Un ARCO internacional y seguro de sí mira al Mediterráneo

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 8 de febrero 2023, 16:11

Más de dos tercios de las 211 galerías que participan en la 42 edición de ARCO (un 66%) son extranjeras. La nueva edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebrarán entre el 22 y el 26 de febrero, quiere ser decididamente internacional, aunque enfoque su mirada hacia el Mediterráneo. Su directora, Maribel López, tiene una confianza ciega en el atractivo de su propuesta y en el comportamiento del mercado. En ese dinero que en las crisis busca refugio en el arte y que permita volver a registros prepandemia y superar la «ralentización» del mercado en los últimos dos años.

Sin manejar cifras ni estimaciones concretas sobre el efecto de la inflación el el comercio del arte, detecta López un «enorme entusiasmo» por parte de coleccionistas y galeristas que espera que se traduzca en más ventas. «Arco tiene su propia salud y no no se obsesiona con otras ferias que, aunque no diré nombres, son nuestros referentes. Ha habido un salto de calidad en los últimos años y queremos mantenerlo», se ufana su directora. «Lo que hace la diferencia es no obsesionarse con lo que pasa aquí o allá. ARCO nunca se va a poder comparar a otras ferias, porque lo que intentamos investigar es diferente», aseguró.

La feria más importante del calendario artístico español, posicionada en el concierto europeo e internacional, vuelve a la plena normalidad. Se acabaron las mascarillas y las restricciones. Tanto la directora como los organizadores de Ifema y su director, Juan Arrizabalaga, esperan recuperar cifras de ventas y de visitantes anteriores a la pandemia «e incluso mejores», y «que se impulse el mercado tras dos años de ralentización». Eso supone que entre 90.000 y 100.000 personas pasarán por los pabellones 7 y 9 de la Institución Ferial de Madrid, con una entrada general a 30 euros en los últimos tres días del certamen.

Sin cifras

Como es habitual, ni el coste organizativo ni las cifras reales de negocio se detallan ni por parte de los organizadores ni por las galerías, este año 211 procedentes de 36 países. En 2022 hubo 185 galerías, el 61% internacionales y procedentes de 30 países. En 2020 fueron 210 las galerías presentes y 130 las de la jibarizada edición de 2021. El 21% de las galería foráneas este año serán latinoamericanas, sobre todo de Argentina, Brasil México y Perú «posicionando una vez más a ARCO como punto de encuentro intercambio entre Europa y Latinoamérica»

«Hay mucho deseo de estar aquí y muchas ganas de comprar», insiste la directora que evitó valorar si la inflación afecta, para bien o para mal, al mercado del arte. Celebra Maribel López «el creciente interés de las galerías internacionales por una feria que confirma su potencial como mercado activo y como lugar destacado para visibilizar a los artistas e impulsar el conocimiento y la investigación en torno al arte contemporáneo».

Insiste en que que su renovada apuesta por la internacionalización «será la clave para consolidar la recuperación del mercado», dejando claro que esa voluntad internacional «no supone desatender a las galerías nacionales, a las que cuidamos y protegemos». Se refería así a las 71 galerías españolas con cita en la feria y que representan el 34% del total.

Destacó también la doble naturaleza de ARCO, «que es espacio comercial y de mercado y al tiempo una institución cultural». Una treintena de galerías internacionales del programa general participan por primera vez vuelven después de muchos años como como Capitain Petzel, Contemporary Fine Arts, David Zwirner, Mendes Wodd DM, Nicolai Wallner, Rudiger Schotte o Timothy Taylor. No faltarán gigantes del sector como Perrotin, Chantal Crousel, Krinzinger o Thaddaeus Ropac.

Como cada año, la feria acogerá obras de más de un millar de creadores abarcando tanto las vanguardias históricas como el arte contemporáneos y el más actual. De los 211 galerías aceptas por el comité organizador, 170 están incluidas en el Programa General. Serán 47 las galerías de los programas comisariados que exponen pintura, escultura instalaciones fotografía, vídeo, dibujo y grabado.

Tematizada

Desde hace ya varios ediciones ARCO renunció al país invitado. En su lugar se apuesta por un tema que este año es 'El Mediterráneo: Un mar redondo'. Entienden sus organizadores que la milenaria cuenca mediterránea «sigue siendo un lugar de encuentro para el arte no jerarquizado y comprensible».

Sí habla récord en la cifra de coleccionistas invitados, más de 400 coleccionistas internacionales y 200 profesionales de 40 países que llegan con todos los gastos pagados «y por indicación de las galerías». La feria mantiene su servicio gratuito de asesoramiento para compradores First collectors by Fundación Banco de Santander, que en sus 13 años de historia ha asesorado a más de 550 personas. Además, volverá a potenciar el programa Young collectors que incorpora más de 50 jóvenes coleccionistas internacionales.