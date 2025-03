ENGIE acompaÃ±a a la industria y a las ciudades en su camino a la descarbonizaciÃ³n

La transición energética está transformando el modo de producir y consumir energía. Empresas y ciudadanos tienen ante sí la oportunidad de cambiar la relación con los recursos, buscando sistemas, procesos y tecnologías que fomenten usos más eficientes. En el caso de las compañías industriales, la oportunidad es también un reto, porque la actualización de sus instalaciones energéticas puede afectar de forma directa a su actividad, a sus resultados e incluso a su viabilidad futura, en términos económicos y reputacionales.



Conscientes de este desafío, ENGIE cuenta con soluciones energéticas que dan respuesta a las necesidades de la industria, las ciudades y los territorios, acompañándolos en su camino hacia la descarbonización. La compañía, que está enfocada a consolidarse como una fuerza transformadora en el sector energético, desarrolla proyectos de eficiencia energética, redes de calor y frío y soluciones on site altamente innovadores que permiten a las empresas industriales y los entornos urbanos reducir sus emisiones de CO2. Su presencia en toda la cadena de valor de la energía le permite ofrecer soluciones a diferentes tipos de clientes, desde compañías industriales hasta ciudades, con el objetivo de reducir el consumo, mejorar de la eficiencia de las instalaciones y como resultado, incrementar el bienestar en los territorios en los que opera.



En el caso de las empresas, la eficiencia energética es fundamental para realizar una transición hacia una gestión más sostenible de los recursos. De hecho, es un elemento clave para afrontar retos globales como el cambio climático, la seguridad energética y el desarrollo económico. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la eficiencia energética podría aportar el 50% de la reducción de emisiones de CO2 necesaria para cumplir con el Acuerdo de París. En este contexto, la adopción de medidas de eficiencia energética por parte de las empresas es determinante, ya que son uno de los mayores responsables en la producción y consumo de energía. Iniciativas como la obtención de Certificados de Ahorro Energético (CAE) -para lo que ENGIE está acreditada- la identificación de mejora y ahorro en los sistemas de climatización o refrigeración, los contratos de rendimiento energético (CRE) o la generación distribuida y el autoconsumo con fuentes renovables para aprovechar los recursos locales son solo algunas de las medidas de eficiencia energética a disposición de las empresas. Más allá de la contribución que estas medidas suponen a la transición energética, las compañías pueden beneficiarse de las ventajas que conlleva su aplicación, que van desde la reducción de costes operativos y mantenimiento hasta el aumento de los ingresos y el valor añadido que ofrecen a sus clientes.



Por otro lado, con el objetivo de atender las necesidades de las compañías industriales en el ámbito energético, ENGIE cuenta con las capacidades para asumir el diseño, la instalación, la puesta en marcha y la explotación de los activos energéticos, lo que permite a las empresas centrarse en los procesos productivos ligados a su negocio. Estos Contratos de Servicios Energéticos bajo la Modalidad BOOT - por sus siglas en inglés Build, Own, Operate and Transfer - son un valor añadido para los clientes, ya que permiten garantizar la competitividad energética de la empresa y ofrecen al mismo tiempo el acompañamiento necesario para llevar a cabo una transición sostenible y viable. Bajo la modalidad BOOT se ha realizado en Sevilla la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de generación de energía termosolar 100% renovable

(CSP, Concentrated Solar Power) en la fábrica que tiene Heineken en la ciudad andaluza. La nueva instalación supondrá una reducción de emisiones de 8.924,46 tCO2 anuales y una reducción del 60% del consumo de combustibles fósiles.



En la misma línea, recientemente ENGIE ha llegado a un acuerdo con la compañía DuPont para instalar una planta fotovoltaica en el complejo que la empresa tiene en el Principado de Asturias. Se trata de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico que contempla el diseño, inversión, construcción, operación y mantenimiento por parte de ENGIE de más de 22.000 módulos fotovoltaicos con una potencia instalada de 12,62 MWp. La puesta en marcha de la instalación, prevista para el primer trimestre de 2025, permitirá a DuPont Asturias cubrir aproximadamente el 25% de su consumo eléctrico.