Este artista global tiene proyectos por todo el mundo. Fotoilustración: El Correo

Anish Kapoor, no con mi 'Cloud Gate'

Perfil ·

El artista angloindio rechaza la utilización gubernamental de su obra emblemática de Chicago

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

La imagen resulta perturbadora. Decenas de exultantes hombres uniformados rodena la 'Cloud Gate', la característica escultura de Chicago. Los sujetos armados parecen los entusiastas conquistadores ... de una ciudad sitiada que inmortalizan su victoria antes de comenzar el pertinente saqueo. Anish Kapoor, el autor de la monumental obra, ha denunciado que la inquietante instantánea, difundida por los medios de comunicación, representa la América fascista e, incluso, sopesa emprender medidas legales contra el gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

