Altos mandos y especialistas de inteligencia, ponentes de un curso de la UEx en Cáceres

Jueves, 18 octubre 2018, 08:42

Las grandes compañías privadas e instituciones públicas demandan cada vez más analistas de inteligencia que sepan comprender la realidad geoestratégica, económica y política, de un mundo empresarial cada vez más complejo e interconectado. Por este motivo, la Universidad de Extremadura (UEx), dentro de los Cursos Internacionales de Verano-Otoño, junto con la Fundación de Estudios Estratégicos e internacionales (Fesei), desarrollarán durante dos días el seminario 'Introducción al análisis de la inteligencia'.

Se trata de un curso que se celebra en Cáceres y que cuenta entre sus ponentes con el embajador de Turquía en España, Ömer Önhon y el de Israel, Daniel Kutner, así como altos mandos militares y especialistas en inteligencia. Tiene como finalidad dotar a los alumnos participantes de una base de conocimientos en las áreas de análisis de inteligencia, geoestrategia, ciberseguridad, ciberespionaje y ciberterrorismo; lo cual les permitirá adentrarse en un nuevo nicho del mercado laboral.

Una formación especializada que surge como respuesta a la demanda creciente de actividades formativas relacionadas con este ámbito de conocimiento bajo el prisma del marco educativo universitario. Así lo explicó ayer el director de Fesei, Miguel Álvarez de Eulate, que señaló que los participantes podrán «conocer unas herramientas y una metodología útiles, tanto para el sector público como privado, de anticipación de futuro». En la empresa, según apuntó, «sirve para analizar perfiles de clientes, el entorno global, la implementación de nuevos mercados, nuevos negocios y además es una metodología de análisis que nace de los servicios de información de inteligencia aplicada al mundo empresarial».

El curso está dirigido tanto a profesionales que se dedican a seguridad, defensa, futuros diplomáticos y futuros analistas del sector tanto público como privado. De este modo, el director se refirió a «grandes compañías como Cepsa o Eulen que están desarrollando unidades de inteligencia para anticiparse a los acontecimientos y analizar la competencia, los clientes, el entorno empresarial».

Álvarez de Eulate precisó que «tenemos una metodología que construye futuro y planes de acción para encaminarnos al mejor escenario». El director estuvo acompañado en el acto de inauguración por José María Álvarez de Eulate, presidente de Fesei; una fundación que tiene vocación internacional, desde la que se imparte un máster de liderazgo, diplomacia e inteligencia con el fin de fomentar unas posibilidades profesionales que empiezan a desarrollarse en España en este ámbito. En el acto también estuvo presente el vicerrector de Calidad de la UEx, Juan Carlos Preciado que resaltó la gran acogida que ha tenido el curso, así como el buen balance registrado en la programación de cursos de Verano-Otoño de la UEx que concluye con la celebración de este seminario.

Tras la presentación del seminario, el almirante Treviño, experto en inteligencia, impartió la primera de las sesiones y señaló que «hoy día no hay empresa o institución que no tenga un órgano de inteligencia que se dedique al proceso de la información». Se refirió a «la inteligencia» como una necesidad que «no está únicamente en el ámbito militar sino en cuestiones cotidianas como pueden ser realizar una compra» y por supuesto, en el mundo empresarial. Treviño apuntó que «en España hay mucha gente preparada en inteligencia y nuestras empresas están triunfando en el extranjero». Añadió que «es fundamental y que la empresa que no hace inteligencia de mercado está perdida. Tengo que estar en constante evolución, conocer la información y procesarla para anticiparme al futuro», apostilló.