«Soy del Barça a tope; ¡lo vivo demasiado!»

Jane Kelder en su versión más romántica. Helena Tur, su nombre real, después de escribir 'Malasangre', la historia de suspense psicológico ambientada en la comarca ... leonesa de El Bierzo que pronto llegará a la gran pantalla. La escritora ibicenca se ha metido ahora 'En el corazón de Jane Austen' con su última novela. Una ficción, reza la promoción en la que está inmersa, «deliciosa y documentada al detalle sobre cómo, antes de convertirse en una autora universal, Jane fue una muchacha que vivió la amistad y el amor». La autora, que confiesa su tendencia a refugiarse en la lectura o en sí misma y a inventarse historias, ha hecho su trabajo en tiempo récord, «un año», cuando acostumbra a «dejarlo reposar». Su día a día también es así, reposado.

Lunes

13.00 horas. Semana de promoción. Toca hablar de mi nueva novela, que va sobre la juventud de Jane Austen, una escritora muy actual, en el sentido que refleja muy bien lo cotidiano y los personajes con los que nos movemos. Ha sido la novela más rápida de mi vida. Había leído ya sus biografías, pero he tenido que documentarme, ser más específica en la etapa joven de Jane, en sus 16 años. Pese a todo, sólo me ha llevado un año escribirla, cuando habitualmente me gusta que la obra repose. Tampoco es que me vaya a tirar cinco años escribiendo, pero sí me gusta mirarla cuando ya lleva escrita dos o tres años, porque me hace ver cosas de la estructura, algún detalle que no puedes apreciar cuando estás obsesionada con ella y la tienes todo el tiempo en la cabeza. Necesito esa distancia. Por eso, normalmente dejo que pasen unos años antes de publicar. Eso me permite escribir por cuarta vez el manuscrito.

20.00 horas. No pico nada entre horas, así que ceno pronto. Si me da por cuidarme intento cenar fruta con queso tierno, y si no pues me voy al pan con tomate y jamón o lomo, lo que sea. Depende del día. Eso sí, cosas que no cueste mucho preparar.

Martes

06.00 horas. Me levanto temprano, porque durante 20 años tuve un gato al que acostumbré a comer jamón york a las seis de la mañana y luego no me respetaba. Ni domingos, ni navidades, ni nada. Si estoy escribiendo me levanto antes, a las cinco, aunque en invierno me cuesta más. Cuando más me cunde el tiempo es por la mañana.

06.30 horas. Desayuno dos cafés juntos. Me gusta mucho el café, muy denso, grande. Me hago unas tostadas con tomate y aceite y me las como leyendo la prensa en internet. Abro los periódicos, el mail... y todo esto antes de entrar en faena.

09.00 horas. Ya estoy delante del ordenador. Me gusta escribir con luz natural, no soporto la luz artificial para trabajar. Así que en verano aprovecho y me tiro horas escribiendo, hasta que se va el sol.

11.30 horas. Me tomo pequeños descansos de cinco minutos, porque soy fumadora. Antes pasaba del paquete de tabaco diario, ahora no llego. Fumo en la terraza porque uno de mis gatos es asmático y no puedo fumar dentro de casa.

Miércoles

10.00 horas. Soy hija sola. Mi padre tiene 83 años, es diabético y se está quedando ciego. Mi madre, 80. Y me necesitan. Tengo que cuidarles, llevarles al médico... Por eso vivo a caballo entre Ibiza y Palma. Soy profesora de Lengua y Literatura, y ahora mismo estoy en excedencia. Me lo puedo permitir. No tengo pareja ni hijos; tengo dos gatos y la hipoteca pagada.

13.00 horas. Como pronto, comida casera. Me encanta cocinar. Lo mismo me preparo una ensalada que unas berenjenas rellenas o una lasaña. No sé, comida ibicenca, que me encanta. Y mientras friego, pienso en la novela, cuando me acuesto los personajes me hablan...

19.00 horas. No soy muy fiestera, pero me encanta bailar. Cuando estoy en Palma voy a clases de swing y de blues, y eso me encanta. Lo paso bien con la gente, pero luego no soy de las que se queda de cervezas y me paso el día leyendo filosofía. Me he apuntado a un seminario de filosofía y voy cada quince días. Soy de esas frikis raras. Jaja.

22.00 horas. Me acuesto pronto, si no no podría levantarme.

Jueves

10.30 horas. Escribo. Bueno, en realidad, antes de escribir me releo, tengo que volver atrás por si necesito añadir algún detalle. Creo que soy versátil, aunque hay dos géneros en los que nunca me podré mover: el erótico y el de autoayuda. Ahora estoy trabajando en una novela ambientada en el País Vasco, en Ochandiano en 1897. Estuve allí hace dos veranos y me pareció un pueblo entrañable, ideal para una película, una serie. Mientras, tengo pendiente de publicar otra novela ambientada en el siglo XIX en Asturias en la época en la que empieza todo el tema de la minería. Iba a salir este año, pero en abril mi editor me propuso ficcionar algo de la vida de Jane Austen y aparcamos todo.

20.30 horas. Normalmente cuando acabo de cenar apago la tele y leo. Pero ahora me tengo que disciplinar porque como van a hacer la película de 'Malasangre' y le están dando vueltas al guión me dicen que me ponga todas esas cadenas que hay y que vea alguna serie. Entonces aprovecho para planchar. Antes planchaba siempre con el Tour de Francia y la Vuelta a España.

- Anabel Pantoja, un personaje de lo más televisivo, se ha convertido en la mejor embajadora de su obra.

- Sí, y le estoy agradecidísima. Fue una casualidad. Resulta que ella tenía problemas de insomnio y el psicólogo le aconsejó que leyera por las noches. Alguien le recomendó 'Malasangre', vio el libro en el aeropuerto y lo compró. A partir de ahí empezó a colgar sus historias en Instagram y bueno... Contacté con ella el verano pasado y le pude dar el abrazo que tenía pendiente. La incluyo siempre en los agradecimientos, porque fue una sorpresa alucinante.

Viernes

19.00 horas. A veces salgo a dar una vuelta o quedo con alguien para cenar, pero soy muy casera. Me encanta estar en casa, jugar con los gatos... Lo que sí soy es muy futbolera, del Barça, a tope. Además, soy de las que se pone de mala hostia. ¡Lo vivo demasiado!