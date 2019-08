«Suelo hacer drama, pero me gustaría hacer más comedia y trabajar en inglés» Ángela Cremonte en la sede del Festival de Mérida. :: Brígido Ángela Cremonte Actriz La actriz hispano-argentina interpreta a Alcíone y a la ninfa Eco en la obra 'Metamorfosis' que estará en escena en Mérida hasta el domingo MARÍA BLANCO CANCHO MÉRIDA. Miércoles, 7 agosto 2019, 08:30

Ángela Cremonte se crió en Madrid, pero toda su familia es argentina, hasta el perro, resalta la actriz. Dice sentirse muy madrileña pero la mitad de su corazón está en Argentina. Ahora forma parte del elenco de 'Metamorfosis', que se representa hasta el domingo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

-¿Por qué estudió Arte Dramático?

-No lo pude evitar, me sobrevino. La primera vez me subí a un escenario con seis años. Siempre he sido muy empollona, me encanta la filosofía, la historia, las letras y quería seguir estudiando. Cuando estaba en la carrera de Humanidades, conocí a Andrés Lima, uno de los directores de teatro más reconocidos de España y me di cuenta que necesitaba pasar del grupo de teatro de la universidad a algo más profesional. Compaginé las dos cosas, haciendo malabares. No dormía, me quedaba dormida en los ensayos.

«Uno dice feminismo y parece que el mundo se tensa. No pasa nada, el feminismo es algo natural»

-En 2010 su carrera dio un salto ¿Cómo fue?

-No lo viví como un 'boom' porque tampoco eran personajes protagonistas, no fue un agobio. Lo pude compaginar perfectamente, además yo tengo mucha energía. Fue muy divertido, tres personajes en series que me gustaron muchísimo. En especial en 'Hispania', en el personaje de Sabina, la esclava de 'Hispania', uno de los personajes que más me ha gustado en mi carrera.

-¿Cómo lleva estos cinco días de representación de Metamorfosis?

-Con una felicidad a nivel extremo. Se ha formado un grupo precioso, estamos un poco de campamento de verano. Es cansado porque damos nuestro corazón cada día, pero estamos muy felices por la acogida del público y por estar en este sitio tan bello. Entrar en el Teatro de Mérida transciende la propia profesión de actor. Es algo que te conecta con el origen de la humanidad, es muy emocionante.

-¿Ha notado algún cambio desde el día del estreno hasta ahora?

-Da seguridad haber hecho ya más funciones porque como casi no hay tiempo de ensayo en el teatro, la verdad es que los primeros días vas un poco asustado porque hay un montón de cosas que pueden fallar. Los micros, no tener los tiempos de cambio tan calculados, las distancias... Ahora que ya lo tenemos más agarrado, vamos más sueltos y más relajados.

-¿Cómo se siente en su papel de 'Alcíone' y de 'Eco'?

-Genial. Hay días que siento que lo hago mejor, que conecto más, que llego más a lo que yo creo que hay que hacer. Otros días no tanto y siento que hay cosas que hay que mejorar, pero no somos máquinas. 'Alcíone' y 'Eco' son dos escenas que me encantan, en especial la de 'Alcíone y Ceix' es una escena que me emociona muchísimo. A veces cuando salgo a escena con Adrián Lastra estoy tan a lágrima viva que digo «¡Madre mía!»... También es verdad que Adrián es un gran compañero y me parece uno de los mejores actores de su generación en este país, eso también ayuda mucho.

-Hace tiempo retuiteó un tuit sobre la bajada del IVA en el cine.

-No creo que sea solo una cuestión del cine, sino de la cultura y el turismo en este país. La cultura es industria y genera muchos puestos de trabajo, aparte de que genera mejores seres humanos. Pero bueno, dejemos eso aparte porque a veces parece que los políticos solo atienden a números... Esto es una industria que puede generar mucha riqueza, más bienestar y que puede sumar al PIB. Si el Estado no la cuida, nosotros más no podemos hacer porque vamos muchas veces muy al límite. La gente piensa que no, que hay muchísimo dinero dentro del teatro, de las series, del cine y la verdad es que muchas veces vamos bastante al límite.

Educación

-Otro de sus retuits de hace tiempo fue sobre el apoyo que el presidente de Canadá, Justin Trudeau, dio a la comunidad LGTBI.

-Yo no puedo hablar por ellos porque no estoy dentro de esa comunidad. Lo que creo es que a la vista está que España en general es un país dónde eso está naturalizado porque lo es. Es algo natural, pese a voces que ahora están intentando surgir bastante peligrosas en contra de eso. Espero que dentro de un tiempo esto deje de generar debate.

-Una vez le preguntaron si su opinión sobre el feminismo cambió tras rodar 'Las chicas del cable' y dijo que no. ¿Cuál es esa opinión?

-Mi opinión no ha cambiado, pero se ha enriquecido por vivencias mías y porque cada año que pasa intento saber más. El feminismo es algo natural. Ahora parece ser que hay distintos feminismos y que la palabra suscita cosas extrañas. Uno dice feminismo y parece que el mundo se tensa. No pasa nada, el feminismo simplemente quiere la igualdad entre hombres y mujeres ¿A quién le va a parecer mal eso? No lo entiendo, es absurdo. Necesitamos a los hombres para conseguir igualdad de derechos. Nos tenemos que ayudar entre todos, no es algo que excluya al buen hombre, por así decirlo. Creo en los seres humanos, en su bondad y en su capacidad para ayudarse y eso no entiende de géneros.

-¿Cuál cree que es la solución al machismo?

-Se necesita mucha más educación desde pequeños. Hay que educar a los niños y niñas para que esto deje de suceder. El machismo es un problema de hombres y mujeres. Creo que la palabra machismo se queda corta para definir el problema. Abarca desde que te digan algo grosero por la calle por la falda que llevas hasta el asesinato. Me parece que hay que buscar otra palabra para denominar a eso. Son asesinatos de gente que no está bien de la cabeza, que no entiende y no sabe aceptar e integrar a la mujer, no tienen ningún tipo de empatía y eso hay que educarlo y entrenarlo.

-Y ya para terminar... ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-La cuarta temporada de 'Las chicas del cable' se estrena el 9 de agosto, hay una quinta y quién sabe si habrá otra... Tengo un proyecto fabuloso pero todavía no puedo decir nada. Me siento muy feliz en mi carrera profesional, estoy en uno de mis mejores momentos.

-¿Hay algún papel que le gustaría hacer en especial?

-Me gustaría hacer más comedia, porque siempre me suelen dar papeles dramáticos y me encantaría trabajar en otro idioma con algún director inglés o norteamericano porque se hacen cosas muy buenas allí y es un idioma que me gusta mucho.