Alfonso, los ojos del convulso siglo XX

Del rey al campesino más humilde, cualquier protagonista de un hecho relevante del siglo XX posó ante el objetivo de Alfonso. Bajo ese nombre comercial trabajaron cuatro fotógrafos, Alfonso Sánchez García y sus tres hijos: Alfonsito, Luis y José Sánchez Portela. Precursores de la fotografía moderna y renovadores del género en la prensa gráfica, fueron los ojos de la convulsa España del siglo XX desde la guerra de Marruecos hasta la Transición. Su impagable legado se expone en la muestra 'Cuidado con la memoria', que la sala Canal de Isabel II en Madrid acoge hasta el próximo 23 de enero.

Todo el material de 'los alfonsos' -casi 120.000 negativos- está en el Archivo General de la Administración (AGA), digitalizado y de acceso libre. De ahí proceden las 144 fotografías de la muestra, a las que se suma abundante material documental inédito y casi 40 copias de época de dos colecciones privadas.

Proclamación de la Segunda República. Puerta del Sol, Madrid, 14 de abril de 1931.

Buena parte de esas imágenes están incrustadas en nuestra memoria colectiva: Alfonso XIII de cacería; el multitudinario entierro de Canalejas, asesinado en un atentado en 1912 ; la risueña vendedora de pavos en el gélido Madrid de 1922; el toro muerto en plena calle, estoqueado por un torero que andaba por allí tras escapar del camión que lo llevaba al matadero y herir a varias personas; el histórico retrato del líder rifeño Abd el-Krim tomado en 1922 o la proclamación de la Segunda República.

«La firma fotográfica Alfonso configuró la memoria visual del dinámico, convulso y trágico siglo XX español», explican Chema Conesa y Ana Berruguete, comisarios de la exposición.

La firma Alfonso nació como Agencia de Información Gráfica de Prensa en 1915. Fue un empeño del patriarca de la saga, Alfonso Sánchez García (Ciudad Real, 1880-Madrid, 1953), que supo aprovechar el talento de su hijo mayor, «quien con el resto de la familia y otros colaboradores, dominaron, impulsaron y renovaron la fotografía de prensa en la primera mitad del siglo XX» según Berruguete.

Ramón María del Valle-Inclán

Un capítulo introductorio sobre los estudios Alfonso, con libros, carnés, cartas, periódicos, y 14 fotos 'vintage' da paso a 'El imperio de la imagen' -con fotos del primer tercio de siglo XX-, y a 'Los años convulsos' -sobre la Guerra Civil-, para acabar con una memorable galería de retratos.

Quién es quién

De Alfonso XIII a Franco, retrataron al quién es quién de su época. Miguel Primo de Rivera, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto o Manuel Azaña entre los políticos. Científicos como Ramón y Cajal o Gregorio Marañón. Pensadores y escritores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Lorca, Unamuno, Gómez de la Serna o Camilo José Cela. Pintores como Romero de Torres o Sorolla. Deportistas como Paulino Uzcudun o Di Stéfano, y toreros como Juan Belmonte y Fortuna.

Alfonso XIII de caza en el coto de Aldovea. 1920.

De enorme éxito comercial, 'los alfonsos' «tuvieron casi el monopolio de las prensa gráfica en el primer tercio del siglo XX», explica Berruguete. Ante una espectacular eclosión de medios, el estudio llegó a tener 22 empleados «que aportaron un punto esteticista a la prensa de la época».

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Tras la guerra, les retiraron el carné de reportero gráfico que Alfonso padre no recuperó hasta 1952. En 1942, 'El Alcázar', diario del régimen, les señaló en la columna anónima 'Cuidado con la memoria'. Les exigía silencio y discreción «para no provocar a los que tienen memoria, ofensas que perdonar y agravios que vencer». Una situación que supieron bandear para acabar ganándose el favor del régimen y fotografiar a Franco, que llamó a 'los alfonsos' al Palacio del Pardo en varias ocasiones. Testigos de la apertura democrática, mantuvieron abierto su estudio principal en la Gran Vía madrileña hasta hace pocos años.