Alexis Ravelo: «Soy muy payaso y con poca vergüenza»

Alexis Ravelo (Las Palmas, 51 años) siempre supo que quería ser escritor. Estudió, sin terminar, la carrera de Filosofía porque más que saber de letras ... quería reflexionar sobre las ideas. Trabajó como camarero cuando era joven, pagó cuatro años de universidad y se refugió en los libros, que eran la vía de escape de una vida que no duda en calificar de «difícil». Destaca por sus novelas negras, cuentos y microrrelatos. Además, ha escrito libros infantiles, historias para adultos y guiones para publicidad. Su más reciente reconocimiento es el Premio Café Gijón 2021 por 'Los nombres prestados' (Siruela).

Lunes

7.00 horas. Intento madrugar para hacer una escritura pura y dura. Solo tomo un café al despertar. Redacto a mano, al menos las primeras páginas de mis libros, pero no por romántico, sino por práctico. Así, cuando paso al ordenador ya tengo una segunda versión de texto. Soy muy obsesivo y estoy continuamente corrigiendo. Hago muchos borradores.

11.00 horas. Cuando eres joven tiendes a escribir por la noche, pero con los años, aprovechas las mañanas para todo. Puedo dedicarle el tiempo que quiera antes de la comida.

11.30 horas. Desde que me mudé a las afueras de la ciudad con mi pareja, alejados del centro, me la paso en casa. Me acompaña 'Kira', una perrita que adoptamos desde que tenía más de un año.

Martes

12.00 horas. Yo cocino. Lo hago bien según mis amigos. Me gusta probar cosas nuevas, ya sea de la cocina gourmet que de la popular. Pruebo con recetas de todo el mundo: un cuscús o un guacamole. Cocinar es divertido, te relaja, realmente creo que tiene mucho que ver con la escritura. Al final, contar una buena historia es trabajar con diferentes ingredientes y mezclarlos de manera que salga un buen plato, que es el libro.

14.00 horas. Soy absolutamente omnívoro. No me pierdo nada de la vida y tengo una dieta variada. Puedo comer lomitos de merluza al limón con calabacín o un gran chuletón con patatas.

15.30 horas. Estoy trabajando en mi próxima novela, que en principio debería salir el año que viene. Es sobre unos pequeños delincuentes y sus líos. Siempre estoy en dos o tres proyectos simultáneos, pero cada uno en diferentes estadios. Continúo con la promoción de mi último libro 'Los nombres prestados' y estoy corrigiendo 'Los días del mercurio'. Se escribe un poco y se deja reposar. Ahora que 'gozo' de reconocimiento nacional, aprovecho para lavarles la cara a mis libros anteriores.

Miércoles

«De joven llevaba una vida bastante dura. Siempre digo que la verdadera juventud no empecé a vivirla hasta los 30 años»

17.45 horas. Aunque no publicara, seguiría escribiendo. Siempre quise hacerlo. Pese a que tenía más sentido estudiar filología, el campo de las ideas, la metafísica y la ética me llamó la atención. Entendí que la filosofía me iba a dar una formación más interesante. En mis obras, hay una segunda lectura que esconde una pregunta potente que tiene que ver con el ser humano y las elecciones a las que su libertad lo lleva. Por lo general son novelas negras en las que te cuestiones si la violencia es una excepción al orden o forma parte de él.

18.00 horas. La tarde suele ser para descansar, viendo series o películas clásicas. Hace mucho tiempo no voy al cine. También me gustan los videojuegos. Aunque ya tenga una edad no implica que me cierre a lo moderno. Cada vez son más sofisticados, las historias son más complejas y los diálogos están muy bien escritos. Ya quisiera haber hecho el guión del personaje Trevor Philips de Grand Theft Auto V. Es un área que me gustaría explorar. En mi trabajo nunca he dicho que no a algo.

Jueves

19.30 horas. No soy de excursiones, suelo estar más liado. Este es un oficio que, se supone, desempeñas en casa aunque luego tiene una vertiente pública. Promociones, conferencias, viajes... En primavera y otoño estoy todo el día metido en aviones, por eso valoro tanto el tiempo en el hogar.

20.00 horas. De joven llevaba una vida bastante dura. Por eso, siempre digo que empecé a vivir la verdadera juventud a partir de los 30 años. Comencé a trabajar a los 14 como camarero. Los libros me ayudaban a olvidarme y a entender la realidad. Ahora leo de dos a tres horas al día con un lápiz en la mano. Maltrato mucho las páginas, subrayo y hago anotaciones.

23.00 horas. Yo fui lector antes que escritor. Fue en un taller de escritura de Mario Merlino, donde me mostró que yo también tenía talento a los 19 años.

Viernes

9.00 horas. He terminado de dar hace poco un taller y siempre intento hacerlo con humor. Se cree que la literatura es sinónimo de seriedad. Pero, yo soy un payaso y no tengo vergüenza.

22.00 horas. Como trabajé muchos años poniendo copas, salgo muy poco de noche. La fiesta la montamos en casa.

Sábado

07.40 horas. Para la escritura no existen los sábados ni domingos. A mi pesar, me despierto temprano todos los días porque ya estoy acostumbrado.

15.00 horas. Al menos una vez al mes, mis amigos vienen a casa a un 'yo traigo'. Pasamos la tarde con una barbacoa y un vinito, hablando de lo humano y lo divino. Saco la guitarra, dependiendo de cuántas copas lleve encima, y toco tangos, boleros, rancheras o las de Silvio Rodríguez. Soy de Canarias y a los niños de mi generación nos regalaban un timple. Cuando ya sabías tocar el instrumento, subías de nivel y era el turno de la guitarra.

Domingo

16.00 horas. Tenemos un pequeño huerto en casa desde hace cinco años. El típico 'huerto de ensalada' para el entretenimiento familiar con fresas y tomates. Me divierto podando o regando.

18.40 horas. Me gusta ir a la playa, pero no lo hago demasiado. Intento ir a sitios con pocos turistas. Si eres canario, el mar lo tienes siempre a la vista, su ritmo nos condiciona. Se nota en mis libros que van siguiendo la marea.