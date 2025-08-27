Hasta 12 modelos eléctricos para liderar la movilidad del futuro en Europa

Siguiendo su empeño por mejorar y hacer más eficiente la autonomía eléctrica de sus vehículos, Peugeot ha logrado dar un salto significativo con el Peugeot E-3008, que ofrece hasta 701 km de autonomía en su versión Long Range de 230 CV. Este modelo combina un diseño aerodinámico con la robustez de un SUV, destacando por su eficiencia y tecnología avanzada. También merece la pena fijarse en el Peugeot E-5008 y sus hasta 668 km de autonomía. Más allá de la potencia de su motor, este SUV es uno de los más espaciosos de su categoría, con capacidad de hasta siete pasajeros. Ambos modelos incorporan la nueva generación del Peugeot i-Cockpit®, que eleva el placer de conducción con un diseño intuitivo y conectado.



Este mismo año Peugeot ha lanzado la versión 325 Dual Motor para los E-3008 y E-5008, con 320 CV y tracción total, diseñada para maximizar el rendimiento eléctrico sin comprometer la eficiencia. De este modo, la empresa francesa refuerza su apuesta por ofrecer vehículos eléctricos en los que las prestaciones deportivas no estén reñidas con la sostenibilidad.

La experiencia del usuario en el centro

Para Peugeot lo relevante no es solamente ser puntero en la innovación tecnológica, sino también en hacer la movilidad eléctrica más accesible. A través del programa Peugeot Electric Promise, la marca ofrece una garantía de 8 años o 160.000 km para sus vehículos eléctricos, la mejor cobertura en Europa, que asegura una capacidad mínima del 70% en las baterías. Además, los clientes reciben una estación de carga easy Wallbox gratuita y acceso a más de 850.000 puntos de recarga en Europa a través de Free2Move Charge.



En términos de incentivos, Peugeot anticipa también 1.000 euros del Certificado de Ahorro Energético para quienes reemplacen un vehículo térmico por uno eléctrico, sin necesidad de trámites adicionales por parte del cliente. Esta bonificación es compatible con las ayudas del Plan Moves III, que ofrecen hasta 7.000 euros de descuento, permitiendo adquirir un Peugeot E-208 desde 20.000 euros y un E-2008 desde 21.750 euros. Gracias a iniciativas como estas, Peugeot pretende facilitar el acceso de toda la población a vehículos electrificados.



En la filosofía de Peugeot, el usuario está siempre en el centro. Por eso, a la hora de concebir un nuevo modelo, no solo se trata de pensar en rendimiento y autonomía del motor. La experiencia a bordo, el confort y la seguridad son tres de los pilares fundamentales que sostienen todo el proceso de creación en Peugeot. Fruto de esta preocupación, los vehículos incorporan tecnologías avanzadas como el Peugeot i-Cockpit® 3D, que proyecta información en forma de holograma, reduciendo el tiempo de reacción del conductor en medio segundo. Además, funciones como el Park Assist, el regulador de velocidad adaptativo y el sistema de frenado automático elevan la seguridad y el confort, sobre todo en entornos urbanos.

Una carrera hacia el liderazgo

Esta filosofía ha llevado a Peugeot a consolidar su su liderazgo en el segmento de los vehículos eléctricos en Europa, especialmente en el segmento B, donde el Peugeot E-208 fue el modelo más vendido en 2024. En mayo de 2025, la marca registró un récord de matriculaciones de vehículos eléctricos con 562 unidades y una cuota de mercado del 6,7% en España. Modelos como el E-2008, fabricado en Vigo, se mantienen entre los más vendidos, con un 18,8% de cuota en el mercado eléctrico español en 2025.



Con una gama de hasta doce modelos 100% eléctricos que incluyen desde compactos urbanos hasta SUVs familiares, Peugeot está redefiniendo y ampliando la movilidad sostenible. Un difícil equilibrio entre diseño atractivo y moderno, tecnología de vanguardia, alta autonomía e incentivos económicos hacen de estos vehículos una opción ideal para quienes buscan un futuro más limpio sin renunciar al placer de conducir. Modelos como el E-208 GTi, E-3008 y E-5008 no solo representan el legado de innovación de la marca, sino también su visión de un mundo donde la movilidad eléctrica es accesible, emocionante y verde.