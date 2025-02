La momia pelirroja y otros tesoros

j. a. guerrero Lunes, 20 de diciembre 2021, 00:04 Comenta Compartir

Le apodan el Van Gogh de Quinto por su abundante cabellera pelirroja. Tampoco tendría nada de especial si no fuera porque es una momia conservada en un estado excepcional. Y no, no se ganaba la vida como pintor de girasoles. Era un joven monje franciscano, que reposa con las manos atadas en actitud orante. Vivió a finales del siglo XVIII y es una de las 'estrellas' del Museo de las Momias, ubicado en el pueblo zaragozano de Quinto. Acompañan al monje los cuerpos incorruptos de cinco niñas y dos niños que se muestran tan al detalle que una de las pequeñas aún mantiene un lacito en el cabello y otro conserva parte de sus globos oculares. Terrible y a la vez fascinante.

La historia de Van Gogh forma parte del libro 'España inédita' (Geoplaneta), un recorrido por cien lugares cautivadores de la piel de toro, rincones sorprendentes y a menudo desconocidos de nuestra geografía. Dice su autor, el filólogo sevillano Antonio Puente Mayor, que de poco sirve recorrer kilómetros y más kilómetros «si luego no podemos evocarlos». Es esa brújula de los sentidos la que se sale de la ruleta de la rutina al viajar por las páginas de este compendio de tesoros en forma de lugares de culto, paisajes insólitos o museos tan curiosos como el de las momias de Quinto.

El llamado Mar Muerto alavés, el Escorial de los retablos (en Briviesca), el lago Ness español (el de Bañolas, en Gerona), el único museo habitado del mundo (en Genalguacil, Málaga), el pueblo más pequeño con catedral (en Roda de Isábena, Huesca), el río subterráneo navegable más largo de Europa (casi tres kilómetros en las castellonenses cuevas de San José), el coito más antiguo del arte rupestre (en una cueva de Riba de Saelices, en Guadalajara), el Versalles asturiano (en Cudillero), la guarida del Drácula español (en el castillo de Llers), la que se podría considerar la iglesia más antigua de España (en Carballedo, Lugo), el supuesto mantel de la Última Cena (que se exhibe en la cacereña catedral de Coria), la Estatua de la Libertad de Cenicero (La Rioja) o el camposanto más pequeño del país, ubicado en un pueblo perdido del Pirineo de Lérida y que vela por Teresa, su única moradora. Esos parajes recónditos están presentes en 'España inédita', algunos tan sorprendentes como el mayor osario de España, en Wamba (el único que empieza por 'w') o el templo románico de la lujuria, en la colegiata de San Pedro de Cervatos (Cantabria), convertido en un retablo repleto de escenas eróticas que te dejan de piedra.