No puedo concebirlo de otra manera.

-¿Convertirse en rico y famoso es peligroso?

-No existen los escritores famosos. Es una forma suave de celebridad. Conocen tu nombre, pero no tu cara. Así que no hay peligro. Durante gran parte de mi vida no tuve dinero, que nunca ha sido mi motor. Siempre me ha impulsado la creación, la imaginación. Soy un epicúreo y muy consciente del privilegio de vivir de mi pluma. Pero no me atrae el lujo. Soy mucho más feliz en un pequeño 'bistrot' que en un restaurante de estrellas Michelin.

-¿Tiene buena relación con los críticos?

-La crítica ha cambiado mucho. Al principio de mi carrera, las críticas eran muy duras porque el éxito molesta. Hoy es diferente, pero siempre me ha dado igual. Los críticos solían ganar notoriedad hablando mal de los libros. Hoy solo hablan de los que les gustan, lo que es mucho mejor.

-Algunos escritores cuentan a menudo con ayuda. ¿Su editorial le proporciona personal para sus investigaciones históricas o utiliza ChatGPT?

-¡No! ChatGPT es por ahora demasiado tonto. Puede que cambie, pero hoy no es capaz de encontrar nada. Extrae información de Internet, que está plagada de errores. Investigo por una razón muy simple: 9 de cada 10 veces encuentras algo que no buscabas. Si subcontratas la investigación te pierdes esos detalles que pueden cambiar tu historia. Un escritor investiga para aprender. Si un personaje es lutier, investigas la profesión para hablar de ella de forma creíble. Lo importante es digerir y asimilar la información. La investigación implica reunirse con especialistas para hacer preguntas. Este oficio que requiere mucha observación y escucha. Y eso no se puede subcontratar.

-¿Teme a la página en blanco? ¿ La falta de inspiración paraliza?

-Depende de lo que entendamos por página en blanco, que hay que desmitificar. Es parte del día a día de todos los escritores. La falta de inspiración es otra cosa. No existe un escritor que se siente a su mesa y conozca ya las 350 páginas de su novela. ¿Y ahora qué cuento? ¿Cómo deshago este nudo', te preguntas. Para muchos, eso es un pretexto para dejar de trabajar. Pero en realidad, no es que estés bloqueado, es que está 'cocinándose'. Como en tantos oficios, hay momentos de espera, como el cocinero que aguarda a que la masa suba. Para un escritor es igual. A veces pasas tres o cuatro horas mirando la pantalla o pensando en cómo avanzar en la historia. El miedo a la página en blanco está más relacionado con la falta de inspiración, que es lo aterrador.

Marc Levy. R.C.

-¿Qué autores españoles prefiere?

-Jorge Semprún y Carlos Ruiz Zafón. Me encantan sus obras. Y por supuesto, Cervantes.

-¿Conoce bien España?

-Sobre todo Madrid que visito a menudo. Es la única ciudad donde podría vivir además de Nueva York. Tiene una mezcla única de gente y un aire de vida y cultura que me fascina.

-¿Es importante para usted ese contacto con sus lectores?

-Es fundamental. En nuestra profesión no trabajamos ante el público, como lo hacen los cantantes o los actores. Escribimos solos. Por eso los encuentros con lectores son importantes; son la única oportunidad de interactuar y salir de la soledad del proceso creativo.