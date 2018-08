«Los actores le debemos mucho a Miguel Murillo» 00:41 Cándido Gómez en la sede del Festival. :: / BRÍGIDO El actor extremeño Cándido Gómez actúa por décima vez en el Festival de Mérida para dar vida a un usurero en 'La comedia del fantasma' B. BRAVO MÉRIDA. Martes, 14 agosto 2018, 08:50

Cándido Gómez lleva toda una vida dedicada al teatro y a sus 66 años asegura que dejará de subirse al escenario cuando ya no pueda aprenderse el texto.

-De nuevo en el teatro romano, esta vez con un personaje al que todos odian, ¿no es así?

-Misorgírides es el usurero, el clásico prestamista que ha existido a lo largo de la humanidad, y al que todo el mundo debe dinero. Él especula con los préstamos y se hace rico. Es un personaje muy malo, pero yo le he dado un poco la vuelta y, sin dejar de ser malo, hago que la gente se ría.

-¿Dónde veríamos ahora reflejado ese Misorgírides?

Sería un banco, porque mi papel es la banca personalizada. Es un sinvergüenza, un ladrón y un corrupto.

-¿Y qué opinión tiene personalmente usted sobre ese sistema?

-Soy muy crítico con el poder del rico hacia el pobre al que se explota.

-¿Cómo es la relación de tantos años con el autor de 'La comedia del fantasma', Miguel Murillo?

-Llevo trabajando toda la vida con él. Todos los actores le debemos mucho a Miguel Murillo porque gracias a él hemos comido muchos años. Nunca tiene pereza para escribirte cualquier obra o escribirte una canción, como ha hecho para la compañía de cabaret que yo tenía, la Candi 2 Banda. Es como mi hermano. Yo particularmente soy muy amigo de él y le tengo mucho cariño.

-Lleva toda su vida dedicada al teatro en su tierra, eso ya es un éxito personal como actor.

-Tengo que reconocer que sí. Llevo 35 años dedicando al teatro y no he hecho otra cosa en mi vida. Y la verdad es que no puedo quejarme. Es un lujo tener 66 años y seguir dedicándome en esto, y además tengo ahora más trabajo que antes.

-¿Por la experiencia?

-No porque sea mejor actor, sino porque tengo menos competencia de actores de mi edad.

-Por su trayectoria, diría entonces que se puede vivir del teatro en Extremadura.

-Sí. Además, en esta región hay un talento innato para esta profesión, con muy buenos actores. Pero el teatro siempre ha estado en crisis. Y de hecho cuando llegaron los momentos económicos difíciles a nivel global, el sector de la cultura fue de los primeros en caer y para los que no somos famosos era muy difícil sobrevivir.

-¿Qué consejo daría a los que se inician en el mundo de la interpretación en esta región?

- Que tengan siempre otra cosa dentro de la profesión para no quedarse sin trabajo. Yo por ejemplo tuve una compañía durante 22 años. Cuando me llamaban para actuar en otros proyectos, aparcaba la compañía, y cuando me dejaban de llamar la cogía. Si estás esperando a que te llamen puede que haya intervalos que no trabajes y tengas que abrir la caja de maquillaje para sentir esas sensaciones.

-¿Qué es eso de abrir la caja de maquillaje?

-En mis inicios como actor, había veces que estaba sin trabajo y entonces abría la caja y el olor del maquillaje me daba inspiración. Ahora ya me basta con mirar para atrás y recordar todo lo que he hecho.

-¿Qué fue de la Cándi 2 Banda?

-Ya no funciona como empresa y está aparcada, pero el año pasado hicimos tres actuaciones porque nos siguen llamando. Hicimos una actuación para reivindicar un tren digno en Extremadura.

-¿Volveremos a ver a la banda?

-Probablemente este año la retome.

-Con diez obras que suma ya en el Festival de Mérida, llega esta vez con un personaje cómico.

-Con el careto que tengo, casi siempre he hecho tragedia , con personajes como el emperador Claudio, en 'Agripina' de Aran Dramática, o Timón de Atenas. A mí lo que me gusta es hacer reír pero también ser malvado en escena.

-¿Y si le dan a elegir?

-Me quedaría con hacer reír. He hecho reír siempre a la gente y la sonrisa es la actitud más elegante de una cara. Pero tengo recuerdos de cuando hice Claudio en 'Agripina' que mucha gente me esperaba en camerino para felicitarme porque no se creían lo que habían visto. Y eso es muy importante para mí.

Cómicos, buenos trágicos

-¿Fue complicado aquel papel?

-Los cómicos solemos ser buenos trágicos pero al revés parece ser que no.

-¿Se toma la vida con humor?

-Ya con la edad que tengo soy menos bromista pero el humor lo tengo metido en la cabeza. No soy capaz de hablar en serio.

-¿Y eso ayuda a la hora de interpretar un personaje cómico?

-Por supuesto.

-Participó en un cortometraje con Loles León, recientemente estrenada en el Festival de Mérida. ¿Qué recuerdos tiene de aquel rodaje de 'El mundo entero'?

-Loles León es una estrella y la película ha estado muy bien, se ha quedado a las puertas de los Óscar y de los Goya. No tengo ninguna escena con ella pero estuvimos juntos en la presentación de la película.

-A lo largo de su vida también ha hecho cine dentro y fuera de Extremadura.

-Más en Portugal, donde ya he hecho tres, 'A raia dos medos', 'Operación otoño' y 'Aguas mil'. Pero yo creo que al cine he llegado un poco tarde. El cine es otra historia. Es un arte, evidentemente, pero si tuviera que elegir me quedaba con el teatro.

-¿Qué tiene el teatro para ser su mejor opción?

-El teatro es todos los días. En cine un buen día haces siete escenas. Pero en teatro no puedes repetir.

-¿Quién es el actor con el que más le ha gustado trabajar?

-Tengo un compañero, Alfonso Blanco, mi pequeño gran hombre, con el que lo he pasado muy bien. Pero en general, los actores extremeños son bastante buenos compañeros trabajando. Mencionaría a Beli Cienfuegos, con quien hice 'Pasando Revista', de Miguel Murillo.

-¿Y hasta cuándo le vamos a seguir viendo en los escenarios?

-Yo no dejaré nunca esto, lo haré cuando ya no sepa qué digo. Pero es que además creo que los actores combatimos muy bien el alzhéimer porque memorizamos mucho.

-¿Cómo ha sido la experiencia con el baile para 'La Comedia del Fantasma' que tanto le ha costado?

-Competir bailando con chavales de 25 o 30 años es complicado y estaba un poco despistado. Entonces me cogió la coreógrafa, me dio unas clases particulares y en dos días me puso las pilas, pero llevaba ya cuarenta bailando mal.

-A sus 66 años no para de tener proyectos.

-Yo acabo esto y me pongo a estudiar. Estoy con Aran Dramática en la obra 'La Torre', con Guirigay haciendo 'Pícaro Rozante' y con Teatrapo haciendo 'Marco Aurelio'.

-¿Cómo se llevan cuatro obras a la vez?

-Con mucha dignidad y con la cabeza muy alta.