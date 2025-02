El Barroco se apodera de la primavera del Prado

El Museo del Prado apostará en 2023 por la fuerza y la belleza del Barroco, tratará de dar mayor realce a la escultura e intentará ... recuperar la cifra de visitantes anterior al confinamiento. El «divino» Guido Reni y Francisco Herrera 'el Mozo' protagonizarán la primavera del año recién estrenado, meses en los que se exhibirán también obras del Greco, Goya y Velázquez procedentes de la Frick Colecction, cuyos cuadros se podrán vez de manera excepcional en España. El Prado también se sumará al homenaje con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso, según explicó su director, Miguel Falomir.

La renovación arquitectónica de la mansión Frick hará posible que nueve obras representativas de Velázquez, el Greco, Murillo o Goya, propiedad del industrial Henry Clay Frick, viajen en primavera a España para ser expuestas en el centro.

Del 28 de marzo al 9 de julio permanecerá abierta la exposición dedicada al pintor y grabador italiano Guido Reni, artista obsesionado por la antigüedad clásica y Rafael y que se vio influido poderosamente por Caravaggio. La exposición propone una revisión completa de la contribución de este maestro boloñés del barroco al arte de su tiempo. La exhibición, que se montará en colaboración con el Städel Museum de Fráncfort, es la mayor que se ha hecho hasta ahora en España. No en balde, se podrá contrastar la obra de Reni, del que el Prado posee unos 20 cuadros, con piezas de sus coetáneos de los siglos XVI y XVII como Tiziano, los Carracci o Murillo.

Creador polifacético

'Francisco de Herrera, el Mozo, y el Barroco total' es el título de la exhibición que se podrá visitar del 25 de abril al 30 de julio. De Herrera, uno de los pintores más innovadores del barroco español, es todavía un autor poco reivindicado, a pesar de la transcendencia de su obra. Casi toda ella ha sido restaurada por el museo, que de esta manera realza la figura de uno de los creadores más polifacéticos del Siglo de Oro, un artista que también usó su talento para inventar escenografías teatrales y ceremonias funerarias.

Para el segundo semestre está programada una muestra interesante, 'Reversos. El lado oculto', que pretende desvelar los aspectos ocultos del lienzo. Poca gente sabe que en 'Las meninas', de Velázquez, el reverso ocupa la cuarta parte del cuadro. Mostrar la cara B del soporte pictórico, sea tabla, tela, metal o piedra, es el objetivo de la exhibición, de la que es comisario Miguel Ángel Blanco.

El museo prosigue renovando su exposición permanente, para lo cual piensa incorporar más escultura del Renacimiento y el Barroco.

El 10 de octubre llega la muestra 'El espejo perdido. La imagen medieval del judío y el judaísmo', que estará abierta hasta el 14 de enero de 2024. En colaboración con el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la exposición ilustrará la cuestión de los judíos que se convirtieron al cristianismo y la figura de la Inquisición. Con esta iniciativa, se pretende arrojar luz sobre la violencia desatada contra los hebreos, un asunto rodeado de sombras.

El Prado secundará la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso con una selección de obras del pintor, que fue copista del museo, y colgará pinturas del Greco que fueron decisivas en su carrera. La programación se completa con exposiciones de dibujos de Emilio Sánchez Perrier o sobre 'La importancia del marco en la pintura'.

A diferencia de lo que ha pasado en el Louvre, Falomir no prevé que sea necesario establecer restricciones de aforo en el centro museístico. «En el Louvre el problema no es tanto de aforo, como de circulación. La gente se afana por ver una sola obra», apuntó en referencia a 'La Gioconda'. «Aquí el mayor problema que tenemos es en la sala de El Bosco, pero aún no hemos llegado a esa situación», apostilló.