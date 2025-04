Así viajó un ábside medieval de Segovia a Manhattan

José Antonio Guerrero Madrid Domingo, 28 de mayo 2023, 00:14 | Actualizado 00:21h. Comenta Compartir

Al amanecer de un viernes 14 de febrero de 1958 el carguero 'Monte Navajo', de la Kerr Steamship Line, arribaba al puerto de Nueva York ... con un monumento nacional español en sus bodegas. Desmembrado en 3.396 bloques de piedra empaquetados en 839 cajas individuales, viajaba el ábside de la iglesia de San Martín de Fuentidueña, en Segovia, un tesoro arquitectónico del siglo XII, con destino al museo The Cloisters, la sección de arte medieval del Metropolitan Museum de Nueva York (MET), en el corazón de Manhattan, donde hoy se erige como una de sus piezas más icónicas. La joya segoviana contaba desde 1931 con la declaración de monumento nacional, es decir, el Estado era responsable de velar por su protección e impedir que saliera de España. No solo no lo hizo, sino que Franco movió todos los hilos para favorecerlo.

El libro 'De Fuentidueña a Manhattan' (Cátedra) narra la connivencia del régimen franquista con una operación diplomática que llevó años de negociaciones secretas con las autoridades norteamericanas y especiamente con el director del MET, James J. Rorimer, uno de los famosos Monuments Men de la II Guerra Mundial, y la directa implicación del aparato administrativo español, las academias de Bellas Artes y de la Historia, la Iglesia y hasta el propio Vaticano. Todo un rosario de turbias maniobras con un fin muy buscado por la dictadura: estrechar relaciones con Estados Unidos para salir del aislamiento internacional en el que Franco se había metido tras ganar la Guerra Civil. Los autores de la publicación, María José Martínez Ruiz, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, y José Miguel Merino de Cáceres, catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid, han estudiado a fondo la documentación de la época (incluyendo cables diplomáticos y cartas personales, entre ellas las de algunos anticuarios que ejercieron de intermediarios reclamando su trozo del pastel) para contar la cruda realidad de lo que bien podría ser un guión de la memorable 'Bienvenido, Míster Marshall' (1953). El Gobierno franquista planteó lo que, según los firmantes del libro, fue un «despojo del patrimonio nacional» como una operación muy ventajosa para los intereses de España, puesto que a cambio «de unos trozos de ruina descalabrados», como la prensa del régimen calificó el ábside para desacreditar su valor histórico-artístico, el Estado obtenía para el Museo del Prado seis frescos románicos del siglo XII originarios de la ermita de San Baudelio de Berlanga, en Soria, que el Metropolitan había adquirido poco antes a un anticuario por 65.000 pesetas, pensando ya en el bochornoso canje. Distintas fases del desmontaje del ábside de la iglesia medieval Fuentidueña para su traslado a Nueva York. Archivo Alejandro Ferrant «En este intercambio con Norteamérica, el Gobierno español ha procedido con el mejor criterio y ha logrado una adquisición de gran valía. A cambio de piedras desperdigadas, olvidadas y situadas en lugares que casi nadie visita, se adquieren frescos medievales. Hagan buen viaje las piedras de San Martín de Fuentidueña, que poco nos duelen y nos traen estimable ganancia». Así es como en 1958 los periódicos españoles, sin margen para la disensión y siguiendo las directrices del régimen, despachaban la noticia de la marcha de un monumento protegido de casi mil años de antigüedad. La dictadura se conjuró para poner sordina a la salida del ábside y amplificar el regreso de las pinturas. «Se procuró no señalar en ningún caso la valía del ábside, ni desde luego que estaba declarado monumento nacional. Esto preocupaba especialmente a las autoridades españolas, pues despojarse de un monumento nacional era algo que encajaba mal con el discurso nacionalista», ilustra la historiadora Martínez Ruiz (Valladolid, 1974). Desde Bilbao a Nueva York Los sillares, cada uno con su correspondiente numeración, atravesaron el Atlántico recorriendo los 5.600 kilómetros que separan los puertos de Bilbao, desde donde zarparon, y Nueva York, a donde llegaron a mediados de febrero de 1958. En la primera semana de marzo concluyó el traslado del cargamento a The Cloisters, donde comenzó el lento proceso de desempaquetado y clasificación de las piezas, y su remontaje, que quedó completamente concluido en 1961. España perdía así uno de sus monumentos nacionales, un patrimonio cultural que, todo hay que decirlo, se encontraba en ruinas cuando los americanos se interesaron por él. Y eso que llevaban décadas detrás de su viejo «tesoro español». La primera vez que se fijaron en la bóveda de Fuentidueña fue en 1935 cuando el magnate John D. Rockefeller Jr. -promotor de The Cloisters- entregó a James J. Rorimer -que por aquel entonces ya era un reputado medievalista con una licenciatura en Harvard- unas fotografías con iglesias y claustros que podían ser adquiridos en Europa para completar la colección del museo neoyorquino. Entre ellos se encontraba el ábside segoviano. Desde ese momento, Rorimer, un tipo hábil y un avispado negociador que se movía de maravilla entre bambalinas, se implicó a fondo en la tarea de hacerse con la joya románica, pero sin resultados positivos puesto que la declaración de monumento nacional que se había acordado en la II República impedía su exportación. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, el audaz medievalista olfateó una nueva oportunidad al intuir que a Franco le interesaba un acercamiento diplomático a Estados Unidos, el país que le podría abrir las puertas del mundo (y el mercado) occidental tras la caída de la Alemania nazi y la Italia fascista que tanto habían ayudado a los sublevados a ganar la guerra. Se puso manos a la obra y en 1953, el mismo año en que el nuevo marco de relaciones diplomáticas entre EE UU y España quedó refrendado con la firma de los Pactos de Madrid, representantes norteamericanos visitaban la pequeña localidad segoviana de Fuentidueña con el objetivo de adquirir su iglesia medieval de San Martín. Ampliar Obreros retiran sillares numerados del monumento. Archivo Alejandro Ferrant El ábside del templo era una excelente construcción que por su belleza, historia y dimensiones se contempló idónea para completar una de las salas medievales del MET. Y ahí comenzó a tejerse una enorme y sutil tela de araña con diplomáticos de ambos países hilando muy fino para, de un lado, allanar la salida del monumento sin hacer ruido y, de otro, afianzar los intereses estratégicos de la dictadura. «La diplomacia trabajó desde el primer momento en esta operación», explica la profesora Martínez Ruiz. También se levantaron voces críticas, algo que los autores han podido documentar y que había quedado en la sombra hasta ahora. «Dos académicos valientes alzaron la voz contra la salida de ábdise, pero la decisión venía de arriba y estaba tomada» «El respaldo de las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia a la operación se alcanzó, pero la decisión no se adoptó de forma unánime, sino por mayoría», explica Martínez Ruiz, que elogia la valentía de dos académicos que se jugaron su carrera al expresar su firme rechazo al expolio. « La sesión en la que se debatió el tema en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue tensa, y hubo académicos que mostraron su clara oposición, incluso el arquitecto alicantino César Cort i Botí dejó constancia de su voto particular en contra de respaldar tal despojo, mientras que en la Real Academia de la Historia, el también arquitecto granadino Leopoldo Torres Balbás mostró su disconformidad con tal decisión», señala la profesora. Operación «inadmisible» En Segovia, la Comisión Provincial de Monumentos también expresó su enérgica protesta y dirigió palabras muy duras a ambas academias por haber dado cobertura y apoyo a una operación «inadmisible». Pero la decisión ya estaba tomada desde arriba y se contaba con figuras muy relevantes del mundo académico apoyando tal iniciativa, entre ellos Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, y Manuel Gómez-Moreno, respetada autoridad de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Historia, y cuya hija Carmen, curiosamente, fue contratada por Rorimer como conservadora adjunta del MET tras colaborar en el traslado de las piedras. Otras partes implicadas (el Obispado de Segovia, el propio pueblo de Fuentidueña o algunos anticuarios que se prestaron como intermediarios) también recibieron sus prebendas. El MET financió la reconstrucción de lo que quedaba de la iglesia de San Miguel y el mantenimiento del cementerio del pueblo, calderilla en comparación con lo que se llevaban los americanos. Arriba, exterior del ábdise en su emplazamiento en The Cloisters, la sección de arte medieval del MET, en Nueva York. En el centro, la bóveda cuando empezó a desmontarse. Y abajo, interior del ábdise al que se han sumado otras piezas procedentes de España R. C. y Archivo Alejandro Ferrant. Nunca sabremos si el ábside de Fuentidueña habría acabado por desaparecer pasto del abandono o del expolio nacional sin la 'intermediación' yanqui. «En España hemos visto monumentos que han ido lentamente desapareciendo, pero también otros tantos que se han recuperado, consolidado, y tienen una vida completamente nueva en un contexto en el que son más apreciados», opina la historiadora, que recuerda que a lo largo del siglo XIX y principios del XX muchas obras de arte (partes de edificios, tapices, pinturas, esculturas, techos, sillerías de coro...) salieron de España con destino, casi siempre, a Estados Unidos. De hecho, los dos autores de 'De Fuentidueña a Manhattan' han escrito largo y tendido sobre el magnate William R. Hearst, el mayor comprador de arte español de su tiempo, un compulsivo coleccionista que se saltó todo tipo de barreras legales para satisfacer su insaciable apetito de piezas artísticas. Muy lejos de Fuentidueña su viejo ábside prosigue su historia en Manhattan. No luce sobre su bóveda el ancho cielo de Castilla sino un abigarrado paisaje de rascacielos donde ha encontrado el mimo que aquí no tuvo. Cuidado con esmero por los conservadores del MET, deslumbra a sus visitantes, pero con otra vida, en otro lugar y, como un Frankenstein de piedra caliza, formando parte de otro cuerpo. -¿Cree, profesora, que hay alguna oportunidad de que el ábside vuelva a España? -Muy difícil.

