Bansky afirma que «Niña con globo» se tendría que haber destruido totalmente

El grafitero Bansky ha revelado que su obra «Girl With Balloon» (Niña con globo), subastada el pasado 5 de octubre en la casa de subastas Sotheby's e inmediatamente autodestruida de forma parcial, se debería haber troceado del todo pero el sistema falló.

En un vídeo colgado en su página web, el artista británico de identidad desconocida afirmó que la casa de subastas londinense no conocía sus planes, como muchos han afirmado después de que la noticia de lo sucedido se viralizara.

La obra, una de las creaciones más populares de Banksy que muestra a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón, se vendió a comienzos de mes por 1,04 millones de libras (1,180 millones de euros).

Nada mas que el martillo golpeara el atril para confirmar la venta, una trituradora de papel escondida dentro del marco victoriano que sostenía el lienzo se activó, reduciendo a trizas la mitad de la pintura.

Una acción que sorprendió a todos los allí presentes y que el propio autor explicó al día siguiente en su cuenta de Instagram con un vídeo que tituló con una cita del pintor español Pablo Picasso, «la necesidad de destruir es también una necesidad creativa».

Una aclaración que ahora ha ampliado en otra grabación encabezada con la frase «Destruye el amor. El corte del director», al que sigue una recopilación de lo ocurrido en Sotheby's el pasado 5 de octubre.

El vídeo concluye con la afirmación «en los ensayos funcionaba cada vez», y muestra como en una prueba el cuadro se destruye totalmente al accionar el mecanismo de dentro del marco, y no como ocurrió en la subasta, en donde se paró de repente a la mitad.

El director de arte contemporáneo en Europa de Sotheby's, Alex Branczik, manifestó tras los sucedido que la casa desconocía los planes del enigmático arista de Bristol (Inglaterra).

Tal y como reiteró este miércoles en una entrevista concedida al medio especializado «The Art Newspaper», la casa no detectó la trituradora porque les dijeron que «el marco era una pieza clave del trabajo». Es decir, que no podían manipularlo porque era «parte integral» de la obra, algo que, según reconoció Branczik, «resultó efectivamente ser así», aunque no de la forma que esperaban.

La «performance (de Banksy) se convirtió al instante en historia del arte mundial», subrayó Sotheby's en un comunicado, que considera que es «la primera vez en la que un nuevo trabajo artístico se crea durante una subasta».

Medios británicos han estimado que el valor del lienzo en el mercado ha podido doblarse gracias a la relevancia que tuvo su destrucción.