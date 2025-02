Camilla Läckberg: «Putin encarna el mal, pero él se tiene por un héroe»

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 21 de marzo 2022, 16:18 Comenta Compartir

Camilla Läckberg (Fjällbacka, 47 años) asocia el mal a «la necesidad de acumular poder» y de «utilizarlo para dañar a otros». No es extraño, pues, que la escritora sueca crea que Vladímir Putin es una paradigmática encarnación del mal. «Pero él se tiene por un héroe», advierte la escritora, que vuelve a la arena editorial con 'El mentalista' (Planeta) Novela escrita a cuatro manos con el también sueco Henrik Fexeus (Örebro, 50 años), un famoso ilusionista, presentador de televisión, experto en lenguaje corporal y comunicación no verbal que tiene, a su vez, una exitosa carrera como ensayista.

La disección del mal están en la esencia de esta truculenta y sanguinolenta novela escrita a cuatro manos que aborda un asesinato en serie de extraordinaria violencia, indaga en la esencia de la maldad y explora la misoginia en el mundo de la magia. Y eso que no cree la escritora que haya que poner límites a la violencia en la literatura criminal, como se ha reclamado en algunos casos. «Es arriesgado limitar la libertad de expresión, que es la herramienta más democrática que tenemos, y que debemos proteger en la vida civil y en la literatura», reivindica Läckberg.

«Asocio el mal a la necesidad de juntar más y más poder, de acumularlo para utilizarlo arbitrariamente para causar daño a otros, pero sabiendo que, aún así, queda lugar para la esperanza y para la empatía», asegura la escritora. «Las personas malvadas no se perciben como tales a sí mismas. A Putin se le compara con Hitler, pero él no se ve así. Estoy segura de que se percibe como un héroe que quiere devolver la gloria a Rusia la grandeza del Imperio perdido», argumenta la escritora.

«El bien y el mal son también subjetivos y en Rusia hay censura, de modo que no se habla ni de guerra en Ucrania ni de intervención militar. Así que, por efecto de esa censura y de la propaganda, la mayoría de los rusos se perciben a sí mismos como los salvadores del pueblo ucraniano de las garras y las botas de nazismo», plantea Läckberg. «Parece claro que Putin es la encarnación del mal, pero él no lo percibe de esa manera. Se tiene a sí mismo como un salvador, un héroe», insiste al escritora.

«Hemos trabajado duro para que no se notará quién había hecho cada parte del libro. Tan es así, que durante cuatro meses no le contamos a nadie, ni a nuestras familias, nada de este proyecto. El desafío era crear una voz única», explican los autores de 'El mentalista' en un antiguo cine porno de Madrid reconvertido en una 'cool' sala de presentaciones.

Códigos y adivinanzas

En esta ocasión la trama gira en torno a un brutal asesinato en un parque de atracciones en las afueras de Estocolmo, donde aparece el cuerpo de una joven atravesada por múltiples espadas dentro de una caja. La agente de policía Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de investigación del caso. Cuando se agotan todas las posibles pistas, la policía recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que les ayude a detectar los indicios que podrían conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo.

Con la aparición de un nuevo cuerpo y una adivinanza, entenderán que se enfrentan a un despiadado asesino en serie y comenzarán una carrera contrarreloj para descifrar los códigos numéricos y las trampas visuales que les tiende «una mente brillante y perversa» en un inquietante viaje a la parte más oscura del alma humana.

«Siempre he estado fascinada por la parte oscura del ser humano y he querido saber qué hace que unos matan y otros no», confiesa Camilla Läckberg, que se deja seducir por ese siniestro lado negro de la mente. Cree que «todos somos capaces de asesinar», aunque cambiarían los motivos y el móvil en función de cada cual. «Yo no asesinaría jamás por dinero o venganza, pero supongo que si siento a mis hijos amenazados, sí sería capaz de matar», dice risueña esta gran dama del crimen que no deja de sorprenderse a sí misma. «Siempre dije que no tendría hijos, y tengo cuatro. También que no me casaría de nuevo tras mi divorcio, y voy por el tercer matrimonio», confiesa divertida

Läckberg y Fexeus tienen carreras muy distintas que ahora confluyen por intereses editoriales, pero insisten en que «no nos importa nada lo que digan los demás». «Queríamos y queremos hacer lo inesperado y hemos combinado fuerzas para hacer algo único y nuevo», afirman con rotundidad. Consagrada como una de las reinas de la novela policíaca, ella ha vendido más de treinta millones de ejemplares en 60 países. Aunque muy satisfecho de su éxito y su popularidad, él, de momento, no puede lucir una cifra de ventas tan espectacular. Ha vendido 'solo' un millón de ejemplares de sus ensayo y es una cara habitual de la televisión sueca

Conocida como la Agatha Christie sueca, muy activa y con ciento de miles seguidores en redes, Läckberg es una suerte de 'rockstar' de la novela policíaca. Sus fans peregrinan a la pequeña localidad pesquera de Fjällbacka, su ciudad natal, para conocer de primera mano los escenarios de las novelas de su serie más popular. Fexeus es el mago mas famoso de Escandinavia

Su asociación de interese parece el inicio de una prometedora amistad creativa y editorial. Y es que habrá pronto un segunda parte -se publicará en Suecia en una semanas- y anuncian una tercera.