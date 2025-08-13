Un SUV que se adelanta a las necesidades de la movilidad del futuro

Pocos mercados han evolucionado tanto y tan rápido como lo ha hecho el automovilístico en las últimas dos décadas. Las preferencias y necesidades de los conductores han cambiado, del mismo modo que lo han hecho los intereses de los fabricantes. Además, la sociedad entera ha evolucionado y adquirido una mayor conciencia medioambiental que requiere un planteamiento radicalmente nuevo de la movilidad. Ahora, la innovación y la sostenibilidad son la brújula que guía a las grandes marcas europeas de automóviles.

Siguiendo esa orientación, Citroën ha dado un paso adelante presentando la segunda generación del C5 Aircross, un SUV que fusiona diseño, confort y tecnología con una clara apuesta por la electrificación. A la venta en España desde este verano, se trata de un modelo llamado a convertirse en el buque insigne de la marca gracias a su capacidad para proveer una experiencia de conducción cómoda, placentera y respetuosa con el entorno. Todo en este nuevo C5 Aircross está diseñado pensando en el bienestar del conductor y de los pasajeros.

Lo primero de todo, el tamaño. Su longitud es quince centímetros mayor que la de su predecesor, y la anchura se mantiene en 1,90 metros. Así el C5 Aircross impone su presencia en la carretera con un diseño afilado y musculoso que bebe del renovado lenguaje estilístico de Citroën. La parte delantera muestra un logotipo renovado y faros Matrix LED de gran sofisticación. En el caso de la versión eléctrica, el diseño cuenta con un toque más aerodinámico que no es solamente una cuestión estética, sino una forma de mejorar la autonomía eléctrica en más de 30 kilómetros.

Si nos vamos al interior, encontramos que la firma francesa ha aplicado su filosofía “C-Zen Lounge”, que concibe el habitáculo del coche de tal modo que sea como estar en el salón de casa. Una parte fundamental para conseguirlo son los asientos Advanced Comfort® con diseño acolchado y la suspensión de topes hidráulicos progresivos que garantiza una conducción suave y fluida. Los espacios son amplios para asegurar la mejor habitabilidad durante los trayectos, y el equipamiento tecnológico contribuye a mejorar la experiencia.

En ese sentido, el puesto de conductor cuenta con una pantalla táctil HD en cascada y un Head-Up Display extendido que facilita el acceso a la información en carretera. Este sistema integra herramienta de Inteligencia Artificial como ChatGPT, que refuerza la conectividad y le permite al conductor obtener información en tiempo real sobre aspectos como el tráfico, lugares de aparcamiento o estaciones de carga.