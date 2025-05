Con el lanzamiento del 2008, Peugeot ha seguido el impulso que llevado a la marca a mejorar sin pausa desde su fundación hace más de un siglo. La idea de alcanzar una nueva generación de vehículos, continuar progresando y ofreciendo la mejor tecnología y la máxima eficiencia a los conductores europeos ha sido la razón de ser de la firma. Y los orígenes y el impulso vital nunca se olvidan.



Con el nuevo Peugeot 2008 entra en una nueva etapa que se caracteriza por una estética que incorpora la nueva imagen de marca y que ahonda en la faceta SUV de este modelo, con un diseño robusto y musculoso del que llaman la atención sus grandes ruedas y las líneas fluidas. Este SUV, fabricado de forma íntegra en Vigo, estrena además una nueva gama de tecnologías que pone al modelo a la vanguardia de las ofertas de la firma francesa.



Y es que decir Peugeot 2008 es sobre todo sinónimo de tecnología rompedora. Ya desde el momento en el que el conductor toma asiento, notará que está al mando de un coche único y diferente a todo lo que conocía. Así se lo hará saber el Peugeot i-Cockpit® con su pantalla de 10” y su innovador cuadro de instrumentación digital con el que tener todas las herramientas al alcance de la mano. Entre ellas destacan las funciones de ayuda a la conducción, cuidadosamente diseñadas para maximizar la seguridad del conductor y los pasajeros.



En función de los acabados, el Peugeot 2008 incorpora cámara de visión trasera HD de 180º y un Pack Safety que cuenta con mecanismos de frenado automática con reconocimiento de peatones y ciclistas. Si así lo decide el cliente, el 2008 puede incluir control de crucero adaptativo con función Stop and Go y distancia entre vehículos ajustable, alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga y control de ángulos muertos.



Si nos fijamos en la conectividad, otro de los pilares del equipamiento tecnológico de un vehículo, también nos encontramos con una dotación vanguardista. No de otro modo se puede definir la tecnología Peugeot i-Connect Advanced, que engloba navegación conectada con información en tiempo real y reconocimiento vocal 'OK PEUGEOT', además de los sistemas de llamadas de emergencia y asistencia. Toda una panoplia de equipamientos y mecanismos para que viajar a bordo del nuevo 2008 sea garantía de una conducción segura y placentera.