«Busco secretos en las pinturas del Prado»

Colaboraciones en radio y televisión. Tertulias, lectura y escritura, mucha escritura. Así transcurren las semanas de Javier Sierra, el único escritor español en el Top ... Ten de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New York Times, una distinción que obtuvo en 2006. Ganador hace seis años del Premio Planeta por 'El fuego invisible', el periodista turolense ya trabaja «en los lienzos» de su nueva novela.

Lunes

08.00 horas. Soy padre de dos hijos, Sofía y Martín, y compañero de Eva, mi mujer. La primera hora de la mañana se la dedico a ellos, preparándonos para ir al colegio y acompañar a Eva al gimnasio.

09.30 horas. A esa hora estoy ya frente a mi ordenador. Repaso la prensa del día, reviso la agenda y organizo las notas que tengo sobre el escritorio, que son los 'trazos gruesos' de los lienzos de la novela que estoy preparando. No es tarea fácil concentrarse en la escritura cuando vives en un mundo como éste, tan sujeto a cambios y novedades.

15.00 horas. Algunos lunes acudo al plató de 'Cuarto Milenio' para grabar. Iker Jiménez y yo nos comunicamos a deshoras a través de whatsapp. El es noctámbulo desde los tiempos que hacía 'Milenio 3' en la Cadena Ser, y yo soy diurno. Nuestros mensajes son observaciones, noticias, ideas, pistas y hasta risas... Todos muy creativos.

Martes

11.30 horas. Tengo sección fija con Carlos Herrera en 'Las mañanas de la COPE'. Llevamos más de 200 semanas juntos repasando noticias de ciencia o misterio que estimulen la curiosidad de los oyentes. Me encanta explicárselas a alguien con sus ganas de aprender.

18.30 horas. Vuelvo a escribir. Suelo dedicar a leer y escribir unas ocho horas al día. Cuando alguien como yo tiene por profesión leer no es fácil tropezar con libros que le impresionen. Pero los hay. Hago pausas para comer. A veces para tomar un café con un amigo o almorzar.

20.30 horas. En casa hablamos mucho. Mis hijos son adolescentes y tienen una gran curiosidad por todo. Leen mucho. Sofía a Agatha Christie. Martín a Juan Eslava Galán. Y preguntan a todas horas. Las aventuras de su padre en la Gran Pirámide, como aquella noche que pasé a solas en su interior, a oscuras, tratando de emular a Napoleón Bonaparte, le atraen mucho. Imagino que es porque se sienten ya cerca de la edad en la que su padre se lanzó a muchas de ellas y se ven con fuerza para imitarlas. Les hablo de lo que es el miedo, de cómo tememos lo que no vemos o distinguimos entre tinieblas, y también de cómo la mejor luz para iluminar las zonas oscuras de la vida y conjurar todo peligro es el conocimiento y el estudio. Creo que ya lo han incorporado a su personalidad, y tengo la sensación de que son mi mejor obra.

Miércoles

10.00 horas. Soy un ávido coleccionista de recortes de prensa. Creo que eso aún no tiene un nombre. Recorto lo que me interesa de la prensa diaria desde que tengo uso de razón y lo guardo en carpetas. Por suerte, ahora puedo hacerlo en PDF y ganar mucho espacio.

12.00 horas. Me gustan las webs de hemerotecas digitales. Los diarios me dan la oportunidad de viajar al pasado de los dos últimos siglos y me son de gran utilidad para saber cómo pensábamos hace no tanto tiempo. De las redes sociales me quedo con Twitter. No me consume mucho tiempo y me permite compartir enlaces, imágenes, vídeos o pistas que me parecen interesantes.

«No es fácil concentrarse en la escritura cuando vives en un mundo como éste, tan sujeto a cambios y novedades»

19.00 horas. Un miércoles al mes, más o menos, lo dedico a una tertulia literaria como las que se organizaban antes, a la que llamo 'La silla de Galdós'. La celebramos en la biblioteca del parque de El Retiro, en Madrid. Es un lugar increíble, con grandes ventanales asomados al bosque de la ciudad y unos grandes carteles que recuerdan que aquello fue una 'casa de fieras', un zoo urbano que hasta la década de los setenta cobijó elefantes y leones.

Jueves

10.30 horas. En el fondo, aunque lo parezca, nada es demasiado rutinario. Cada día ocurren cosas distintas y mi gimnasia consiste en darme cuenta de ellas y valorarlas como merecen.

12.00 horas. El jueves suele ser el día más tranquilo de la semana. Es cuando mi novela crece más y cuando aprovecho más el tiempo en mi proceso creativo.

22.00 horas. Por la noche suelo ver algún capítulo de alguna serie antes de ir a dormir. Aunque cada vez me cuesta más encontrar una que vaya conmigo. Me cansan las series 'noir', las históricas tardan mucho en llegar, y no es extraño que encuentre refugio en documentales. Me sigue fascinando 'Expediente X'. Pocos saben que dirigí el Club de Amigos de esa serie en los años noventa e incluso coordiné un boletín que enviábamos por correo a 30.000 socios, explicándoles las historias reales que habían inspirado a Chris Carter algunos de los episodios de sus once temporadas.

Viernes

15.00 horas. Los viernes, como antesala de los fines de semana, veo cómo mi casa 'enloquece'. Mi hija acude a las reuniones de la revista de su colegio. Creo que ha heredado de mí la pasión por viajar, conocer gente y contarlo. Mi hijo, en cambio, ha organizado una especie de 'agencia espacial' con sus amigos y planean lanzar un cohete en breve, lleno de sensores meteorológicos, cámaras y otros chismes, mientras sueña con que un día será un ingeniero aeroespacial que viajará a Marte. Es algo que a mi mujer no le hace mucha gracia, pero a mí me recuerda aquellos años de mi infancia en los que me debatía entre los dinosaurios y los cohetes.

20.00 horas. Organizamos el fin de semana. Los fines de semana son para recorrer algún rincón de España, hacer planes en el coche mientras viajamos y pensar cómo convertir nuestro tiempo de vida en una experiencia que nos haga mejores y más despiertos. Pero si decidimos pasarlos en casa no es raro emplear el domingo por la mañana a recorrer el Rastro y la Cuesta de Moyano, pronto, sobre las ocho de la mañana, en busca de libros antiguos, y terminar dándonos un paseo a mediodía por el Museo del Prado. Hace años que tenemos la 'tarjeta de amigos' del museo y solemos pasar buenos ratos explorando algunas pinturas en busca de secretos. Es lo mío, y lo disfruto de verdad.