Una gama de híbridos para familias y conductores urbanos

Híbridos de gama premium

Los usuarios que busquen un vehículo de un tamaño mayor pueden decantarse por el nuevo Citroën C3 Aircross Hybrid 145 CV. Este modelo irrumpe como el SUV compacto más accesible y versátil del mercado, disponible incluso en versión de siete plazas. Con una longitud de 4,39 metros, este vehículo multienergía dispone de una potencia de 145 cv por la combinación de un motor de gasolina turbo, con uno eléctrico síncrono de 28 CV. Este sistema le permite recorrer hasta el 50% de los recorridos urbanos en modo eléctrico, además de recargarse de forma automática durante las deceleraciones, sin necesidad de enchufarlo a una batería. De este modo, la asistencia eléctrica del vehículo reduce sus consumos y emisiones priorizando en todo caso la polivalencia.



Este modelo cuenta también con un soberbio concepto de confort que incluye la suspensión suspensión Citroën Advanced Comfort® con topes hidráulicos progresivos, y un interior diseñado siguiendo la filosofía C-Zen Lounge, que hace que estar a bordo sea como estar en el salón de casa. El habitáculo incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas; mientras que el conductor disfrutará de una serie de tecnologías de apoyo a la conducción- asistencias como frenado activo o detección de ángulo muerto-para garantizar la seguridad. Un SUV accesible que democratiza los vehículos multienergía en nuestras carreteras.



Finalmente, los Citroën C4 y C4 X Hybrid 145 CV elevan la electrificación a un segmento premium compacto, adoptando la tecnología de 48 V. Compartiendo un motor de gasolina turbo y un eléctrico de 28 CV. Combinados a su vez con una batería ubicada bajo el asiento, estos modelos ofrecen hasta el 50% de trayectos urbanos en modo eléctrico puro, con cero vibraciones ni emisiones. La caja ë-DCS6 de seis velocidades integra todo en un paquete sencillo: el sistema se activa automáticamente, recargando en deceleraciones y reduciendo el desgaste de frenos. Las prestaciones son dinámicas, con boosts de 12 CV en aceleraciones y cambios sin interrupciones de par. El ahorro total es notable: un 20% menos en consumo (hasta 1 l/100 km) y emisiones (107 g/km WLTP mixto, -25 g/km vs. gasolina), con picos del 30% en ciudad. Todo ello disponible por 23.850 euros (C4) o 24.600 (C4 X)



El confort avanzado de esta gama, con suspensiones y asientos ergonómicos, se complementa con una silueta versátil: berlina-coupé en el C4 y fastback en el C4 X. Tecnologías de asistencia como mantenimiento de carril o alerta del conductor refuerzan la seguridad, mientras la polivalencia híbrida –sin recarga– lo posiciona entre gasolina, diésel y eléctricos puros.



En resumen, los híbridos de Citroën no son solo vehículos; sino que aspiran a convertirse en un manifiesto de simplicidad en la era de la movilidad verde. Con reducciones de emisiones de entre el 10 y el 20%, consumos optimizados y un confort de máxima categoría, modelos como el nuevo C3, C3 Aircross, C4 y C4 X facilitan la transición a la hibridación para todos los conductores. En un mercado saturado de opciones complejas, Citroën apuesta por la accesibilidad: precios por debajo de los 25.000 euros y etiqueta ECO para todos. Una gama que crece, prometiendo más innovación para un planeta más limpio y un volante más placentero.