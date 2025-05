Belleza real y cautivadora

Miguel Lorenci Madrid Sábado, 24 de junio 2023 | Actualizado 25/06/2023 10:07h. Comenta Compartir

Sorprendidos y cautivados por la belleza regia y muy real que atesora la Galería de las Colecciones Reales. Así se muestran los 'padrinos' de algunas piezas icónicas de las 700 que encierra la fabulosa y única colección de Patrimonio Nacional en el espectacular y funcional edificio de granito, hormigón y roble de 40.000 metros cuadrados. Situado en los jardines del Campo del Moro, junto a la Catedral de la Almudena y al Palacio Real, en Madrid, abre sus puertas el 29 de junio. Los Reyes lo inauguran el 25 de julio.

'Carroza negra de Mariana de Austria' | Autores desconocidos José Coronador | Actor «Esta carroza es el Ferrari de la época»

Ampliar José Coronado ante la carroza de ébano de factura desconocida.

«Imponente, majestuosa. Es el Ferrari de la época. El carruaje más antiguo de España. En esta sala tan blanca, su negrura de maravilloso ébano entra por los ojos. Es el origen de los coches como los conocemos hoy. Este carruaje fue de los primeros que giraban 90 grados. Se puso de moda en toda Europa. No sabemos cómo llegó a nuestro país, pero aquí sigue desde entonces. En 1885, a la muerte de Alfonso XII, fue uno de los carruajes que acompañó al monarca en el funeral». «La Galería es impresionante, como lo que muestra. Disfrutar de todas estas obras para mí solo me ha puesto la carne de gallina. He tenido la emoción y la satisfacción de sentirme español al ver el maravilloso patrimonio nacional que tenemos. Todo el mundo lo disfrutará».

'Salomé con la cabeza del Bautista' | Caravaggio Iñaki Gabilondo Periodista «Velázquez me perdonará esta pequeña infidelidad»

Ampliar Iñaki Gabilondo ante uno de los cinco 'caravaggios' que hay en España.

«Velázquez me perdonará esta pequeña infidelidad. Este Caravaggio es de una belleza extraordinaria. Fue un maestro del tenebrismo y del manejo de la luz. Compuso escenas de enorme dramatismo como esta. Vemos el rostro iluminado de Salomé, que no parece muy consciente de la magnitud de la tragedia en la que ha participado casi por frivolidad. Todo tiene un aire extraño, impresionante, secreto, con el contraste de la aparente, candorosa, inocencia, inconsciente de Salomé. ¿Dónde hubiera llegado alguien que con 30 y pocos años es capaz de pintar así?».«La Galería es un colosal y secreto edificio. Inimaginable. Dejará boquiabiertos y encantados a los visitantes. Le deseo larga vida y la tendrá, seguro. Primero sorpréndete y después conoce mejor tu país».

'El caballo blanco' | Velázquez Rosa Montero | Escritora «Vemos al Velázquez más obrero»

Ampliar La periodista Rosa Montero ante el gran e inacabado óleo de Vélazquez.

«¿Por qué pintó Velázquez un caballo sin jinete? ¿Esperaba un encargo urgente y adelantó medio cuadro? Es conmovedor. Ves muy bien ese sentido obrero, de pobre empleado de la monarquía, de un genio que trabaja de noche, pintando caballos vacíos por si sus jefes, los reyes, le decían: 'Pinta esto para mañana'. Me encanta que sea un caballo solo. Los caballos, pobrecitos, son usados siempre como peanas de esculturas para mayor gloria del personaje que los monta. Conmueve verlo solito llenando un cuadro inmenso. Es una reivindicación de todos los caballos de la historia». «El espacio sorprende. La Galería una obra maestra alucinante. Te transporta a un mundo inesperado ¡Qué lujo y qué regalo! Será uno de los grandes museos europeos».

'El arcángel San Miguel venciendo al demonio' | María Luisa Roldán Isabel Coixet | Directora de cine «A la Roldana alguien le hará una película algún día»

Ampliar La cineasta Isabel Coixet ante la restaurada talla de La Roldana.

«Me llama la atención la combinación de ritmos que tiene. Es como una imagen congelada, muy cuidada y que tiene en cuenta, además, unas direcciones contrapuestas que me gustan mucho. Me sorprende la fuerza de la cara de ella, la fuerza del demonio con esos cuernecitos pero con una cara absolutamente contemporánea, con un corte de pelo de hoy. Esta obra es la culminación del trabajo de una mujer que tiene una vida fascinante. Alguien le dedicará una película algún día. No sé si seré yo, pero alguien la hará. Hablamos mucho de referentes, pero desde luego si hay uno en el mundo del arte en España es La Roldana».«La Galería es una gran localización y espero que me dejen rodar de noche, que es como mejor se rueda en los museos».

'El Cristo en la cruz' | Bernini Lorenzo Silva | Escritor «Esta pieza justifica por si sola un museo»

Ampliar Lorenzo Silva ante el legendario bronce de Gian Lorenzo Bernini.

«Es un gran privilegio para un museo y para una ciudad tener una obra de Bernini, uno de los grandes escultores de la historia. Esta pieza, como cualquiera de Bernini, justifica por sí sola un museo. Madrid tiene algunos de los museos más importantes del mundo y ahora tendrá uno más. Cualquier gran ciudad del mundo mataría por tener un museo como este». «Para definir la Galería y su espacio elegiría el adjetivo diáfano, que es algo magnífico para poder apreciar el arte. También el sustantivo acontecimiento, que lo es. Un gran acontecimiento. Creo que a través de la visión de la historia y del arte podemos invitar a la concordia, algo de lo que los españoles y en general los habitantes del mundo actual estamos muy necesitados».

'La gallina ciega' | Francisco de Goya María Blasco | Bióloga molecular «Goya representó el azar de sufrir cáncer»

Ampliar María Blasco ante 'La gallina ciega', de Francisco de Goya y Lucientes.

«Goya me fascina. Cuando vi este tapiz me recordó de inmediato a algo que es una realidad en el estudio de las enfermedades asociadas al envejecimiento, entre ellas el cáncer. Cuando los médicos detectan un cáncer, a lo mejor ese tumor ha estado diez años creciendo en nuestro organismo. La persona con los ojos vendados representa para mí ese desconocimiento, el no saber que eso está ocurriendo en su cuerpo. De ahí la importancia de la medicina preventiva. El tapiz representa el azar del juego amoroso, y este azar se da cuando se forman las enfermedades y, en concreto, el cáncer».«El arte que hay en la Galería, no solo los tapices, las pinturas, sino también los objetos que son parte de estas Colecciones Reales, son maravillosos».

'San Cristóbal y el Niño' | Joachim Patinir David Broncano | Cómico «Me fascina Patinir, era una máquina»

Ampliar David Broncano, presentador de 'La Resistencia', ante la obra de Patinir.

«Un genio total. Increíble. Un máquina. Y los colores... Es fantasiosísimo. Echaría días mirándolo. En su época se retrataba a reyes y caballos grandes y tal. El cuadro parece de un diseñador de videojuegos. Un fondo de pantalla de las 'Crónicas de Narnia' o del 'Señor de los Anillos'. ¡Y está hecho en 1520! En el XVI no se daba tanta importancia al paisaje. Patinir da más importancia al paisaje que a las personas. Todo está en primer plano, el río tan bonito, el niño encima de San Cristóbal...». «Las obras de la Galería son increíbles. Hay cosas insólitas de una magnitud hasta espacial que impresiona. La chavalada tiene que venir a verlo. Pertenece a Patrimonio Nacional y mola saber que lo que pertenece a la Casa Real también es nuestro».

'El políptico de Isabel La Católica' | Juan de Flandes Cristina Oria | Chef «El arte es como la alta cocina»

Ampliar Oria delante de lo que se conserva del políptico.

«Es admirable como una mujer en esa época tan de hombres se hiciera oír, y tan bien, y fuera una gran mecenas. Es curioso que Isabel I se incorporara en uno de los cuadros y en otro aparezca con su marido. Un matrimonio en el que los dos mandaban mucho, pero se complementaban muy bien en un tiempo en el que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Todo muestra un nivel de detalle brutal: el fondo arquitectónico, la bóveda, el cristal, los reflejos, el manto, las sombras... todo con colores muy vivos que contrastan con otros más tenues. Es como en los catering y la alta cocina, que no es llegar y hacerlo, sino que todo tiene un sentido y un conjunto. Una dedicación previa y un buen hacer».«Vi la Galería y lo único que pensé es: debo traer a mis niños».

Comenta Reporta un error