Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

La imagen resulta perturbadora. Decenas de exultantes hombres uniformados rodena la 'Cloud Gate', la característica escultura de Chicago. Los sujetos armados parecen los entusiastas conquistadores ... de una ciudad sitiada que inmortalizan su victoria antes de comenzar el pertinente saqueo. Anish Kapoor, el autor de la monumental obra, ha denunciado que la inquietante instantánea, difundida por los medios de comunicación, representa la América fascista e, incluso, sopesa emprender medidas legales contra el gobierno.

La iniciativa del autor angloindio constituye un caso raro dentro del mundo del arte. Aunque el ámbito local de la plástica no suele ser afín a las tesis republicanas, no se han producido reacciones tan directas y explícitas entre los grandes creadores norteamericanos. Hay excepciones. Jeff Koons, el más cotizado del mundo, según algunas listas, apoyó la candidatura de Kamala Harris con la donación de una pieza, posteriormente subastada y que proporcionó 1,5 millones de dólares. La posición de Kapoor, de 71 años, le permite una situación de privilegio. Este artista global es una de las figuras contemporáneas, dotada de un imaginario propio que desarrolla en proyectos por todo el mundo. Su condición cosmopolita le viene de cuna ya que es hijo de padre hindú y madre judía de origen bagdadí y estudió ingeniería eléctrica en Israel antes de percatarse de que su vocación era el arte y trasladarse a Londres, donde reside actualmente.

Sus obras han ido ganando ambición y mayores dimensiones desde su irrupción en los años ochenta. Sus esculturas e instalaciones se sitúan, a menudo en un plano intermedio y ambiguo entre el aspecto geométrico y la sugerencia orgánica y, en el plano conceptual, juegan con la presencia y la sensación de vacío mediante la frecuente utilización de la perspectiva.

Su definitivo encumbramiento llegó con el uso de pigmentos brillantes, materiales tecnológicos como el acero reflectante y grandes hendiduras que permiten la incorporación literal del espectador. La 'puerta de la nube' corresponde a esta fase caracterizada por las iniciativas 'site specific' y atrae irremediablemente la atención del público que acude al Parque del Milenio, en el corazón de la 'ciudad del viento'. También conocida como 'The Bean' o 'la alubia', su aspecto curvo y fluido puede hacernos imaginar el aterrizaje de una misteriosa nave espacial en pleno 'downtown'. Su pulida superficie actúa como un espejo que difunde reflejos distorsionados de quienes se sitúan en su parte inferior.

La fotografía de los agentes fronterizos a su alrededor destila un ácido simbolismo. Ellos son la cara visible de la 'Operación Midway Blitz', destinada a capturar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, y forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para difundir una sensación de mayor seguridad en grandes urbes controladas por el Partido Demócrata. Esta militarización de la vida pública se ha extendido a urbes como Memphis, Los Ángeles o Washington, y se vale de recursos violentos que han extendido el pánico en áreas habitadas por extranjeros.

La actitud de resistencia de Kapoor no es novedosa. Su obra se ha convertido en toda una referencia de Chicago y, en consecuencia, utilizada como reclamo tanto por la producción audiovisual, el cómic y otras entidades más cuestionables como la Asociación Nacional del Rifle. Hace siete años, la organización incluyó vistas de la 'Cloud Gate' en un vídeo de promoción y el autor la demandó exigiendo su retirada por incompatibilidad entre sus valores y la democracia inclusiva de la gran pieza. El juicio finalizó con un acuerdo que incluía la supresión de aquellas imágenes.

El uso sin permiso de productos culturales ha sido una constante en las campañas de Trump

La utilización de productos culturales sin permiso ha sido una constante en las campañas electorales de Trump y los autores han protestado recurrentemente contra esta práctica exigiendo su retirada. Olivia Rodrigo, Phil Collins o los representantes de Prince o ABBA, entre otros, reclamaron que se dejaran de utilizar sus canciones, en muchos casos, aludiendo a diferencias ideológicas.

Aliado con la polémica

El compromiso solidario ha sido una constante en la vida y obra del autor indio. Ha colaborado con el perseguido escritor Salman Rushdie y en 2011dedicó la obra 'Leviathan' a su colega chino Ai Wei Wei, detenido en China. La airada reacción ante la belicosa interpretación de 'Cloud Gate' demuestra esa postura en pro de los derechos humanos. También ha habido otros autores plásticos que han pasado a la acción. Hace cinco años, los aviones surcaron el cielo dejando una estela contra las políticas anti inmigratorias de la Casa Blanca. Los mensajes, escritos en inglés, castellano y lenguas mayas, eran obra de 80 creadores reunidos en el proyecto 'In Sight Plain' ('A plena vista') y denunciaban las detención, reclusión y expulsión de personas.

Kapoor no es partidario de una estética militante, del 'agitprop', y, sin embargo, su trabajo suele provocar la polémica. Hace una década, describió su escultura 'Dirty Corner', instalada en los jardines de Versalles, como 'la vagina de la reina', un comentario que provocó polémica, posiblemente, el mejor premio que puede obtener cualquier artefacto artístico.